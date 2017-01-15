 Главарь "ДНР" Захарченко обещает глушить сигнал "Украинского радио"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил главарь боевиков Александр Захарченко.
"В Часовом Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету, мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - сказал он.
"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - добавил террорист.
Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал разрешение на трансляцию передач государственной радиостанции "Украинское радио" в городе Часов Яр Донецкой области. Частота вещания в дневное время покроет Донецк, Горловку, Макеевку, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, а также Брянку и Алчевск Луганской области. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше: он охватит все временно не подконтрольные правительству Украины районы Донбасса.
4719 101
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Боевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка(59)
Тука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины(265)
Россия разместит дополнительные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму, - командующий Севастьянов(103)
Стратегия информационной реинтеграции Крыма будет представлена в марте, - Мининформполитики(30)
Сами себя напугали: Захарченко решил обезопаситься полком личной охраны(0)
На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе, - Тымчук(0)
"Горсовет" оккупантов в Алуште возглавил бывший директор дачи Януковича, - журналист(21)
Втім, техніка для радіоелектронної боротьби існує. Попросить "путінввєді" - і введуть.
Ответить