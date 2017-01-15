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Все про:проверка (376) СБУ (12987) Военная прокуратура (406) Национальная гвардия (1068) Билецкий (57)

 Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить правдивость заявлений Билецкого. ДОКУМЕНТ

Национальная гвардия просит военную прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ) проверить факты, изложенные народным депутатом Андреем Билецким.


"Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.

"Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов от народного депутата Украины Андрея Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении", - добавили в Нацгвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров

Напомним, ранее депутат Верховной Рады (внефракционный), глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии "в укрывательстве офицеров-сепаратистов".

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Я верю больше Билецкому чем жирным генералам в мерседесах.
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Ось така в нас, найсильніша в Європі армія! Зараз Козир санкції зніме, ЄС зніме, і будемо це доводити простим шахтарям та трактористом. Де небудь в окопах під Збручем. Безвіз не дають, щоб біженці не могли пробратися до ситої Європи. А наші то дурники довольні тим, які проблеми в терористів, які там дебіли керують, яке погане життя в Критму та лугандоні. А в реальності є дуже їмовірні варіанти, що Київ москалі вчергове знищать. Очільники наші фуррррр і нема нікого. Бо самі таких обрали , дебіли. Українців і голодом морили, що дітям ніц не було, що дати поїсти, і у війну вбивали міліони, а вони і далі сидять на дивані і розмірковують. Не доходить з одного разу, дійде з другого, або з третього.
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та я не против...пусть кацапня думает,что именно такая.и что танк единственный-и тот ржавый. :D
они уже думали,что одесса их хлебом -солью встретит...как и весь юха-васток.не срослось.
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санкции не снимут. и третьего раза не будет. а этих переизберем, или ты сомневаешься?
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На дивані обирати будете? Не оберем, бо немає з кого обирати. Жодного нормального. Нормальні в боях народжуються, в діях. А санкції знімуть. Одна країна ЄС буде проти санкцій і все.
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не с кого это у тебя, а у меня есть с кого. а санкции легко вводят, а вот выводят нелегко.
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на диване сидит БОЛЬШИНСТВО, а меньшинство в окопах.
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Проверяйте, а мы поможем - вот и видео, каждый может посмотреть...

InfoResist ‏@InfoResist 3 ч3 часа назад
Нардеп опубликовал видео-свидетельство сепаратизма командиров Нацгвардии | InfoResist https://inforesist.org/nardep-opublikoval-video-svidetelstvo-separatizma-komandirov-natsgvardii/ …

