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 Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек, - Госслужба по делам ветеранов

По состоянию на 10.01.2017 статус участника боевых действий присвоен 278 072 участникам АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, передает Цензор.НЕТ.

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования вовлеченные в АТО, составляют 277 823 человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

В т.ч. Министерство обороны - 188 186 человек, Министерство внутренних дел - 31 031 человек, Национальная гвардия - 25 034 человека, Служба безопасности Украины - 8 035 человек, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 268 человек, Государственная специальная транспортная служба - 1 234 человека, Управление государственной охраны - 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 774 человека, Генеральная прокуратура - 143 человека и Национальная полиция - 3 003 человека.

Также читайте: 29 участников АТО получили протезы в текущем году: еще 70 нуждаются в протезировании, - Госслужба ветеранов

Также статус УБД получили 249 работников предприятий, учреждений и организаций.

Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.
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А теперь правда о "контрабанде" на КПВВ Майорск. Сотни водил "работают" перевозчиками,в день делают по 3-4 ходки в Бахмут и обратно в Горловку,в Горловке они сгружают колбасу,а дальше она на грузовиках разходится по всему Лугандону. Опишу вам это глазами случайного свидетеля.Две женщины решили посетить свои дома которые находятся в Горловке,и вот они уже на КПВВ Майорск,в Горловку добираться чем то надо,на Майорске таксисты берут за проезд(20км) по 150 гривен с носа.Но вот подходит к ним парень и говорит -- Довезу бесплатно,но надо будет сказать что часть колбасы которую он везет,это их колбаса.И вот они уже в машине.По закону Барыги,каждый человек выезжающий в Лугандон из Украины имеет право везти 70 кг продуктов,в машине с водилой 5 человек,у него 160 кг сосисок,то есть выходит что закон не нарушен,зачастую водилы возят свое поголовье,которые с ним катаются для количества,и он им платит за ходку по 100 ржублей.Ивот они подъезжают к пункту пропуска,проходят паспортный контроль,с пропусками порядок,но "защитники Родины" не пропускают водилу,говорят что в машине сильно много колбасы,хотя если раскинуть на пятерых,то закон вовсе не нарушен,в общем парят мозги,а потом прямым текстом говорят--Отнеси две упаковки в палатку и езжай.Водила относит,и тогда его пропускают.Далее рассказ водилы.Там все налажино,у водил есть номера телефонов и номера банковских карточек "защитников Родины" на которые они в Бахмуте переводят деньги,потом отзваниваются и получают добро на проезд,ну а то что они наблюдали,то просто цирк на дроте,говорит что с попачленцами ему проще,те не прикрываются патриотическими фразами и игрой на публику,просто берут и пропускают,что и будет описано далее.И вот проехав метров 500,они въезжают на "нулевой" пост ДурНР,водила выходит из машины,отдает сепару бутылку коньяка и деньги,а потом объезжает в объезд следующие два поста ДурНР,включая паспортный контроль,через бывший авторынок и прилегающий поселок,и выезжает уже в Никитовке. P.S. К стати когда эти женщины проезжали КПВВ Майорск,там маячила "переговорщица" Геращенко,то ли о пленных переговаривалась,то ли о колбасе,х.з. А то что написано в статье,это бред сумасшедшего для несведущих людей.
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http://zakon.rada.gov.ua/go/1774-VIII%20target=
Расскажите им что Верховная Рада решила лишить их льгот Законом 5130.
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Молчите, не выдавайте тайну! Если все участники боевых действий, ветераны военной службы разных силовых ведомств (лишённые ВСЕХ льгот) в одночасье узнают, почему после голосования законопроекта 5130 Гройсман, Рева, Кубив, Денисова и др. обнимались, прыгали и плясали от радости, их могут объявить агентами Путина.
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Монтизация льгот. Т.е. сначала монетизация а потом, случайно может оказаться, что денег нет.
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список воинов из генеральной прокуратуры можно огласить?
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цапы,а цапы - читаете,читайте - каждый из них,как минимум может руководить отделением - и имеет опыт боевых действий - так шо вам стоит подумать,прежде чем даже подумать смотреть в нашу сторону
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А ты ветеран? Отдыхашь после ранений на Колчаковских фронтах!
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Ну просто цифры.

Рост ВВП Мексики/России:

2013: 1,4% / 1,3%
2014: 2,1% / 0,6%
2015: 2,3% / -3,9%.


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Ну вот нахрен оно нам нужно? ФЛУД! Тебя по правилам надо хоть на трое суток.
Ну хуйло это ясно, что хуйло оно. Зачем баки забиваешь?
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почти 300 тыс? и вот это все они участвовали в боевых действиях..? де?
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Eve fb1be902 - КАНЭШНА :D

https://elise.com.ua/?p=232778

МВД наградило пистолетом жену Пашинского за заслуги перед родиной и проявленный 15.01.2017
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Адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса, заявила, что ее подзащитному повезло, поскольку у жены нардепа также имеется пистолет. Марина Паринова обратила внимание на то, что в списке награжденных оружием есть Руслана Пашинская, которая присутствовала во время конфликта. Ее наградили за заслуги перед родиной и проявленный героизм в боях за независимость Украины
Об этом адвокат написала в Facebook.
«Вячеслав Химикус очень везучий парень, должна я вам доложить. Потому как из опубликованных Укрправдой материалов следует, что у жены господина Пашинского - Русланы Анатольевны, тоже есть наградной пистолет», - написала Марина Паринова.
В это же время, тысячи настоящих Героев, которые действительно защищали независимость Украины на востоке страны, не получили даже удостоверение участников боевых действий.
Тысячи матерей и отцов добиваются признания их погибших сыновей Героями Украины, за настоящее проявленное мужество в боях.
Пока безрезультатно…
По всей видимости, быть женой депутата-рейдера, больший героизм и патриотизм для нынешней власти, - чем защищать родину от агрессии.
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Кто получил, а кто не получил! И даже ранение после которого инвалидом стал не получил. Херня РЕБЯТА делается!!!
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теперь кажлому по перекрестку в аренду и украина быстро превратится в цеевропу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус участника боевых действий получили 278 тыс. человек, - Госслужба по делам ветеранов
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