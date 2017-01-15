 Более 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием отстранить российских спортсменов из-за допинг-скандала

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Биатлонисты подписали письмо на вечеринке во время этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", - заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу. Спортсмены также требуют, чтобы Россия была лишена права провдения всех крупных соревнований, которые должны быть проведены в стране в ближайшее время, включая чемпионат мира по футболу 2018 года.
Напоминаем, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство направило в Международную федерацию биатлона данные о 31 российском спортсмене, которые подозреваются в употреблении допинга. Список появился по результатам итогового доклада Независисмой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, который был посвящен российскому допингу.
22 декабря, Международный союз биатлона (IBU) принял решение не отстранять всех российских биатлонистов от международных соревнований в связи с подозрением россиян в массовом употреблении допинга. Вместе с тем, IBU приняла решение дисквалифицировать двух неназванных российских биатлонистов, а также открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов из РФ.
Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно информации с доклада Макларена на своем экстенном заседании 21 января.
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а ты часом не чмо фсбешное?
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Кстати сейчас идет дамская гонка.
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Поправьте меня, если я ошибаюсь. Hужны доказательства и как следствие наказаниe.
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Путина попросили побороться с коррупцией в Мексике
Президента России Владимира Путина призвали вмешаться в ситуацию в Мексике и остановить коррумпированное правительство страны. Соответствующая просьба содержится в петиции на испанском языке, опубликованной на сайте Change.org 14 января.
Автор обращения под ником Фреппо Советико (Freppo Sovietico) утверждает, что ситуация в стране на сегодняшний день «находится в наихудшем положении за всю историю».
«Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, распространяют шокирующие новости (...) США с радостью получают ресурсы из Мексики. Нам нужен кто-то, кто в состоянии остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют», - говорится в тексте.
Советико также отмечает, что сегодня Мексика «кровоточит от грабежа и таких крыс». «Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», - отмечается в конце петиции.
Обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.
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Это они тут борзые , ибо п_зды давно не получали , в тех регионах где интересы США как-то мало прощупываются ... Да и мексиканцы , как-то не очень они похожи на армян и белорусов , которые так любят российские базы на своей территории . Или не любят, а?
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мы, биатлонисты, народ мускулистый!
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И не важно, что в бутылке, бояра для унитазов или стеклоочиститель Дед Мороз.
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"Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в вопросе допинга"
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