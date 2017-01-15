 Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек, - Госслужба по делам ветеранов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, передает Цензор.НЕТ.
Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования вовлеченные в АТО, составляют 277 823 человек.
В т.ч. Министерство обороны - 188 186 человек, Министерство внутренних дел - 31 031 человек, Национальная гвардия - 25 034 человека, Служба безопасности Украины - 8 035 человек, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 268 человек, Государственная специальная транспортная служба - 1 234 человека, Управление государственной охраны - 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 774 человека, Генеральная прокуратура - 143 человека и Национальная полиция - 3 003 человека.
Также статус УБД получили 249 работников предприятий, учреждений и организаций.
Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.
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Лиманский районный суд Одесской области признал невиновной бывшего прокурора Суворовской районной прокуратуры Одессы Эмму Михайлову, которой инкриминировали вымогательство и получение взятки в размере 5 тысяч долларов США. Чиновника задержали в июле 2015 года. При этом Михайлова пыталась покончить с собой при помощи канцелярских ножниц. Ее остановил оперативник СБУ, передаёт "Думская".
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Расскажите им что Верховная Рада решила лишить их льгот Законом 5130.
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Рост ВВП Мексики/России:
2013: 1,4% / 1,3%
2014: 2,1% / 0,6%
2015: 2,3% / -3,9%.
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Ну хуйло это ясно, что хуйло оно. Зачем баки забиваешь?
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https://elise.com.ua/?p=232778
МВД наградило пистолетом жену Пашинского за заслуги перед родиной и проявленный 15.01.2017
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Адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса, заявила, что ее подзащитному повезло, поскольку у жены нардепа также имеется пистолет. Марина Паринова обратила внимание на то, что в списке награжденных оружием есть Руслана Пашинская, которая присутствовала во время конфликта. Ее наградили за заслуги перед родиной и проявленный героизм в боях за независимость Украины
Об этом адвокат написала в Facebook.
«Вячеслав Химикус очень везучий парень, должна я вам доложить. Потому как из опубликованных Укрправдой материалов следует, что у жены господина Пашинского - Русланы Анатольевны, тоже есть наградной пистолет», - написала Марина Паринова.
В это же время, тысячи настоящих Героев, которые действительно защищали независимость Украины на востоке страны, не получили даже удостоверение участников боевых действий.
Тысячи матерей и отцов добиваются признания их погибших сыновей Героями Украины, за настоящее проявленное мужество в боях.
Пока безрезультатно…
По всей видимости, быть женой депутата-рейдера, больший героизм и патриотизм для нынешней власти, - чем защищать родину от агрессии.
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