Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Эро назвал заявления Трампа "провокацией" и заявил: "Я считаю, что сделать это будет невозможно, и что это повлечет за собой крайне тяжелые последствия".
В данный момент в Париже проходит международная конференция по Ближнему Востоку, но Израиль и палестинцы участия в ней не принимают.
Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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Новоизбранный президент США также подписал указ о ликвидации телекомпании CNN и ресурса buzzfeed. По данным источников Интерсакса в Госдепартаменте, на волнах CNN будет транслироваться Russia Today, а место buzzfeed займет российский портал life.ru. Его генеральный директор Арам-Габриэль Лянов назвал решение Трампа "мудрым и очень взвешенным", а самого Трампа "папой американской нации". "Я отвечаю, что мы порвем все американские СМИ как тузик грелку. Кто не готов работать - пусть увольняется ** ***, мы никого не держим", - сказал Лянов в интервью Ларри Кингу.
Между тем по данным Интерсакса, Обама и Клинтон планировали перебраться на Украину, но в администрации Порошенко им отказали в политическом убежище. Там сослались на то, что американские лидеры недостаточно хорошо владеют украинской мовой и не смогут помочь становлению украинской демократии.
"Мы не для того проводили майдан, чтобы всякие чернож*пые бывшие президенты указывали нам, как жить. Нам хватило одного такого. Довольно! Пусть сначала выучат язык и историю нашей великой страны, а потом уже прут сюда. Слава Украине!" - сказал Порошенко
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Мы всё увидим сами .
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