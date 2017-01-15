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Все про:газ (8587) отравление (779) Харьков (3984)

 Семья из 7 человек отравилась угарным газом в Харькове

В Харькове семья отравилась неизвестным веществом. Пострадали 7 человек, в том числе 10-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 6:30 в больницу был доставлен мужчина с отравлением. Впоследствии были госпитализированы еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

"Лабораторно подтверждено отравление угарным газом", - сообщил "МедиаПорту" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. По предварительной информации, угарный газ образовался в результате работы газового котла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина и женщина отравились угарным газом в Киеве

















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Неизвестным веществом или угарным газом ?
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каждую зиму такая херьня - нужно ставить датчики тревоги по газу, вешаются над котлом или печкой.. Сейчас их море на рынке, от бюджетных до навороченных - и спите спокойно..
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помню маленьким был ещё,мама видать заслонку закрыла чуть плотнее в печке.....я ночью проснулся и давай койку качать-её разбудил,потом больничка и всё такое..но сама смерть от угара думаю не страшная.
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Не страшная - заснул и не проснулся. Родственникам страшно!
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Заслонка не должна полностью закрываться, печники делают зазор, вроде как закрыта, а там зазор.
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по идее труба должна периодически чистится-но кто их там чистил....нагар опятьже.
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значит "выхлоп" не выходил куда положено. Батьке руки поотбивать.
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