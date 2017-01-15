 Жена "антимайдановца" Шатунова, получившего 10 лет, мыкается в России и собирает деньги на лечение, - Казанский. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на Facebook.
"Если помните, летом 2016 года была громкая история. В Одессе осудили "антимайдановца" Дениса Шатунова, который пытался организовать убийство сторонника Евромайдана Сергея Ходияка, чтобы отомстить ему за участие в событиях 2 мая. Шатунов лохонулся и пытался нанять в качестве киллера сотрудника полиции, поэтому был взят с поличным и признал свою вину. Суд дал ему 10 лет", - напоминает Казанский.
"Теперь он отбывает срок в колонии, а жена и ребенок мыкаются в России, без денег и перспектив, в какой-то глуши. Жена Шатунова из-за всех событий заболела и собирает деньги на лечение. Путин и Стрелков не помогают. Виновата во всем, конечно же, хунта", - пишет он.
"А ведь все могло быть совсем по-другому, если бы люди не занимались разрушением собственной страны и умножением ненависти. Могла бы быть полная и счастливая семья. Гуляли бы сейчас по новогодней, мирной Одессе. Русский мир - такой русский мир..." - добавил журналист.
(Скриншот со страницы Денис Казанский)
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ещё немного остало
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Труплер : а зачем вам машина,если дорог нет...
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там же ясно было написано про "суроВЫЕБУдни".
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А эта...пускай к путину обращается, он поможет.
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