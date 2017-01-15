EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  1229  36
Материалы по теме:
Все про:Болгария (288) Крым (17935) оккупация (6414) Президент (4386) Россия (64687)

 Президент Болгарии Плевнелиев предостерег своего преемника Радева от признания Крыма российским

Президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег своего преемника Румена Радева от признания оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Тезисы, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев после вступления на должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", - подчеркнул Плевнелиев в сегодняшнем интервью для общественного радио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария всегда будет работать с ЕС и НАТО, - новоизбранный президент Радев

Новый президент Болгарии Румен Радев, кандидат левых, который в ноябре победил в президентских выборах с 59,37% голосов, примет присягу в четверг и вступит в должность 22 января. Будущий президент Болгарии неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является уже территорией России

Также читайте: Порошенко поблагодарил президента Болгарии Плевнелиева за позицию по противодействию агрессии РФ против Украины


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Власти Сербии угрожают применить войска для защиты сербов в Косово. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич, пишет Deutsche Welle."Если сербов будут убивать, мы направим армию", - заявил он.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Если украинцев в Украине будут убивать, мы будем с убийцами торговать, ответил на это Петро Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинская авиакомпания Antonov Airlines ("Авиалинии Антонова") получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании "Волга-Днепр".
В пресс-службе "Авиалиний Антонова" эту информацию подтвердили.
"Да, информация, изложенная в СМИ, соответствует действительности", - отметили в компании.
Как известно, 31 декабря 2016 года авиакомпания Ruslan International, созданная ГК "Антонов" совместно с российской "Волга-Днепр", прекратила свое существование. Вместо этого появились "Авиалинии Антонова".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нем замес не нужен, но можно хоть не торговать с убийцами нашего народа ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лично я против любой торговли с кацапнёй..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так и не торгуй...не бери ничего кацапского в магазинах.начни с себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня учить ненавидеть кацапов не нужно, патрону своему советы раздавай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я тебя и не учу...я просто оттенил твои высказывания .а то вдруг кто не заметит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент США Барак Обама в інтерв'ю CBS відверто назвав українську владу «ідіотами».Американський журналіст поставив Обамі кілька питань щодо ситуації в Україні, на що Обама запевнив, що основною проблемою країни є її влада.«США зробили усе можливе, аби сценарій розвитку подій в Україні мав позитивний характер. Уся справа в тому, що Україна є яскравим прикладом держави, в якій владу отримали повні ідіоти», - заявив американський лідер...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ответ на вопрос "Чей Крым" очень чётко расставляет все точки над "і" .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент Болгарии Плевнелиев полностью прав, ведь нарушив принцип нерушимости границ Болгария поставит себя в положение, где и ее границы не будут уважать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все буде залежати від позиції, яку займе адміністрація Трампа............ А враховуючи те ким являється його головний радник Джаред Кушнер - Україні розраховувати на щось хороше не доводиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плевнелив не Плевнелиев, а болгарский царь Борис с Гитлером был в союзе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видя деяния комуняк и с чёртом лысым в союз попросишься..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только царь Борис, но и многие руководители европейских стран были в союзе с Гитлером.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С гитлером даже коба договора подписывал и до войны помощь им отправлял.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наша гавнопресса пачкает что попало! Они даже источников информации из-за своего невежества и жадности до бабок хазяина не знают. Все блин МИНСТЕЦЬ С 5 КАНАЛИЦАЦИИ. Одно брехонет! А потом пошло гавно кругом. (В случай чего на ссылку нпервого гавна) И ВИНОВАТЫХ НЕТ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
также он предостерег его от того, чтобы признать крым украинским
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дай ссылку на оригинал его слов где это есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопросы рошена и нашего Президента тут обсуждают граждане Украины,вали к себе на ру.сру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Половина европутинских президентов так считают,пусть назовут его хоть вьетнамским,суть не поменяется пока там российские военные базы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если он не поймёт, то пара сенаторов из ЮСЭЙ предостерегут ещё раз
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня вопрос к форумчанам: я утверждаю, что нет войны в Украине, а есть война между Украиной и россией. Кто прав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Болгарии Плевнелиев предостерег своего преемника Радева от признания Крыма российским
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ водители Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Крым Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел пограничники потери проверка Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти