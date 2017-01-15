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 Штаб Трампа опровергает сообщения о планах встречи с Путиным

Представители штаба Дональда Трампа опровергли сообщения о том, что избранный президент США вскоре после своей инаугурации планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Информация о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике появилась на страницах британской газеты Sunday Times. Как утверждало издание, Трамп и его приближенные якобы сами рассказали британским чиновникам о своих планах устроить встречу с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен сохранить санкции Обамы против России, но допускает их отмену в будущем

"Неправда. Это сообщение - на 100% фальшивка", - написал на своей страничке в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. "Эта история - лишь фантазия", - цитирует на условиях анонимности агентство Рейтер еще одного представителя команды Трампа.

Читайте: Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп

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Мне скоро домой Ронни(Трам-пам-пам), а то страна валится. Окей Мыша(Вова)!


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От Путина шарахаются. С ним встречаться стало дурным тоном.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШтаб Трампа опровергает сообщения о планах встречи с Путиным
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