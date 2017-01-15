 Оккупанты требуют от боевиков фотографии из окопов, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, личному составу "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ, который находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение военной службы в окопах.
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або так
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Я за свою жизнь поменял множество различных фирм. Хотя бы потому, что работа чаще всего была сезонная. И я знаю, что не смотря на мою квалификацию и опыт, большинство фирм прекрасно обходились без меня. И я прекрасно обходился без них. Тем не менее, в некоторые фирмы я возвращался на следующий сезон. Но я никогда не возвращался в те фирмы, где обо мне плохо отзывались, либо обостряли противоречия, если таковые имелись. Я возвращался только в те фирмы, где мне говорили, что я неплохой специалист, что им жаль, что пришлось расстаться в межсезонье, что они рады были бы меня видеть снова. Чтобы я заходил на чашечку кофе в свободное время.
И я вижу здесь прямые аналогии с Донбассом и Крымом. Мало того, учитывая, что в Украине работают минстець и ИС, можно считать, что это политика действующего правительства. Причем российская сторона охотно подогревает подобные настроения в Украине.
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Нехай фотографуються та виставляють побільше у соц.мережі.
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