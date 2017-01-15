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Все про:Грузия (3283) убийство (4552)

 Бизнесмен застрелен в Грузии у офиса партии "Демократическое движение"

В центре грузинского города Гори возле офиса партии экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение" застрелен предприниматель Гурам Гогичиалишвили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", смертельное огнестрельное ранение бизнесмену было нанесено в тот момент, когда он заходил во двор офиса.

В самом офисе партии заявляют, что никак не связаны с Гогичиалишвили и не знают, зачем он мог прийти к ним.

На месте убийства работают полиция и эксперты-криминалисты.

Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 108 УК (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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Бедная Грузия! БЕСПРЕДЕЛ. Это уже первый за год. А у нас пару сотень.
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близько кацапського офісу?Ну ясно.будуть заперечувати,що він з ними.Як і всі кацапи.Нічого нового
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А у нас бабу возле библиотеки снасильничали...Я б эти книги!...
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Девушке в два часа ночи на вопрос: "Как пройти в библиотеку?", надо не отвечать игриво, а бежать побыстрее!
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Не известно кому повезло бабе или насильнику?
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Новость неинтересная, давайте лучше про безвизовый режим.
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лучше про КУЗЮкак он поперся черти куда... чьто бы утопить два самолета... !
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Гои просто неспособны платить за отопление, но мы просчитали это и уже готовим наших цепных псов коллекторов для судебного отчуждения имущества у должников.

Скоро тысячи семей украинских гоев окажутся на улице, а мы сделаем небывалый гешефт на их задолженностях. Тель хай!


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Сам по методичке сочинял или из ольгино готовый текст прислали?
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После боярышника, завсегда так! Мохнорылые не соображают ещё пару часов.
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От тупой "итальянец" ныне на Савушкина пошёл. Видимо мухами мясных пород из Сколково зарплату стали выдавать, что таких тупейших троллей понабирали.
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Не все так просто в государстве Грузинском...Может, кто знает зачем мужчины заходят в незнакомые дворы?
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Прикро бачити президента, який зводить особисті рахунки, - Бобровська

Рівнянка Соломія Бобровська, яка після Міхеіла Саакашвілі, виконувала обов`язки керівника Одещини, теж пішла у відставку В мережі Фейсбук вона звернулася до президента та навела дані, чого вдалося досягти адміністрації.

- Ви навіть не спромоглися подякувати за роботу в області нашій команді. Напевне, очікувати подяки від людини, яка настільки хвацько і ненависно критикує, обливає брудом власні ж проекти - безнадійно, - написала Бобровська.

Читайте також: Свій візит в Одесу Порошенко звів до зведення особистих рахунків - Бобровська

- Мені було прикро бачити президента, який увесь свій візит звів до ницих насмішок, неправдивої критики і зведення особистих рахунків. Президента, який ухиляється від відкритої дискусії. Президента, який забув про такі принципи як чесність і справедливість, а стратегічні державні питання взагалі відкинув на задвірки своїх пріоритетів, - закінчила вона свій допис.
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Он не умеет благодарить, он умеет воровать. Это разные вещи. Одессу очистили от реформ и реформаторов.
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а на михо,который лил грязь на президента,ей было приятно смотреть?
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Свій візит в Одесу Порошенко звів до зведення особистих рахунків - Бобровська

Пане Президенте Петро Порошенко, дякую за візит до Одеси і такий корисний аналіз ситуації в області. Корисний, бо показав, хто є хто.

Хочу лише прокоментувати «об'єктивну» аналітику, яку ви дозволили собі озвучити під час представлення нового голови Одеської ОДА. Не має значення, чи Ви свідомо говорили неправду, щоб маніпулювати думкою суспільства, чи просто скористалися нагодою оббрехати діяльність нашої команди, аби поквитатися з політичними опонентами. Але Ви надзвичайно артистично і, можливо, для когось переконливо озвучували викривлені дані, які Вам надали Насіров та інші київські та одеські корупціонери, які нас ненавидять за наші намагання знищити їхні годівнички. Ось Вам і всім небайдужим декілька сухих цифр:

По-перше, загальний фонд фінансування доріг в Одеській області на 2016 рік за планом становив 1,174 млрд. грн. Частково цей фонд мали скласти кредитні кошти, частково кошти спрямовані з митниці тощо. З них лише 364 млн. грн. - це державний бюджет. Станом на 31 грудня 2016 року робіт на кошти з державного бюджету виконано на 354 млн грн. З державного фонду регіонального розвитку на дороги надійшло 134 млн грн і всі вони використані. За рахунок митних платежів у минулому році надійшов 163,6 млн грн, а не 22 млн грн, як Ви сказали. З них використано 88,4 млн. грн. За рахунок обласного бюджету профінансовано робіт на 84,6 млн. грн. з 107,5 млн. грн. запланованих. Тобто сумарно за цими статтями використано більш ніж 85% коштів. Найменше ж було використано кредитних коштів - близько 50%, а саме 206,4 млн. грн. з запланованих 416,6 млн. грн. Тобто усі, що фактично були переказані у область Державною службою автомобільних доріг, яка є розпорядником цих грошей. Де тут третина «незасвоєних» з вини ОДА коштів?

Всього було відремонтовано 152 км доріг. Обсяг виконаних у 2016 році дорожніх робіт в Одеській області виявився найбільшим в країні і склав більше 10% від загального!

По-друге, щодо субсидій. Цю тему не знає тепер хіба що лінивий. Навіть віце-прем'єри визнають, що в Одесі нереально досягти захмарного плану щодо видачі субсидій. Не кажучи, вже про саму абсурдність боротьби за виконання планів з охоплення субсидіями, замість втілення заходів, які б сприяли зростанню добробуту українців. Але й тут вдалися до неправди, повідомивши, що субсидії отримує лише 17% родин області. Хоча в реальності, цей показник становить 34%.

Це лише два конкретні випадки, коли було озвучино неправду. Звісно, Ви цих даних не знаєте і не озвучите. Ваш тон від початку представлення, Ваші насмішки над Центром обслуговування громадян в Одесі, над досягненнями в боротьбі з корупцією на митниці, свідчать про те, що Ви і не збиралися бути об'єктивним і неупередженим в оцінці результатів нашої роботи. Необґрунтовано і загальними фразами Ви розкритикували роботу голів районних адміністрацій. Хоча завдяки їхній роботі в багатьох районах області вдалося перерубати корупційні схеми, вони не дали окремим районним і обласним депутатам вкрасти бюджетні кошти, організували роботу ЦНАПів, налагодили пільгове кредитування місцевого бізнесу, збільшили фінансування медичних закладів тощо. Ви навіть не спромоглися подякувати за роботу в області нашій команді. Напевне, очікувати подяки від людини, яка настільки хвацько і ненависно критикує, обливає брудом власні ж проекти - безнадійно.

Ви також згадували про наче б то збільшення рівня злочинності в Одеській області, але насмілюсь сказати, що при нашій команді жоден відомий кримінальний авторитет не насмілювався повертатися до Одеси, що сталося в кінці грудня.

Нашій команді вдалося немало, але і багато з запланованого ми не змогли реалізувати. Проте можу з впевненістю сказати, що горда за свою роботу. Ні разу в прийнятті рішення мною не керували бажання особистого збагачення чи прикривання відвертих негідників. І подяки від простих людей, волонтерів, вояків, громадських активістів, екологів для мене вчора була показником.

Мені було прикро бачити президента, який увесь свій візит звів до ницих насмішок, неправдивої критики і зведення особистих рахунків. Президента, який ухиляється від відкритої дискусії. Президента, який забув про такі принципи як чесність і справедливість, а стратегічні державні питання взагалі відкинув на задвірки своїх пріоритетів.

Solomiia Bobrovska
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дивно,чому сам Міхо не навів цю статистику
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А ее просто не существует... в противном случае он бы уже "трубил" об этом на каждом углу!
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Плохо , что порох спутал свое личное отношение к Михо с отношением к большому количеству людей честно рванувшихся реформировать одесскую область. А какую благодарность можно ожидать от барина ?
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Плохо то,что в свои договорняки и междусобойчики эти двое втянули сначала Одессу,а потом и всю страну.У них то любовь,то горшки бьют,а у людей исчезает вера в хорошее,в перемены
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Барига вміє тільки копрофілити!! Ще й дивується чому народ не ведеться на його лайно
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чо,новое слово нагуглила?теперь погугли,чего оно означает.именно этим ты и занимаешься
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И что? Как нам теперь с этим жить?
Как детей растить, Украину с колен поднимать? КАК???
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на РАБссии жена сожгла мужа облив его Боярышником.ужОс.видать калдырил нехило+издевался...
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