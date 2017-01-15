EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Экономика
  1474  58
Материалы по теме:
Все про:пенсия (1488) финансирование (1068) Донбасс (11867) Министерство социальной политики (407) Рева (111)

 Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - говорит Рева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в 3 млрд долларов говорит только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.

"Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - сказал Рева.

К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.

Также читайте: Возраст не должен являться основанием для назначения пенсии, ее нужно заработать, - Рева

"Важно понимать, что эти средства идут не на людей, которые живут на тех территориях, а на военную оккупацию. То есть на поддержку военной инфраструктуры оккупационных войск, в которые входят как коллаборационисты с нашей стороны, так и наемники, которые туда прибывают. Что касается рядовых людей, то я очень сомневаюсь, что эти средства доходят до них", - добавил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Угу. За обе щёки. Уже третий месяц пособия нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего вы сидите?Идите к Порошенко-миллиардеру пусть он раскошелится в период войны и даст переселенцам помощь,если до сих пор не посадил ни одного олигарха и не конфисковал у него наворованное в пользу народа. У одного украинского криминального олигарха денег хватит кормить переселенцев до конца их жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева,сука,кто тебе сказал выплачивать пенсии сепаратистам? Ты хоть на неоккупированных территориях людей обеспечь законными пенсиями,а не теми,которые 3 года не пересчитываются на процент инфляции и стала копеечной при нынешних ценах.По международным законам оккупант должен обеспечивать оккупированные области,оккупант- напиши себе на лбу,если не понимаешь и не запоминаешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За эти деньги купите в заброшенных сёлах для переселенцев с Донбасса дома
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну я побывал в заброшенном селе ну че? ......хорошо хоть хлебопечка с собой была а так разве шо коноплю выращивать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це називається жувати те, що інші вже давно висрали...
Корейці бачили, що КНДР це прект кацапів і це надовго, і сміливо повністтю відгородились від укушеної кацапством власної половини території.
А у нас не половина, а практично не впливаюча на державу частка і потрібна лише воля влади.
Найприкріше те, що коли кацапи побудують усі місцеві ніштяки, то вони самі відгородяться і борги за воду, електрику,газ платити не будуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СКОРО ВЗОЙДЕТ ЗАРЯ НОВОГО МИРА......

Горбачёв о возможной встрече Путина и Трампа в Рейкьявике: Это очень символично


помнится встреча Рейгана с Горби была очень занимательной :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
треба ж якось офіційно на счетчик поставити...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочется взять за горло одного типа, что бы у него аж шоколад со всех щелей полез. За весь этот быдлам что эта тварь накировала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет ну здесь не надо все на него. он же сказал - вернетесь под флаг Украины, выплатим. пусть хуйло уёб.ет восвояси и все получат все что заработали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
той тіп прийшов до влади через три місяці після того як усе було зроблено...
 показать весь комментарий
Ответить
 
приличные денежки и часть из них аккумулируется на счетах.. где то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не удивлюсь если потом кто то сделает круглые глаза и скажет что деньги пропали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего не аккумулируется-в ПФ дыра. Просто она не так быстро становится больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да ты прав. но все же, - виртуально. Потом то все одно печатать и выплачивать. да это ладно. но кому? там много сепаров которые сейчас с оружием в руках стоят против Украины, им не надо ничего выплачивать, а надо лишить прав и гражданства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо лишить, поддерживаю. Но для этого нужно иметь соответствующее законодательство. Для начала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
MarketWatch: аферист Бернард Мэдофф в тюрьме создал монополию по торговле шоколадом






Американский аферист Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения, создал в тюрьме успешный "бизнес", сообщает MarketWatch со ссылкой на журналиста Стива Фишмана, который утверждает, что контактирует с Мэдоффом.
"Он выкупил все пачки шоколада Swiss Miss из тюремного магазина и теперь продает их в тюремном дворе. Он монополизировал горячий шоколад! Он сделал так, что если ты хочешь горячего шоколада, тебе придется обратиться к Берни", - цитирует Фишмана агентство РИА Новости.
Напомним, что Бернард Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения, включая мошенничество, махинации с ценными бумагами, отмывание денег и лжесвидетельство. Речь идет о максимальном сроке заключения, к которому когда-либо был приговорен обвиняемый в финансовых махинациях в США. Список жертв этой аферы века занимает 162 страницы машинописного текста, в нем фигурируют 13.567 организаций и частных лиц, вложивших свои деньги в "пирамиду" Мэдоффа, и потерявших в общей сложности около 50 миллиардов долларов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да- а , Донбасс - это неисчерпаемый клондайк для украинских клептократов .. .и детям их детей будет верно служить источником счетов в швейцарских банках ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ну нах! Официальный сайт государственной статистики вам в помощь http://www.ukrstat.gov.ua/.

