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Все про:банки (1443) банкротство (259) НБУ (4119) экспертиза (150) Михайловский (7)

 Экспертиза считает, что банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным, - "Українські Новини"

Должностные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий.

Об этом говорится в экспертном заключении Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В частности эксперты пришли к выводу, что заключением и исполнением договора уступки права требования № 1805 от 18 мая 2016 года между ПАО "Банк Михайловский" и ООО "Инвестиционно-расчетный центр" не были нарушены ограничения, установленные в деятельности банка постановлением правления Национального банка Украины.

"Согласно ст.ст.1077, 1079 ГК Украины банк был вправе осуществлять факторинговые операции, однако с учетом ограничений, установленных в деятельности банка постановлением правления НБУ от 22 декабря 2015 года.

Согласно перечня ограничений, такие кредитные операции могли быть осуществлены в объеме, не превышающем объем таких операций на дату принятия постановления правления НБУ.

Согласно предоставленной заказчиком экспертизы информации, а именно копии баланса банка по состоянию на 22 декабря 2015 года объем кредитных операций банка с юридическими лицами составил 1 641 133 907, 50 грн. Объем операций по договору составил 870 000 000 грн.

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Таким образом, объем операций по договору не превышал объем кредитных операций на 22 декабря 2015 года, а потому фактом заключения и исполнения договора не были нарушены ограничения, установленные в деятельности банка постановлением правления НБУ № 917 / БТ от 22 декабря 2015 года в части запрета осуществления кредитных операций с юридическими лицами в объеме, превышающем объем таких операций на дату принятия этого постановления.. ", - говорится в экспертизе.

Также эксперты отметили, что заключение и исполнение указанного договора не привело к увеличению обязательств банка "Михайловский" перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом. А следовательно, это не могло служить основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

"По договору общество (" Инвестиционно-расчетный центр "- ред) отступало за плату банку права требования по кредитным договорам с физическими лицами. То есть, по договору банк не получил статус должника перед физическими лицами, а физические лица соответственно не приобрели права кредитора в банке.

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Иными словами, выполнение условий договора не имеет своим следствием увеличение обязательств банка перед физическими лицами. Напротив, в связи с заключением и исполнением Договора Банк получил права денежного требования к физическим лицам, в результате чего увеличивались обязательства физических лиц перед банком....

Поэтому факт приобретения банком у общества прав требования по договору не может быть определено в качестве основания для признания банка неплатежеспособным ", - говорится в заключении.

Учитывая вышесказанное, эксперты научно-исследовательского института пришли к выводу, что должностные лица банка "Михайловский" действовали в рамках действующего законодательства Украины и предоставленных полномочий.

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Напомним, в мае 2016 года Нацбанк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Банк был признан неплатежеспособным на основании перевода вкладов физических лиц из финансовой компании на баланс банка. Это, по мнению НБУ, увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6млрд. грн. до 2,6 млрд. грн.

Однако, как сообщалось ранее, вклады физических лиц из финансовой компании на баланс банка были переведены по требованию самого НБУ.

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В связи с вышеизложенным, банк "Михайловский" оспаривает признание его неплатежеспособным.


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все уже украли подеребанили терь можете бульки дуть и лапшу гоям вешать которые в етом банке бабло держали -назовите мне хоть одного еврея в нашей стране пострадавшего от краха банков??? точно нет таких тока гои
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А ось і ректор цього НДІ.

Крупчан Олександр Дмитрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 15 листопада 1947 р. в м. Києві. У 1974 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині - Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1970-1976 рр. працював юрисконсультом у райвиконкомі, міськвиконкомі м. Києва. Протягом 1977-1983 рр. - на партійній роботі. З 1983 р. працював у Національній академії наук України заступником директора науково-технічного комплексу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, старшим науковим співробітником Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені В. Діброва. З 1994 р. - заступник керівника, а з 2000 р. по 2005 р. - керівник Київського регіонального центру Академії правових наук України (нині - Національної академії правових наук України). З 2005 р. очолює Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України (нині - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Соціалістична державна організація (питання теорії)» (спеціальність 12.00.01). У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація виконавчої влади в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. - дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині - Національна академія правових наук України).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкспертиза считает, что банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным, - "Українські Новини"
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