Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить правдивость заявлений Билецкого. ДОКУМЕНТ
Национальная гвардия просит военную прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ) проверить факты, изложенные народным депутатом Андреем Билецким.
"Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.
"Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов от народного депутата Украины Андрея Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении", - добавили в Нацгвардии.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады (внефракционный), глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии "в укрывательстве офицеров-сепаратистов".
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они уже думали,что одесса их хлебом -солью встретит...как и весь юха-васток.не срослось.
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InfoResist @InfoResist 3 ч3 часа назад
Нардеп опубликовал видео-свидетельство сепаратизма командиров Нацгвардии | InfoResist https://inforesist.org/nardep-opublikoval-video-svidetelstvo-separatizma-komandirov-natsgvardii/ …
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та тупые у них картинки,тупые...а надписи еще тупее
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мож еще и не бівшие...
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Андрик верит пану Билецкому на все 100%!
Сначала "власть" утопила в фекалиях ПС!
Теперь "власть" взялась за "АЗОВ"!
Именно пан Билецкий создал - САМОЕ БОЕСПОСОБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВСУ - ПОЛК "АЗОВ"!
А то что в Прокуратуре, Податковой, Полиции , МО Украины полно сепаров, так ето и так ВСЕ ЗНАЮТ.
Жаль Гарант "не догадывается"!
НО!
Народ Украины - Билецкого в обиду - НЕ ДАСТ НИ КОМУ!
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Невже вся Нацгвардія просить?
Я хотів би щоб перевірили, а яку націю нацгвардія буде захищати.
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Лідер руху «Карпатська Січ» Тарас Деяк пояснив, чим викликане дезертирство бійців.
«Добровольчий рух української сторони перебуває на межі зникнення через репресії влади. Наприклад, такі формування як «Азов», перебувають далі від лінії фронту, тому під удар, як і на всіх війнах, потрапляють звичайні призовні «вояки», де далеко не всі є вмотивованими.
Він зауважив, що не може остаточно стверджувати, чи дійсно на території АТО відбувається масове дезертирство, але з точки зору пропаганди та інформаційної війни, поширення подібної інформації є виграшним для обох сторін.
«Додайте до всього ще масове вживання алкоголю, жахливі умови, постійні зради - та отримаєте чудове підґрунтя для дезертирства», - підсумував лідер руху. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/01/15/ukrainskyy_dobrovolchyy_ruh_perebuvaie_na_mezhi_znyknennya__deyak_1025489
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- Ни кому из "власти" не СТОИТ даже пробовать что-либо, когда - либо ПРОТИВ Билецкого и полка "АЗОВ"!
Ибо Народ Украины может стерпеть многое, но когда жырные "уроды" из МО и Прокуратуры начинают "прыгать" на Героев Украины?!
То лично я , тупо закрою своё производство, покину територию Украины, и буду намного спокойнее работать в Чехии.
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Вести бизнесс - всё сложнее.
Перспектив - 0.
Помощи от Государства - 0.
Перспектив - 0.
Все говорят про - помощь малому бизнесу?
Кредит под 25% в месяц ето "помощь"?
Аммортизация основных средств - станков (16% в год ето "помощь"?).
И после того как с тебя выкачали ПДВ, Податок на доходы, Отсчёты в Пенсионный Фонд тебя обязуют поднять минималку?!!!
Ну-ну, посмотрю насколько увеличется число безработных.
Честно говоря, "опускаются руки". Нет даже минимальной перспективы!
И жаль Свою Родину! И сил так работать - нет.
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