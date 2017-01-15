EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  787  17
Материалы по теме:
Все про:Иерусалим (25) Израиль (798) посольство (357) Франция (1720) Эро (73) Трамп (464)

 Эро назвал провокацией планы Трампа перенести израильское посольство США в Иерусалим

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро раскритиковал намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Эро назвал заявления Трампа "провокацией" и заявил: "Я считаю, что сделать это будет невозможно, и что это повлечет за собой крайне тяжелые последствия".

В данный момент в Париже проходит международная конференция по Ближнему Востоку, но Израиль и палестинцы участия в ней не принимают.

Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
непогана ідея,потролять сирійців,Асада точно.І як оасія буде потім асада захищати?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Нью-Йорк. ИНТЕРСАКС. Дональд Трамп выдворил из страны Барака Обаму и Хиллари Клинтон с мужем, после чего лишил их гражданства. Таким образом Обама стал первым американским президентом, которого выдворили из США до окончания президентских полномочий. "Пусть этот н*гер убирается в свою Африку. А эта прошмандовка катится ко всем чертям", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Новоизбранный президент США также подписал указ о ликвидации телекомпании CNN и ресурса buzzfeed. По данным источников Интерсакса в Госдепартаменте, на волнах CNN будет транслироваться Russia Today, а место buzzfeed займет российский портал life.ru. Его генеральный директор Арам-Габриэль Лянов назвал решение Трампа "мудрым и очень взвешенным", а самого Трампа "папой американской нации". "Я отвечаю, что мы порвем все американские СМИ как тузик грелку. Кто не готов работать - пусть увольняется ** ***, мы никого не держим", - сказал Лянов в интервью Ларри Кингу.
Между тем по данным Интерсакса, Обама и Клинтон планировали перебраться на Украину, но в администрации Порошенко им отказали в политическом убежище. Там сослались на то, что американские лидеры недостаточно хорошо владеют украинской мовой и не смогут помочь становлению украинской демократии.
"Мы не для того проводили майдан, чтобы всякие чернож*пые бывшие президенты указывали нам, как жить. Нам хватило одного такого. Довольно! Пусть сначала выучат язык и историю нашей великой страны, а потом уже прут сюда. Слава Украине!" - сказал Порошенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошо боярышник по остаткам мозга шарахает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так можно и столицу украины перенести в нарьян-мар или воркуту
 показать весь комментарий
Ответить
 
чота у еврейцев раздвоение...если иерусалим еврейский-что плохого в нахождении посольства именно там?а возбухая против переноса-они сами признают,что иерусалим спорный .сами себя перехитрили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первый раз, что ли, перехитрили? Вот оно боком и начало вылазить всё подряд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может Трампа как-то переориентировать на Марс, пока он на Земле камня на камне не оставит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ему то что с этого,у самих президент под дудку вовика путина пляшет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и первая весть "от прохуйловского президента америки".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭро назвал провокацией планы Трампа перенести израильское посольство США в Иерусалим
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ водители Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Крым Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел пограничники потери проверка Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти