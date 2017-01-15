 Семья из 7 человек отравилась угарным газом в Харькове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 6:30 в больницу был доставлен мужчина с отравлением. Впоследствии были госпитализированы еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.
"Лабораторно подтверждено отравление угарным газом", - сообщил "МедиаПорту" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. По предварительной информации, угарный газ образовался в результате работы газового котла.
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