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Я вже зовсім нікому не вірю. Навіть торнадівцям
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А чего Билецкий с трибуны ВР не говорит об этом ? Он же депутат.
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а он на сессии не знал...только на каникулах узнал .бухали вместе наверное...
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А это при чем? Ищешь любой повод лишь бы плюнуть в Белецкого?
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мне нравиться , когда коррумпированная структура просит другую , более коррумпированную структуру проверить на предмет коррупции :D В прессе полно материала на судей . ментов , таможенников , налоговиков .Насирово-аваковские орлы , судьи-прокурорские разного калибра палятся на взятках-крышевании-откровенном казнокрадстве чуть ли не каждый день -И НИКТО НЕ ХОЧЕТ ИХ ПРОВЕРИТЬ А ПРОВЕРЯЮТ ТЕХ , КТО ИХ ПОЙМАЛ НА ГОРЯЧЕМ
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За день до представления губернатора в Одессу прибыл вор в законе по имени антимос, смотрящий раньше по контрабасу. Так те, кто вопили против Саакашвили , лорткипанидзе , Сакверилидзе , ставили бигборды , высмеивающие грузинскую команду , поперлись аж в аэропорт встречать вора грузинского происхождения. Кстати, гражданство ему вернули за один день! Вот так. Дже при овоще он не возвращался. Теперь - то уж контрабас польется рекой. И Порошенко , критиковавший Саакашвили , будет , наконец, доволен. Позорище. Что мы строим , вот вопрос к порошенке.
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маленько уточнение: чужие души и тела положат, а свои - никогда.
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все гэбню ракламируешь,не устаешь? :D
та тупые у них картинки,тупые...а надписи еще тупее
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вы сначала бывших региАНАЛОВ проверте. Как же вы всех достали, сссученная власть.
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а толстопузіе хенералусі -єто не бівшие рігианалі?
мож еще и не бівшие...
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Я так думаю, що для України він зробив не так вже й мало, А так звана НГУ - наступники так званих військ НКВД, ВВ тощо, і там таких потенційних сепарів окопалось немало...
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короче пошёл слив пинг-понг. А вы докажите, подайте в суд (печерский), потом подождем пару лет... потом скажем, что это политическое преследование. Потом, если ваще все плохо, петрушка-безвозовый подсобит бежать с браслетом.
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И полетели ножи, и стаи упреков! А. Билецкий -ПРАВ!!! Я так думаю!
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Вот интересно, если факты подтвердятся, как руководство Нацгвардии будет это объяснять?.
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А никак Так же как Пашинский выстрел в безоружного человека К которому сам додолбался Я прав пусть не оскорбляет мою самку Так и ети Мы правы у них на лбу ничего небыло написано
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Почему к пашинскому нет вопросов по поводу кражи нефтепродуктов, украденных курченко- вот в чем вопрос. Государству был нанесен материальный вред на миллионы долларов, а мы обсуждаем его пистолет. Конечно, он отмажется. Никто в этом не сомневается. Могут еще и подстреленного им посадить.
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Так не сам же спионерил Были и помощнички от Сени и Пети Попробуй такого посадить в допр Он как запоеть Как закукарекает во всю свою петушинную грудь Правда ничего страшного и неведомого народу Он не прокукарекает То что власть воровская и мошенническая уже давным давно все знают
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Не забувайте ,що дружина - "волонтер" Паші також має подарований Аваковим пістолет, а також з ними був синок ,що в міноборони торгує зброєю, не без того, шо у нього також була зброя? І ось ця вся п"яна ОПГ напала на мужика та ще й заяву на нього накатала - а може це була приватна дорога сім"ї?
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А вы сомневаетесь , что они подтвердятся ? ))) ...да-а : блажен кто верует ! .. ))
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вот интересно,если не подтвердится-хоть одна зрадная сволочь извинится?я уже не говорю -застрелится...
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Так же как Петины сокорытники из за Иловайска пострелялись И за збитый семьдесят шестой Неговоря уже о том как лерка - облигация За доллар по 32 вздеонулась
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а чо спамишь?я больше чуваку,который сам с собой разговаривает отвечать не буду.сам-сам-сам...
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Ты че свиновод Ударился о что то тяжелое
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Тролям з вулиці Савушкіна - Банд-Петербурга, ФСБ РФ надiслало нову методичку: «Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерській куратор дав команду «мочить» и злословіть нового Губернатора Одеськiй областi - пана Максима Степанова. Граждане тролли из Ольгино! Что у вас написано в методичке из ФСБ? Кто сейчас отвечает за пенсии в России: миссис Клинтон, мистер Трамп или сэр Обама ?﻿
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Все прекрасно знают,что генералы с советских времен.Что все они завербованы кгб. И все делают вид,что этого не знают.Кого мы обманываем ? Все эти котлы и саботаж - дело их рук. Как можно этого не понимать? Тем более ,что шокосвин их поощряет,для продолжения войны.
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мак клауды шоле?если он енерала еще при советах получил-сколько же ему сейчас лет
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"Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов( во как,,,,? а самим им слабо отыскать эти документы да подключить все правохранительные органы искать.кто что где когда....))) от народного депутата Украины Андрея Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении"Источник:http://censor.net.ua/n423352
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андрей подыми своих орлов да зачисть указанную тобою ватную тварь. время дела а не писанины.
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какой ты крутой,кацапа...ваеный шоле?или впопучленец?
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А якщо факти не підтвердяться?................ Покарають за брехню?
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Верю Билецкому.Як вірити гнидам типа Матіоса?
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Андрику плевать на военную прокуратуру!
Андрик верит пану Билецкому на все 100%!
Сначала "власть" утопила в фекалиях ПС!
Теперь "власть" взялась за "АЗОВ"!
Именно пан Билецкий создал - САМОЕ БОЕСПОСОБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВСУ - ПОЛК "АЗОВ"!
А то что в Прокуратуре, Податковой, Полиции , МО Украины полно сепаров, так ето и так ВСЕ ЗНАЮТ.
Жаль Гарант "не догадывается"!
НО!
Народ Украины - Билецкого в обиду - НЕ ДАСТ НИ КОМУ!
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Ха. Ха. Ха. Они разберутся. Не смешите мои тапочки. Они коррупционера на горячем ловят. И шо. И ни чего. У них сепары во власти и шо ни чего. А тут. За ними гарант стоит. И что вы думаете подконрольные гаранту органы займутся своим боссом. Пипец. Ну и юмористы.
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Нашли кого просить : ГПУ и СБУ ; им бы со своими сепаратистами разобраться ...
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Ну, всё правильно. Точняк, как я вчера и предположил. Обострение! Можэ Билецкий и сто раз прав, по фактажу. Но метод подноса ИНФЫ командованию- оригинальный. И - неверный! Ну, ладно... щас поглядим- чем это закончится.
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Вообще за время правления пархатого офшорника Военная прокуратура Превратилась в истребителя патриотов Да еще и возглавляет ее неумный гондурас Который является позорищем всей прокуратуры А не только военной У него киллер через стекло Аморала Шокина рассматривал в тепловизор Позорник причем недалекий
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"Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить правдивость заявлений Билецкого. ДОКУМЕНТ"
Невже вся Нацгвардія просить?
Я хотів би щоб перевірили, а яку націю нацгвардія буде захищати.
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А вот это- читали, сегодняшнее:
Лідер руху «Карпатська Січ» Тарас Деяк пояснив, чим викликане дезертирство бійців.

«Добровольчий рух української сторони перебуває на межі зникнення через репресії влади. Наприклад, такі формування як «Азов», перебувають далі від лінії фронту, тому під удар, як і на всіх війнах, потрапляють звичайні призовні «вояки», де далеко не всі є вмотивованими.

Він зауважив, що не може остаточно стверджувати, чи дійсно на території АТО відбувається масове дезертирство, але з точки зору пропаганди та інформаційної війни, поширення подібної інформації є виграшним для обох сторін.

«Додайте до всього ще масове вживання алкоголю, жахливі умови, постійні зради - та отримаєте чудове підґрунтя для дезертирства», - підсумував лідер руху. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/01/15/ukrainskyy_dobrovolchyy_ruh_perebuvaie_na_mezhi_znyknennya__deyak_1025489
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Знаю лиш одно!
- Ни кому из "власти" не СТОИТ даже пробовать что-либо, когда - либо ПРОТИВ Билецкого и полка "АЗОВ"!
Ибо Народ Украины может стерпеть многое, но когда жырные "уроды" из МО и Прокуратуры начинают "прыгать" на Героев Украины?!
То лично я , тупо закрою своё производство, покину територию Украины, и буду намного спокойнее работать в Чехии.
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не пугай народ народом...если хочешь владу напугать-пиши ей.
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Ага нашенских маланцев у корыта каким то там народом испугаешь Никакой народ тем более который в большинстве состоит из лохов Богоданым маланцам Даже апетит не испортит Не то что напугает
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Да не пугал я, лиш высказал своё - мнение.
Вести бизнесс - всё сложнее.
Перспектив - 0.
Помощи от Государства - 0.
Перспектив - 0.
Все говорят про - помощь малому бизнесу?
Кредит под 25% в месяц ето "помощь"?
Аммортизация основных средств - станков (16% в год ето "помощь"?).
И после того как с тебя выкачали ПДВ, Податок на доходы, Отсчёты в Пенсионный Фонд тебя обязуют поднять минималку?!!!
Ну-ну, посмотрю насколько увеличется число безработных.
Честно говоря, "опускаются руки". Нет даже минимальной перспективы!
И жаль Свою Родину! И сил так работать - нет.
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Не совсем понятно , что там происходит с Билецким , но ясно одно ; ЧТО ВСЕ НЕ В НОГУ , - ОДИН БИЛЕЦКИЙ В НОГУ ! Хотелось бы , чтобы побыстрее разобрались с его заявлением компетентные органы !
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СБУ вже розслідувало конфлікт між ГПУ та СБУ? Не забуваєм, що Генпрокурора та Командуючого Нацгвардією призначає Президент, а тому результати розслідування можна передбачити.
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обычно виноват тот кто сказал ...алёё ,гараж..у вас пожар..
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Знайли кого просити !!!! Ці вже , напевне , скажуть правду !!!
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Версия теракта над Черным морем не подтвердилась,ФСБ нашло звонившего в студию полковника ВВС РАБссии,заслуженного лётчика-испытателя РАБссии,ему светит 10 лет за тюрьмы за поклёп и дискредитацию доблестных вооруженных сил РАБссии.Закрылкиии,закрылки...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить правдивость заявлений Билецкого. ДОКУМЕНТ
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