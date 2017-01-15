 Штаб Трампа опровергает сообщения о планах встречи с Путиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Информация о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике появилась на страницах британской газеты Sunday Times. Как утверждало издание, Трамп и его приближенные якобы сами рассказали британским чиновникам о своих планах устроить встречу с Путиным.
"Неправда. Это сообщение - на 100% фальшивка", - написал на своей страничке в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. "Эта история - лишь фантазия", - цитирует на условиях анонимности агентство Рейтер еще одного представителя команды Трампа.
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