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 Боевики применили 120 мм минометы при обстрелах позиций ВСУ на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18-00 в зоне проведения АТО зафиксировано 32 обстрела позиций ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из 120 мм минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

На Луганском направлении из 120 мм минометов обстреливали Троицкое. Новозвановку обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.

На Донецком направлении из 120 мм минометов обстреляно Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.

Читайте: "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

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Рав Пинчук уже вовсе не стесняется демонстрировать при гоях жест кагана. Тель хай, рав Пинчук!




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если б не было АДЕКВАТНОГО ОТВЕТА ... то рабсия с обдраченцами давно уже "выравняла " линию фронта!
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Шоб вони повиздихали ці кляті расіянські окупанти !!!!треба що б там пішов мор...та на расію перейшов,ту бидлячу кляту орду маскавітов !!!!
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Синє небо у вогні, Путін служе сатані
З нами поруч Матір Божа -згине навіть тінь ворожа
З нами ангели співають ,бо герої не вмирають
Божі ангели за нами- ми не будемо рабами.

слушала песни АТО и одна фраза, только одна фраза -там приехали волонтеры с Черкасской области....Держитесь
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Порошенко остаточно скинув з себе маску реформатора - Марушевська

Вчора в Одесі, у недостойному своєї посади виступі, Петро Порошенко змішав відверту брехню та примітивні маніпуляції і остаточно скинув з себе маску реформатора.

Адже захищати прогнилу пост-радянську мафіозну систему, яка перетворила країну з надзвичайним потенціалом на найбіднішу і найзанедбанішу в Європі, може лише той, хто отримує від такої ганебної ситуаціі

Можна було б багато чого сказати у відповідь на ті нісенітниці щодо роботи Одеської митниці, які озвучив президент, але якщо авторитетним джерелом аргументів для нього є новітній символ державної корупції Роман Насіров, то немає сенсу щось далі пояснювати.

Всі ці шахрайські аргументи ми вже чули і неодноразово спростовували. Про об'єктивну оцінку роботи нашої команди на митниці варто питати у непов'язаних із владою підприємців та незалежних вітчизняних і іноземних експертів, а не диспетчера корупційних потоків.
Що ж, схоже, президент визначився зі своїми попутниками, та пливуть вони - на борту Титаніка. І нам з ними не по дорозі.

Юля Марушевська
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Тот самый еврейский заградотряд отстреливавший пачками в 2014 году славянских акумов на востоке Украины. Наконец-то прошло довольно времени, чтобы не таясь выкладывать эти замечательные фотки с тех волнительных временем.

Фото выложила военнослужащая ЦАХАЛА Алия Шерман в своем фейсбуке 12 января. Тель хай!


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Хочется услышать мнение рава Шарона оно же Шарий по этому вопросу чтоб он рассказал всем нам что делали евреи на украинской территории и на каком основании они на тот момент стреляли в граждан Украины


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Петушарий нашёл свою нишу для зарабатывания бабла на тупорылых свиньях параши.
Думаю достаточно посмотреть ролик ниже чтобы всё понять про педофила-ублюдка Петушария:

https://youtu.be/ZnlYR5gLtv4
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"У Рівному створили єврейський загін
середа, 27 квітня 2016 20:00
Згодом він поїде захищати країну у зоні АТО"

Таки да, вони поїхали туди мочити окупантів. До речі, маскалота не слов"яни, єслі чо.
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да буде тебе известно что "славянин" придуман в 18 веке.От "цлав"-крест с еврейского.Цлавянин-крестьянин.
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У мене запитання. Ти довго ще поститемеш тут фейки?
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Мабуть, фотографувалися в окопах для мацковського командування. Тварюки.
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Мабуть прочитали тукині прогнози щодо повернення дамбасу цього року та салютують..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики применили 120 мм минометы при обстрелах позиций ВСУ на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО
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