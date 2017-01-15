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 Возвращение Донбасса может начаться осенью, - Тука

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

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По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а из-за того, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

"По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - пояснил Тука.

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Не то что ты Гордо несешь звание заслуженого свиновода Прально Гыг Все профессии почетны Если ты еще и асинизатор по совместительству То у меня нет слов
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Тука объелся шоколада и заразился болезнью своего шефа. Задолбал своими последними прогнозами, полностью оторванными от реальности.
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кацаПсины Липецка жрут шыколад тоннами,значит они биндеровцы
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в прессу просочилась секретная информация о национальном состваве г.Мацква.рюсских проживает в кацаПсинской сталице всего 30,2% :D ужОс.
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Задолбала эта тупая и пафосная болтовня каких-то мутных типов вроде туки-шмуки и прочего гавна. Никто нам невоенным путем лугандон не вернет. Это понятно по тому, что засРашка уже уменьшила экономическую поддержку граждан-олигофренов донбабве и луганды, увеличила поставки военной техники, оружия и боеприпасов и вообще не заинтересована в затихании этого конфликта. Проститутская европа держится за свое бабло и демократические ценности исключительно в узком кругу ЕС, отпихивая Украину всеми конечностями, штаты выбирают откровенных идиотов на волне кризиса и патриотических идей, никто никуда Украину не зовет, помощь мизерная и неадекватная... так что пока наша страна не создаст сильную армию, способную задавить парашинских тварей самостоятельно, ничего хорошего не будет. И поменьше берите интервью у всяких тук
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а по моему тупая и пафосная болтовня луневых задолбала...не? все на одну тему-фсеаниадинакавые и мыадиннарот...кацап,вы ваще не народ.и это отлично демонстрируют кадыряне,а вы только подскуливаете,мол чечня круто
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приберите етого дауна алкаша -етот тука наверное самый бездарный и тупой еврей в стране тока балтет вчера говорил в етом годе донбас невернем сегодня вернем кто его спрашивает и кто оно такое просто очередная човкунья у корыта страны возомеившая в себе политака ранга рейгана
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В Украине есть три категории населения,первая-ватники.вторая-вышеватники,третья-адекватники. К какой кто принадлежит думайте сами...
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Ватник-это те которым промыли мозги кремлевской пропагандой ,вышеватник-это те кто на людях патриот Украины а на деле вор и барыга готовый продать мать родную,адекватник-те кто все оценивает в реальности и понимает что к чему и где мухи а где котлеты.
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Ватников и вышиватников,делают по одной и той же программе,одни и те же организации.
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Если бы у нас Президент был патриотом Украины то давно и Донбасс и Крым освобождены а так у власти барыга и лжец.За три года можно создать при том если бы воров и предателей расстреливали а это возможно при военном положении сильную Армию до одного миллиона человек ,промышленность выпустила и вооружила новым оружием а не ржавым старьем.
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Путлеризм круче советского коммунистического застолья тьфу плин,Застоя
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На "Сру.весне" ядерный взрыв ватных пуканов, от предстоящей инспекции нашими военными, в Ростовской области. Если кому не трудно - зайдите, покошмарьте уродов. Сам не могу, опять забанили.
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Невоенного способа вернуть Донбасс не существует. Можно просто заморозить конфликт , признать територию окупированной , отгородиться от неё колючей проволокой и минными полями. Ввести визы с паРшей , если нет возможности и сил на военное решение .Но нет . Страну целенаправленно готовят к пенчуковскому сценарию. Всё говорит именно об этом
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У нас есть заводы которые могут выпускать баллистические ракеты даже без ядерных головок могут нести сильные заряды от взрыва которых разрушить можна Москву но увы - заводы уничтожают а нас превращают в банановую республику с логотипом "Рошен-дупа"..
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ради пожатия руки Трампу Путлер свалит с Дамбасса па любасу
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