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 Главарь "ДНР" Захарченко обещает глушить сигнал "Украинского радио"

Террористы "ДНР" будут глушить "Украинское радио" на оккупированной части Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил главарь боевиков Александр Захарченко.

"В Часовом Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету, мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - сказал он.

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - добавил террорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал разрешение на трансляцию передач государственной радиостанции "Украинское радио" в городе Часов Яр Донецкой области. Частота вещания в дневное время покроет Донецк, Горловку, Макеевку, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, а также Брянку и Алчевск Луганской области. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше: он охватит все временно не подконтрольные правительству Украины районы Донбасса.
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Ганятися за власною тінню цей високоурядовець ще не пробував?
Втім, техніка для радіоелектронної боротьби існує. Попросить "путінввєді" - і введуть.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлаварь "ДНР" Захарченко обещает глушить сигнал "Украинского радио"
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