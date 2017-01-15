 Мотузяник об украинской инспекции в Ростовской области РФ: Это проверка наличия или отсутствия военной деятельности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один представитель от Королевства Дания. Инспектированию подлежит территория указанного района Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал он.
"В рамках инспектирования будет, в частности, получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет. Также планируется провести сухопутную проверку указанного района", - добавил Мотузяник.
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"Целью этих мероприятий является проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений Вооруженных сил РФ, о которой должны сообщать заранее. По итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет", - рассказал он.
Напомним, ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что РФ дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года.
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Ну, да ладно, жираф большой, ему видней.
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- в ростове щас опасно. хохлы инспектируют...
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как в сев.корее все прозрачно и откріто будет...
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