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 Более 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием отстранить российских спортсменов из-за допинг-скандала

Более 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять меры к участникам допинг-скандала из сборной России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Биатлонисты подписали письмо на вечеринке во время этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", - заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу. Спортсмены также требуют, чтобы Россия была лишена права провдения всех крупных соревнований, которые должны быть проведены в стране в ближайшее время, включая чемпионат мира по футболу 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии вместо России

Напоминаем, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство направило в Международную федерацию биатлона данные о 31 российском спортсмене, которые подозреваются в употреблении допинга. Список появился по результатам итогового доклада Независисмой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, который был посвящен российскому допингу.

22 декабря, Международный союз биатлона (IBU) принял решение не отстранять всех российских биатлонистов от международных соревнований в связи с подозрением россиян в массовом употреблении допинга. Вместе с тем, IBU приняла решение дисквалифицировать двух неназванных российских биатлонистов, а также открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов из РФ.

Читайте: "России нужно дать понять, что произошедшее - это очень плохо": 3 страны заявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в РФ из-за допинг-скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно информации с доклада Макларена на своем экстенном заседании 21 января.

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Эта новость на "Эхе Москвы" рано утром была.
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Факты не бывают вражескими или своими. Они просто факты.
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А Номиналисты(школа в схоластике) доказали , что фактов не существует. Любой контент разложим. А логика, а затем математика и физика это подтвердили. Даже психолингвистика это использует. Даже 25 кадр.
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Т.е. они доказали, что факта подписанного обращения нет?
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то есть, по твоему мнению, рашинское сми дают истинную информацию?
а ты часом не чмо фсбешное?
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Разницу между фактом и информацией понимаете? Или это слишком сложно?
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все с тобой понятно, чмо фсбешное. сдрисни.
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Не обращай внимания.Чуть сложне чем пропаганда , и они уже не соображают.
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Да я и не обращаю-я для умных пишу. А дураки мне безразличны.
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ватное быдло нужно загнать за Урал в их норы ...пусть там ужираются боярышником!
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за уралом уже китайцы, вате места совсем не остается, вот они суки и лезут к нам и другим соседям
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Не знаю, не знаю. Но днём на гонке, где парашинцев обули, каментатор ни слова не сказал.
Кстати сейчас идет дамская гонка.
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'....отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил"...
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Hужны доказательства и как следствие наказаниe.
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А шо ж только бедных расеянцев все время подозревают? Ни немцев, ни норвежцев, ни финнов? Наверное патамуша они самые вяликие и Абама чмо!!!!!!
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09:34, 15 января 2017
Путина попросили побороться с коррупцией в Мексике

Президента России Владимира Путина призвали вмешаться в ситуацию в Мексике и остановить коррумпированное правительство страны. Соответствующая просьба содержится в петиции на испанском языке, опубликованной на сайте Change.org 14 января.
Автор обращения под ником Фреппо Советико (Freppo Sovietico) утверждает, что ситуация в стране на сегодняшний день «находится в наихудшем положении за всю историю».
«Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, распространяют шокирующие новости (...) США с радостью получают ресурсы из Мексики. Нам нужен кто-то, кто в состоянии остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют», - говорится в тексте.
Советико также отмечает, что сегодня Мексика «кровоточит от грабежа и таких крыс». «Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», - отмечается в конце петиции.
Обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.
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Как обычно, кремль сам себе написал обращение, а мексиканские люмпены за кулёк хавчика подписывают.
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много ошибок..во первых не путин,а хуйло..во вторых с маленькой буквы.
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Порошенку просить надо, тот мгновенно всю коррупцию подавит
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Ату!Этих даунов будут щемить со всех сторон,прямо скрепами по морде!
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Мордор захотел поставить свои базы прямо под боком у США- пока идиот Трамп ждет от пукина оральных ласк,срусские хотят заграбастать себе мексикашек.Зовите к себе пукина вместе с зелеными человечками,потом будете локти кусать,вкусив прелести сруского мира! Pukin forever!!
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Мордор может хотеть что угодно. Вот только кишка тонка , а хотелок много...

Это они тут борзые , ибо п_зды давно не получали , в тех регионах где интересы США как-то мало прощупываются ... Да и мексиканцы , как-то не очень они похожи на армян и белорусов , которые так любят российские базы на своей территории . Или не любят, а?
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- какой в дупу допинг?
мы, биатлонисты, народ мускулистый!

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Пора биатлонистам ВЯЛИКОЙ страны воспользоваться примером Анастасии Кузьминой и выступать за другие сборные. Кстати Кузьмина на Олимпиаде завоевала 2 золотых медали, а в россиянской сборной ее не ставили в основной состав.
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завидуют расейской мощи русофобы проклятые
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Международный союз биатлона (IBU) должен оправдать свою английскую аббревиатуру по отношению к казламордым ...
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Ежедневная наверно самая ходовая, после ежеминутной
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Хорошая этикетка, как раз для репоедов.
И не важно, что в бутылке, бояра для унитазов или стеклоочиститель Дед Мороз.
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А я догадался, в чем была причина несчастья от Боярышника. Объемы спиртосодержащей продукции, реализуемой через аптечную сеть заняли очень большой сегмент рынка алкоголя. Что бы скомпрометировать Боярышник, его сделали опасным, влив в него яд. А СМИ Провели соответствующую антирекламу. По простому. Это конкуренция с производителями спиртного.
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Да все верно!Давно давно хуйловскую преступную шайку на место надо ставить и рога обламывать.Трамп меня ссука беспокоит сильно в плане активности к путину,глядишь и подружаться пассив с активом...
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русофобию затевают, вот это, все вот это затевают
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Кацапских спиртсменов мельдониевых гонят отовсюду, как бешенных псов.
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Мельдоний и Боярышник-гремучая русская смесь козломордых спортсменов.
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не глотаешь Мильдоний,значит враг РАБссии и КГБэшной банды ВиолончеГлистов панамских
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На ватних сайтах про рососію ні слова, наче це їх не стосується.
"Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в вопросе допинга"
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Да раисские МАЛЬДОНИСТЫ пусть выступают! А против кого болеть будем?
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База срусских вояк в Армении- это гарантия неприкосновенности нашего местного хуйла- сержика саркисяна.Этот скот в Армении сидит,опираясь на срусские штыки и голимую пропаганду.
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Интересно эти 170 биатлонистов сами допинг не принимают? Чистые как стёклышко.
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Выпей мальдония или боярышника и вопрос прояснится. ВЯЛИКОРАИССЕЦ.
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Знатно троллит Израиль пидорашку,а вот Украина,как не странно,не поддержала Израиль при голосовани в Совбезе ООН и оказалась в одном " окопе" с сруской швалью.Где логика,спрашивается?
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Цензор.НЕТНовостиСпортБолее 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием отстранить российских спортсменов из-за допинг-скандала
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