 Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.
"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - говорит Рева.
Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в 3 млрд долларов говорит только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.
"Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - сказал Рева.
К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.
"Важно понимать, что эти средства идут не на людей, которые живут на тех территориях, а на военную оккупацию. То есть на поддержку военной инфраструктуры оккупационных войск, в которые входят как коллаборационисты с нашей стороны, так и наемники, которые туда прибывают. Что касается рядовых людей, то я очень сомневаюсь, что эти средства доходят до них", - добавил он.
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Корейці бачили, що КНДР це прект кацапів і це надовго, і сміливо повністтю відгородились від укушеної кацапством власної половини території.
А у нас не половина, а практично не впливаюча на державу частка і потрібна лише воля влади.
Найприкріше те, що коли кацапи побудують усі місцеві ніштяки, то вони самі відгородяться і борги за воду, електрику,газ платити не будуть...
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Горбачёв о возможной встрече Путина и Трампа в Рейкьявике: Это очень символично
помнится встреча Рейгана с Горби была очень занимательной :D
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Американский аферист Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения, создал в тюрьме успешный "бизнес", сообщает MarketWatch со ссылкой на журналиста Стива Фишмана, который утверждает, что контактирует с Мэдоффом.
"Он выкупил все пачки шоколада Swiss Miss из тюремного магазина и теперь продает их в тюремном дворе. Он монополизировал горячий шоколад! Он сделал так, что если ты хочешь горячего шоколада, тебе придется обратиться к Берни", - цитирует Фишмана агентство РИА Новости.
Напомним, что Бернард Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения, включая мошенничество, махинации с ценными бумагами, отмывание денег и лжесвидетельство. Речь идет о максимальном сроке заключения, к которому когда-либо был приговорен обвиняемый в финансовых махинациях в США. Список жертв этой аферы века занимает 162 страницы машинописного текста, в нем фигурируют 13.567 организаций и частных лиц, вложивших свои деньги в "пирамиду" Мэдоффа, и потерявших в общей сложности около 50 миллиардов долларов.
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Всегда был дотационным регионом. По-моему в 2013 (или в 2012) туда пошло 12 млрд. $ (на луганскую и донецкую области), а получили оттуда 7....
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А по факту: они так гаркнули, что уже третий год по стране эхо летает...и ещё кормят их...
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а что должні мі - то им прощаем!
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http://antikor.com.ua/articles/146799-119_nardepov-millionerov_poluchali_kompensatsiju_na_hilje
...
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Поднять минималку до 3200 + в Пенсионный ещё 1800 итого 5000.
( А Люди не хотят, им нужны льготы)!
ПДВ - заплати.
Податок с дохода , даже из сумм купленного оборудования ( аммортизация 16% в ГОД!).
Аренду помещения - заплати.
Проверяющим - заплати.
Инструмент - купи.
Итого - смыслл заниматся производством в Украине = 0.
А тут ещё и - лугандон корми ( ну тот шо не хотел нахлебников из ЕС).
Вот сижу и думаю, а может действительно пора - закрыватся.
В Чехии и льготные кредиты под производство, и налоги в 10% ( на первых пять лет) и.т.д.
И так тяжело, а ещё луганду корми!
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"Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором" так самостоятельным или регионом донором?!)))
дебилоид,
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Щоб перемогти так звані Д/ЛНР, Україні досить просто НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ на 2-3 місяці зупинити пенсійний туризм. #АТО #Луганда
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