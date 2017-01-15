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Все про:Одесса (5275) Россия (64686) лечение (536) евромайдан (7895) антимайдан (232) Казанский Денис (28)

 Жена "антимайдановца" Шатунова, получившего 10 лет, мыкается в России и собирает деньги на лечение, - Казанский. СКРИНШОТ

Жена "антимайдановца" Дениса Шатунова, который пытался организовать убийство сторонника Евромайдана Сергея Ходияка, в России ищет деньги на лечение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на Facebook.

"Если помните, летом 2016 года была громкая история. В Одессе осудили "антимайдановца" Дениса Шатунова, который пытался организовать убийство сторонника Евромайдана Сергея Ходияка, чтобы отомстить ему за участие в событиях 2 мая. Шатунов лохонулся и пытался нанять в качестве киллера сотрудника полиции, поэтому был взят с поличным и признал свою вину. Суд дал ему 10 лет", - напоминает Казанский.

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"Теперь он отбывает срок в колонии, а жена и ребенок мыкаются в России, без денег и перспектив, в какой-то глуши. Жена Шатунова из-за всех событий заболела и собирает деньги на лечение. Путин и Стрелков не помогают. Виновата во всем, конечно же, хунта", - пишет он.

"А ведь все могло быть совсем по-другому, если бы люди не занимались разрушением собственной страны и умножением ненависти. Могла бы быть полная и счастливая семья. Гуляли бы сейчас по новогодней, мирной Одессе. Русский мир - такой русский мир..." - добавил журналист.


скриншот

(Скриншот со страницы Денис Казанский)
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Бг-ггг... sure, сепар с Камчатки передает привет... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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пресс конференция Путлера : Бурят спрашивает фюрера : копил на машину всю жизнь,купил,а дорог до сих пор нет..
Труплер : а зачем вам машина,если дорог нет...
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Я же говорю, шо дурачок стажируется у Шлепера ляпать шо попало...
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Кабинка на кирпичах стоит))))) а избушка на курьих ножках
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А кабаевша улетела, бо ступы с помелом не достает...
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а страна на нефтяной игле и ура-патриотизме
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Она что думала приедет на Россию и будет получать по 100 тыс. рублей, как рассказывали по телевизору. А приехавши на Россию она ощутила настоящую реальность, где нет льгот и человек человеку враг, а получать будет при ежедневной восьми часовой работе максимум 10 тыс. из которых половину необходимо отдать за квартиру это на перемирии, а в крупных городах и всю заработную плату. Вот Вам Русский мир наяву, а не по Киселев ТВ.
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она не ожидала , шо мордор - это страна-СУРОВЫЕБУдни...ХЕХ...
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так надо было методички внимательно читать!
там же ясно было написано про "суроВЫЕБУдни".
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В "русском мире" планировавший заказное убийство называется "политзаключенным". Судя по всему, в Одессе такой публики еще предостаточно.
А эта...пускай к путину обращается, он поможет.
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ему некогда. он гимн Украины учит. не мешайте человеку исправляться
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ну и ничего страшного шо мыкается там в поисках денег на лечение.главное шо их все боятся!
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Интересно, а чегой она деру дала на каазлабад, к ней же вроде претензий нет у нашей фемиды...эта чта, так не любит Украину?
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А интересно, что они хотели? Домик на берегу моря у Сочи и талоны на усиленное питание? Предателей даже хозяева не уважают. Это аксиома. Использованный мусор.
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Там проще... Лохов опускают все. кому не лень... А ШО ДЕЛАТЬ...
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Да перестаньте! А то сейчас заплачу. Бедные титушки-петушки!!!
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дебильная семейка. Желаю такой ситуахи каждой колорадской семье.
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одно шо успокаивает, шо хата лохов пойдет с молотка за долги по ЖКХ...Надо же быть таким дурачком - жить, жить нормально , а потом тыц... получи фашист гранату...
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Живет теперь мадама в какой-то глуши,побирается...это был ее сознательный выбор.
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Не, там - шара: перешла на СЧи , шо хошь полощи... - все шлаки выведет, от холестерина с целлюлитом избавится... Здесь смотреть нужно комплексно - где минус, а где и плюс...
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Бандеры теперь остались у нее только в розовой мечте...
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на карандаш всех помогальщиков и высылать на личную встречу с женой сепаратиста в оренбужье.
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Я думаю на черкасской крытой уже маляву получили и разобрались с этим рузьким пидорком. Он явно уже не динис а дина, правда с букетом спида туберкулеза и болезнью боткина. не дотянет этот рузький витязь до освобождения.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖена "антимайдановца" Шатунова, получившего 10 лет, мыкается в России и собирает деньги на лечение, - Казанский. СКРИНШОТ
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