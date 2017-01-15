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Все про:армия РФ (5938) инспекция (47) проверка (376) Россия (64683) Мотузяник (332)

 Мотузяник об украинской инспекции в Ростовской области РФ: Это проверка наличия или отсутствия военной деятельности

Украина действительно будет проводить инспекцию российских военных частей в Ростовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один представитель от Королевства Дания. Инспектированию подлежит территория указанного района Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал он.

"В рамках инспектирования будет, в частности, получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет. Также планируется провести сухопутную проверку указанного района", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь проведет военную инспекцию в Украине

"Целью этих мероприятий является проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений Вооруженных сил РФ, о которой должны сообщать заранее. По итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет", - рассказал он.

Напомним, ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что РФ дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года.



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Они там военную базу строят-что построили, то и покажут.
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Учитывая, с какой скоростью разворачивается АПЛ-100...
http://cpstent.com/apl500

Ну, да ладно, жираф большой, ему видней.
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Пусть еще и супермаркеты проинспектируют на предмет наличия кондитерских изделий фабрики "Рошен".
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У них последнее время новости одна маразматичнее другой, вчера писали, как немцы протестовали против техники США, целых три немца и все против, боятся, что путин это долго терпеть не будет. А комменты под такими новостями вообще улет - такой мудозвон "вяличия"
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- вован, что мы делаем в мексике?
- в ростове щас опасно. хохлы инспектируют...

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Под дурочку косят , как будто с планеты Альфа-Центавра прилетели , типа не знают чьи оккупационные войска в Украине находятся .
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Вот и хорошо, что инспектируем друг друга, жаль что во время 2-й мировой так нельзя было.. Украинское изобретение и нет этому аналогов в мировой истории... А в Крым тоже поедут?
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касабі могут пообещать подводніе лодки в гаванях рАстова показать...
как в сев.корее все прозрачно и откріто будет...
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Новини з-за порєбріка

Как пишет издание «Фонтанка», 46-летний мужчина был в гостях у друга, вместе они выпивали. Упав с дивана, он получил смертельную травму головы. Инцидент произошел 14 января, когда многие россияне отмечали старый Новый год.


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Это называется "Фсьо, мы военную гавнину уже перепрятали, можете приезжать проверять!"...
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А в чому сенс ? І що вони, москалі, у відповідь перевірять в нас ?
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А в ДНР-ЛНР они российскую военную деятельность поискать не хотят? А она есть и много, и всякая...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМотузяник об украинской инспекции в Ростовской области РФ: Это проверка наличия или отсутствия военной деятельности
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