Всегда был дотационным регионом. По-моему в 2013 (или в 2012) туда пошло 12 млрд. $ (на луганскую и донецкую области), а получили оттуда 7....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну они же "кормили" и их не "слышали"...
А по факту: они так гаркнули, что уже третий год по стране эхо летает...и ещё кормят их...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По факту они тявкнули себе на 50 баксов заплаты против 1000 что имели раньше , ну и плюс расхерачили свой регион , первый раз вижу таких "патриотов" что сами свои работающие заводы порезали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсы там очень даже довольны. А если учесть что на пенсию мужчины там выходят раньше 50-ти, то пенсов там ну очень много. Пенсия вышедших на пенсию последние лет 10 составляет 4-7 тыс грн. Плюс регресс. Умножаем на два. Имеем до 15-16 тыс грн пенсии. Никто там особо не раскаивается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ежедневно для выплаты пенсий на ок. территории нуже большой волосатый тёзка В.В. Путина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може Рева розраховує щось і бурятським шахтарям платити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
разрешаем дамбасянам не кормить Украину и вселенную,пусть теперь кормят только себя..
а что должні мі - то им прощаем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это.. Все вопросы к Захерченке.. Утром труп Захерченки - вечером пенсии,вечером труп Захерченки - утром пенсии,но деньги - по факту)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева делим на Долларовые сбережения снизили доходность на 0,04-0,59 п.п., их средняя стоимость - 1,59-5,00% годовых. Ставки по депозитам в евро упали на 0,02-0,71 п.п. до 1,28-4,30% годовых.Рева отсыпь УСЕМ донБАСС ЭТО курская воронежскаая белгородская и краснодарсский край РЕВА ИГДЕ ТВОИ КРАЯ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кароче ба-рыго-министр заявил - Дамбац кормил Украину
 показать весь комментарий
Ответить
 
нафига им деньги ?! У них же никакой фантазии =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Ревы с арифметикой нелады, не может перемножить 1 млн 200 тыс на 2 000. У него получается 30 млрд грн., ну так плюс-минус 6 млрд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот сижу идумаю.
Поднять минималку до 3200 + в Пенсионный ещё 1800 итого 5000.
( А Люди не хотят, им нужны льготы)!
ПДВ - заплати.
Податок с дохода , даже из сумм купленного оборудования ( аммортизация 16% в ГОД!).
Аренду помещения - заплати.
Проверяющим - заплати.
Инструмент - купи.
Итого - смыслл заниматся производством в Украине = 0.
А тут ещё и - лугандон корми ( ну тот шо не хотел нахлебников из ЕС).
Вот сижу и думаю, а может действительно пора - закрыватся.
В Чехии и льготные кредиты под производство, и налоги в 10% ( на первых пять лет) и.т.д.
И так тяжело, а ещё луганду корми!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тож самое, своих укатываю все свернуть, оставить минимум-минимусенький тут, все в Польшу перенести. Вопрос даже не в размере налогов... думаю к лету тут все свернём если примут кабминовские постановы
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так и что? что предлагает это чучело рева?
"Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором" так самостоятельным или регионом донором?!)))

дебилоид,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо обманываться:кому-то это выгодно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а за них их дети тоже платят в фонд или просто убивают наших ребят?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как с плакатиками бегать так херои проплаченные , а как пенсию так дайте

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А до каких пор это будет продолжаться рева не сказал, за счет всей Украины содержится и воюет против нее же быдловатный регион, а правители только через три года это заметили, и мы должны радоваться, уроды блядь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а скільки витрачається на лікування і реабілітацію поранених воїнів АТО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Леденцов им рошеновских а не выплаты хай рюзьге мир спонсирует своих ущимленых любителей росеи им с бандеровцами и хвашистами не по пути а значит и кормить это дерьмо не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
На оккупированной территории мы никаких социальных выплат не должны никому. Пенсии платятся у нас по солидарной системе. Они в бюджет "большой страны" не дают ни хрена! Значит ни хрена и не должны получать. Если дают что то зарегистрированные на нашей территории предприятия, то прекрасно считается что именно в виде пенсий они должны получит в % отношении из пенсионного фонда. Хорошо, мы покупаем у них тот же уголь, что само по себе преступно! Так пусть "местные работодатели" платят своим пенсии с ими же и заработанного. Схема товар-деньги исключает начисто пенсионные и любые социальные вопросы к покупателю. На 30 миллиардов можно очень много купить угля и совсем не у прокацапленных сепаров! Так и бы и поступила любая власть в нормальной стране. Но у нас же "жидобандеровцы", а они "хотят жить немножко лучше чем царь и по вечерам еще немножко шьют"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот смотрю на этих Рев, Розенок и понимаю, что мы их заслуживаем. Молча глотаем списание миллиардов для приближённых к трону. Онищенко-1,3 млрд простили ренты, в приват уже миллиардов 30 вбухали и тд и тп НАШИХ же денег. Зато 10 млрд Розенки рассчитывают содрать с 3200 и опять же с нас!!! нас имеют во все дыры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока не восстанут и не прогонят уебанов со своей территории, ни)(уя им не платить. Вон, мои татарские братья, гонят дамбасятину из ТАТАРСТАНА от греха подальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергій Аквіла ‏@SergiyAquila 8 ч.8 часов назад
Щоб перемогти так звані Д/ЛНР, Україні досить просто НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ на 2-3 місяці зупинити пенсійний туризм. #АТО #Луганда

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ водители Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Мотузяник Нацполиция обстрел погода поезд потери проверка ранение Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти