 Возвращение Донбасса может начаться осенью, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.
"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.
По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а из-за того, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.
"По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - пояснил Тука.
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