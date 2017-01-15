 Центробанк России планирует выпустить монеты с изображением городов и достопримечательностей оккупированного Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Планируется выпуск сувенирных монет из недрагоценных металлов - сталь с никелевым гальваническим покрытием, номиналом два рубля. На монетах планируют изобразить крымские города-герои - Керчь и Севастополь.
В серии "Выдающиеся личности России" будет выпущена серебряная двухрублевая монета из "Художник И.К. Айвазовский", к 200-летию со дня его рождения. В серии "Памятники архитектуры России" будет выпущена серебряная монета "Монастырь Сурб-Хач".
Кроме того, тиражом до тысячи штук из драгоценного металла (серебро-925, номинал - 25 рублей) появится памятная монета "Херсонес Таврический".
945 63
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева(112)
Один военнослужащий погиб, трое ранены за сутки на Донбассе, - Мотузяник(12)
Боевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка(66)
Сегодня под Мариуполем зафиксировано уже 8 обстрелов, - пресс-офицер Чмиль(25)
Як гриби після "Дождя"(0)
Тука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины(266)
Пока открыта граница с Россией, настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский(171)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На самом деле - три:
1. Разрешить бить заключенных.
2. Разрешить бить жен.
3. Разрешить стрелять по женщинам и детям.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2010-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Ну и что?
-Да ведь он хамон ест!
-Ни и что?
-Да ведь он кусками его рубит!
-Выезжаем
2015-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Ну и что?
-Да ведь он хамон ест!
-Выезжаем
2020-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Выезжаем
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить