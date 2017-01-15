 14 тыс. человек в Вашингтоне протестовали против инаугурации Трампа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", тысячи человек вышли на улицы Вашингтона. Они выступили против сексистских высказываний Трампа, а также оскорбительных выпадов в адрес социальных меньшинствах и иностранцев.
Активисты движения за гражданские права намерены митинговать до вступления Трампа в должность 20 января. Среди требований протестующих - не допустить отказа новой администрации от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не допустить принятия неоправданно жестких мер против иммигрантов.
Протесты против расовой дискриминации также прошли под Trump Tower в Нью-Йорке.
Напомним, 44-й президент США от Демократической партии Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу 45-го президента США примет республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 года победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.
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https://youtu.be/_WhajfFQ_c4
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Он до сих пор не может поверить , что победил .
Без народных выступлений , в один тур ...
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до лампочки
бунты проплаченного Клинтонами кагала.
Проигрывать надо с достоинством!
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А после Москвы у семейства Трампов ни с того ни с сего исчезли все многомиллионные долги и появились миллиардные прибыли от их строительного, и не только строительного бизнеса.
А все долги у Трампов почему-то исчезли, как в сказке про кацапского Ивана по фамилии Дурак.
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