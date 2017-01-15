 Один военнослужащий погиб, трое ранены за сутки на Донбассе, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий один наш военнослужащий погиб, еще трое наших военнослужащих были ранены", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 60 обстрелов.
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https://inforesist.org/v-ukraine-za-1-5-goda-na-dorogah-pogiblo-bolshe-lyudey-chem-v-ato/
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Історично націоналісти завжди активніші за інших. І це правда. І це добре. Від створення держави Україна та до її розпаду, вони попереду усіх інших. І перше і друге є справою рук маргиналів -націоналістів. Біда в тому, що наша влада, намагаючись побудувати унітарну національну державу, ніколи реально не робила політичну Націю українців, об'єднавши народ навколо єдиної Национальної Ідеї. Замість об'єднання Нації, ми завжди отримуємо її розкол, тому, що тупі маргінали-націоналісти вважають, що нація вже є, та лише потрібно всіх записати українцями. А тих, хто не здатні зрозуміти цю їх ідею, автоматично записують в несвідомі москалі. Звісно, олігархічна влада (а влада України завжди такою була) цього робити не хоче, бо з одного боку - стримує тиск влади сусіда, з іншого - націоналістів. Націоналісти не усвідомлюють той факт, що в результаті багатовікової експансії Московії, вже відбулася глибока русифікація української землі, з усіма шкідливими для України наслідками. Націоналісти часто плутають питання національності з утвореннями політичної Нації. І поки в олігархічних кланах, а назвати їх партіями це занадто перебільшення, не буде створена ідеологія єдиної політичної Нації - українців (саме через це в 18-20 ст. і пройшла Європа) в нас нічого не буде зроблено. Імперія кожного разу буде розколювати Україну руками маргіналів - націоналістів. Такі "найпатріотіші-патріоти", що своїми діями працюють на імперію, були в нас, та не тільки в нас завжди. Їхні ідеологі накшталт Тягнибока, нічого розумнішого не взмозі придумати, ніж фізично знищити імперську ментальність разом з її російськомовнимі носіями. А що робити з 15 мильонами вати? Стратити, посадити?? Насправді є тому добра альтернатива - підвищіти в суспільстві рівень представників малого та середнього бізнесу, що автоматично призведе до зростання загального рівня національної української самосвідомості. Але це зробити нам заважають олігархічні клани, які прагнуть монополії в бізнесу і політиці. Саме ці клани, що і фінансують маргіналів-націоналістів, навіть якщо там зібралися "олігархі-патріоти". Чому недомірок по всьому світові підгодовує саме праві політичні течії через канали фсб? Націоналістами дуже просто керувати, їх зручне використовувати для терору, погромів та іншої проімперської діяльності. Поки в суспільстві не буде значного прошарку представників малого / середнього бізнесу, а для цього повинні бути справжні реформи, поки не буде ідеологічніх партій, а не олігархічних кланів, нічого в нас не вийде.
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Не в твоём дому а в его,чтобы стон по мёртвым стоял
Так хотел он,его вина-пусть горит его дом а не твой
и пускай не твоя жена а его пусть будет вдовой
Пусть расплачется не твоя-а его родившая мать
Не твоя а его семья понапрасну пусть будет ждать
Так убей же хоть одного,так убей же его скорей!!
Сколько раз увидиш его-столько раз его и убей!
Слава Украине!!!
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