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Все про:армия РФ (5937) боевик (17739) Минобороны (4565) разведка (1470) терроризм (19661) фото (2430) Донбасс (11865)

 Оккупанты требуют от боевиков фотографии из окопов, - разведка

Российское оккупационное командование на Донбассе требует от боевиков подтверждать участие в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, личному составу "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ, который находится на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение военной службы в окопах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка
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Правильно - нужно расширять доказательную базу. Легче будет трибуналу работать
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В Украине знают, что делать с оккупантами...
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Как в анекдоте: здравствуй мама,пишу тебе письмо из горящего танка....
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желательно с геоданными, чтоб знать где дерьмо будет прикопано ! =)
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Самые богатые страны мира нефтегазоэкспортируемые № 1. Катар, № 4. Норвегия, № 6. Объединенные Арабские Эмираты и самые бедные, Венесуэла и др. дают понимание, что богатая жизнь в них зависит от президента и грамотного управления.
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и желательно что бы сразу в окопах и лечились


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Тут не хватає такого напитка росіян як бояришник - любимого напитка всіх козломордих.
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Тут ще не хватає самого любимого напою росіян Бояришника ))
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Хотите поржать с кацапов и поднять себе настроение посмотрите, как эти космонавты ненавидят друг друга. Весь их мир в маленьком ролике из Твери. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Apy3NGzVHI8 Может кто-то еще не видел, рекомендую.
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перед ссылку нужно нажимать ентер и будет активная.
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Смотрим здесь http://krasnodar-maps.ru/ все рядом и со спутника видно
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количество окопов в донецкой области резко увеличится
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Ага - появятся вдалеке от "линии разграничения", специально для фотосессий...
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можно ще по теплотрасам бомжей нафоткать
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... а потом фото из гробов! Надо идти до конца!
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Ето им не Пеця с Аваковым, которые выдали сотни тысяч корочек *участника АТО*, хотя большинство даже не знают в какой стороне война идет...
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А если оно у себя в огороде выкопает окоп, будет считаться?
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Ось з ким воюють недолюдиЖорстокість скреп не знає меж: Російські нелюди з "казачої столиці" розстріляли собаку з арбалету та кинули помирати
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Подобные жестокие твари и на Цензоре коменты строчат, одни ублюдки бахвалятся, как они собак отстреливают, а другие мрази им от умиления в ладошки хлопают. Только кацапы могут быть столь бессмысленно жестоки, чтобы убивать божью тварь, которая не собиралась их убивать.
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Должен признать, что, например, на Цензоре 99% писателей не хотят возвращения Донбасса и Крыма в Украину.
Я за свою жизнь поменял множество различных фирм. Хотя бы потому, что работа чаще всего была сезонная. И я знаю, что не смотря на мою квалификацию и опыт, большинство фирм прекрасно обходились без меня. И я прекрасно обходился без них. Тем не менее, в некоторые фирмы я возвращался на следующий сезон. Но я никогда не возвращался в те фирмы, где обо мне плохо отзывались, либо обостряли противоречия, если таковые имелись. Я возвращался только в те фирмы, где мне говорили, что я неплохой специалист, что им жаль, что пришлось расстаться в межсезонье, что они рады были бы меня видеть снова. Чтобы я заходил на чашечку кофе в свободное время.
И я вижу здесь прямые аналогии с Донбассом и Крымом. Мало того, учитывая, что в Украине работают минстець и ИС, можно считать, что это политика действующего правительства. Причем российская сторона охотно подогревает подобные настроения в Украине.
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а формат объединения людей в виде государства - догма? может устарел уже? Ваш пост как раз и свидетельствует о пользе корпоративной структуры отношений/социума.
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Ну, что ж. Значит, я буду повторять основные свои ключевые мысли столько раз и до тех пор, пока каждый читатель цензора, которого разбудят среди ночи, не сможет повторить их наизусть.
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фотки мають бути в стилі BRAZZERS.COM розділ GAY PORNO
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пусть на бруствер вылезают, там их снайпер сфотографирует.
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Дуже добре, чим більше фотознімків, тим більше доказів причетності до злочинів...
Нехай фотографуються та виставляють побільше у соц.мережі.
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Правильне рішення , прийде час - всі будуть розстріляні ...
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Правильно фоткаємся желательно скопом і не забуваємо підписуватися фио номер частини хто командир частини виложуємо ВКонтакте в Фейсбук можно в Твиттере еще где в Інстаграме щоб слідчим Гаагського трибуналу легче було збирати докази ))
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Правильно, для суда будет доказова база. Надо еще письменные показания добавить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты требуют от боевиков фотографии из окопов, - разведка
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