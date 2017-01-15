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 Центробанк России планирует выпустить монеты с изображением городов и достопримечательностей оккупированного Крыма

Центральный Банк России запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Планируется выпуск сувенирных монет из недрагоценных металлов - сталь с никелевым гальваническим покрытием, номиналом два рубля. На монетах планируют изобразить крымские города-герои - Керчь и Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва ответит Евросоюзу за "визовый геноцид" населения Крыма, - МИД РФ

В серии "Выдающиеся личности России" будет выпущена серебряная двухрублевая монета из "Художник И.К. Айвазовский", к 200-летию со дня его рождения. В серии "Памятники архитектуры России" будет выпущена серебряная монета "Монастырь Сурб-Хач".

Кроме того, тиражом до тысячи штук из драгоценного металла (серебро-925, номинал - 25 рублей) появится памятная монета "Херсонес Таврический".

Также читайте: Оккупанты намерены отремонтировать дороги в Крыму, которые уже ремонтировали в прошлом году: "В отдельных случаях 70-80% работы поплыло"

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Когда-то такие штампы ветеринары на зарезанной свинье ставили.
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Извини друг! У меня иногда такие вопросы тоже возникают.
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Исключительно для нумизматов, вскоре, после освобождения и развала орды будет раритет.
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Чтобы не забывали о соседе за поребриком, видимо.
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как-то ваще нас рать, что там алени хотят выпустить =)
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Не соглашусь... Все украинцы должны иметь максимальное представление о степени долпойебизма мышебратьев.
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Монеты с изображением "Не имеющей аналогов в мире горы мусора" и "Самые раздолбаные в мире дороги"...
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Не могу понять, в чём героизм Севастополя? В том, что его каждый раз сдавали врагам с большими потерями? Только в этот раз его сдали просто так.
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Тоже черныша стало жалко, девочка точно настоящая кацапка да еще и под боярышником наверное. .
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Планирует выпустить именно те деньги, которых нет!
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 ‏@A_Vitauskas 3 ч.3 часа назад
На самом деле - три:
1. Разрешить бить заключенных.
2. Разрешить бить жен.
3. Разрешить стрелять по женщинам и детям.


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Ну,коль "...денег-нет...",кацапянам из страны-Боярышник только и остаётся,что монетки 2-х ржубЕлёвые штамповать.

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Цикаво, фирменные магазины Рошен в Кацапии их принимать к оплате будут?
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Немецкие фрицы выпускали марки с изображением оккупированных Судет, москальские фрицы решили всех переплюнуть и выпустить монеты с оккупированым Крымом, история идет по кругу и закончится ядом для путлера и денацификацией рашистов и полным разделом для фашистской Русни.
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это всё фуиня, вот прочёл такое, что почти штаны намочил, хочетса спросить - а возможэн ли вообше более маразм:Депутат Госдумы от РТ призвал признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами
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Ось якраз Ілля Муромець з під Чернігова і є і не якого відношення він до кацапів не має ))
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Да чего мелочиться? Вот им список из 100 героев и злодеев, пусть записывают всех злодеев украинцами.
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с мостом обломилось теперь хоть деревянных наштампуют
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Этг очень хорошая новость- теперь запретят рубли в обменниках мира!
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А в каких "обменниках мира"-меняют туалетные рЖубЕли?

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да пусть хоть стоунхендж печатают, или пирамиды, будет так же бессмысленно.
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Монета это конечно интересно, Вот у меня все только возникает вопрос, а что барыга делать думает что то или как ? Мне так кажется, что фабрика в Липецке дороже пяти Крымом и десяти Донбассов.
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Нафига мне такие новости?? И скажите на милость.....На одном канале ганька.г. на другом (прямо сейчас!?) инка .б. Это шо "ренессанс" рыгааналов?
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Українська гривня з тризубом 1918 року. Російський рубль зі свастикою того ж 1918 року
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анекдот, не я автор, отражает жистянку россеки
2010-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Ну и что?
-Да ведь он хамон ест!
-Ни и что?
-Да ведь он кусками его рубит!
-Выезжаем
2015-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Ну и что?
-Да ведь он хамон ест!
-Выезжаем
2020-й
-Алло, ФСБ?
-Да, что там у вас?
-Мой сосед ест!
-Выезжаем
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Выпуск монет специально для Гааги! Гениально!
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Это фотошоп или они реально, окончательно и бесповоротно... сошли с ума?
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На самом деле вопрос очень серьезный. У нас, воюющей с московским агрессором стране, на удивление всего мира на каждом углу официально меняют кацапские рупии на гривны. К тому же кацапка Гонтырева культивирует козлиные банки и увеличение их капитала. Теперь значит за мокшанскую монету с изображением Крыма в обменке обязаны дать гривну, чтобы не попасть под штрафные санкции Нацбанка. Значит ли это, что идо-кацапские мародеры при власти признают, что Крым часть Кацапии?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентробанк России планирует выпустить монеты с изображением городов и достопримечательностей оккупированного Крыма
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