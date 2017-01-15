 Боевики применили 120 мм минометы при обстрелах позиций ВСУ на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из 120 мм минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.
На Луганском направлении из 120 мм минометов обстреливали Троицкое. Новозвановку обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.
На Донецком направлении из 120 мм минометов обстреляно Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.
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З нами поруч Матір Божа -згине навіть тінь ворожа
З нами ангели співають ,бо герої не вмирають
Божі ангели за нами- ми не будемо рабами.
слушала песни АТО и одна фраза, только одна фраза -там приехали волонтеры с Черкасской области....Держитесь
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Вчора в Одесі, у недостойному своєї посади виступі, Петро Порошенко змішав відверту брехню та примітивні маніпуляції і остаточно скинув з себе маску реформатора.
Адже захищати прогнилу пост-радянську мафіозну систему, яка перетворила країну з надзвичайним потенціалом на найбіднішу і найзанедбанішу в Європі, може лише той, хто отримує від такої ганебної ситуаціі
Можна було б багато чого сказати у відповідь на ті нісенітниці щодо роботи Одеської митниці, які озвучив президент, але якщо авторитетним джерелом аргументів для нього є новітній символ державної корупції Роман Насіров, то немає сенсу щось далі пояснювати.
Всі ці шахрайські аргументи ми вже чули і неодноразово спростовували. Про об'єктивну оцінку роботи нашої команди на митниці варто питати у непов'язаних із владою підприємців та незалежних вітчизняних і іноземних експертів, а не диспетчера корупційних потоків.
Що ж, схоже, президент визначився зі своїми попутниками, та пливуть вони - на борту Титаніка. І нам з ними не по дорозі.
Юля Марушевська
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Фото выложила военнослужащая ЦАХАЛА Алия Шерман в своем фейсбуке 12 января. Тель хай!
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Думаю достаточно посмотреть ролик ниже чтобы всё понять про педофила-ублюдка Петушария:
https://youtu.be/ZnlYR5gLtv4
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середа, 27 квітня 2016 20:00
Згодом він поїде захищати країну у зоні АТО"
Таки да, вони поїхали туди мочити окупантів. До речі, маскалота не слов"яни, єслі чо.
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