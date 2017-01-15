 Президент Болгарии Плевнелиев предостерег своего преемника Радева от признания Крыма российским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Тезисы, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев после вступления на должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", - подчеркнул Плевнелиев в сегодняшнем интервью для общественного радио.
Новый президент Болгарии Румен Радев, кандидат левых, который в ноябре победил в президентских выборах с 59,37% голосов, примет присягу в четверг и вступит в должность 22 января. Будущий президент Болгарии неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является уже территорией России
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Если украинцев в Украине будут убивать, мы будем с убийцами торговать, ответил на это Петро Порошенко.
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В пресс-службе "Авиалиний Антонова" эту информацию подтвердили.
"Да, информация, изложенная в СМИ, соответствует действительности", - отметили в компании.
Как известно, 31 декабря 2016 года авиакомпания Ruslan International, созданная ГК "Антонов" совместно с российской "Волга-Днепр", прекратила свое существование. Вместо этого появились "Авиалинии Антонова".
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