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 14 тыс. человек в Вашингтоне протестовали против инаугурации Трампа

В США прошли акции протеста против инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", тысячи человек вышли на улицы Вашингтона. Они выступили против сексистских высказываний Трампа, а также оскорбительных выпадов в адрес социальных меньшинствах и иностранцев.

Активисты движения за гражданские права намерены митинговать до вступления Трампа в должность 20 января. Среди требований протестующих - не допустить отказа новой администрации от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не допустить принятия неоправданно жестких мер против иммигрантов.

Протесты против расовой дискриминации также прошли под Trump Tower в Нью-Йорке.

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Напомним, 44-й президент США от Демократической партии Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу 45-го президента США примет республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 года победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.


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Поздно . Ваши проблемы - наши проблемы . Европа ещё не поняла , в какую беду привела их "глубокая обеспокоенность" .
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Почему не поняла , он уже высказался в поддержку развала Евросоюза . Просто эти инфантильные озабоченци ни чего не могут .
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Уже 6 шахтеров умерло от голода в Гуково, 2500 кротов не получают зарплату 1,5 года, но Майдан это для укропов, у нас он не пройдёт!

https://youtu.be/_WhajfFQ_c4
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Россияне, вы всерьез рассчитывали, что с приходом Трампа на вас прольётся золотой дождь? Ну, разве что в том, нехорошем смысле...
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Третий майдан состоится в Вашингтоне... к бабке не ходи
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Похоже , Трампушка и сам не знает , что он предпримет .
Он до сих пор не может поверить , что победил .
Без народных выступлений , в один тур ...
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Щось безнадійно тоскливе у цьому чисто московитському-єрзянському "...ушка" - Петрушка, Марфушка, полушка, батюшка-царюшка...
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Так то на Ордє. А у нас ні. Хто називає - той і живе на Ордє.
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Дональду ТРАМПУ
до лампочки

бунты проплаченного Клинтонами кагала.
Проигрывать надо с достоинством!
Президентская дочь: 8 знаковых фото Иванки Трамп..


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А Трампу - пофиг!!! Главное, он Путину нравиться! Воистину, умом пид-в не понять....
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я вот иногда задаю вопрос для кацапов,вы и вправду настолько дебиловатые,что думаете что Трамп вам преподнесет миску с похлебкой?Да поднесет,не парьтесь,все что недоедят американские свиньи все достанется вам.Хотя...я все же склонен думать,что вам достанется только то что пройдет через их кишечный тракт,ну на большее вы даже можете не расчитывать.Страна Гамноедия заслуживает прямых поставок свинячего дерьма для нужд населения.И заметьте,это все не даром,вам даже за дерьмо прийдется платить,так что привет от Трампа,жрите не обляпайтесь,и не икайте.
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странный ты . по моему россия ничего у америки и не просит .
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Помню мне в 80-х прислали из Швеции ковбойские сапоги на меху с чеканкой "Трамп" на кожаном голенище. А потом, когда семейство Трампов занялось строительным бизнесом и влезло в многомиллиардные долги, то именно Дональда путин попросил приехать в Москву в качестве главного жюри при выборе самых красивых проституток россии.

А после Москвы у семейства Трампов ни с того ни с сего исчезли все многомиллионные долги и появились миллиардные прибыли от их строительного, и не только строительного бизнеса.
А все долги у Трампов почему-то исчезли, как в сказке про кацапского Ивана по фамилии Дурак.
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Хуйло в свое время тащило по власти Януебища....Теперь оно в Расее.Трамп может повторить путь уебища...
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нигеры, латиносы, кацапы, муслимы и прочая нечисть чует, что скоро придется ту-ту додомку. вот и бесятся.
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и хохлы тоже(..
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а что тут такого . всех нарушителей и халявщиков в шею . это правильно
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Самое сложное - это ПРАВИЛЬНЫЙ список..(
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додомку может и нет а от пособия у них заберут вероятнее всего
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом14 тыс. человек в Вашингтоне протестовали против инаугурации Трампа
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