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 Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

В Новоалександровке (Донецкая область) в результате обстрела со стороны боевиков погиб капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов.

"Во время обстрела из противотанковых ракетных комплексов в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант. Капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", - сказал он.

По его словам, о состоянии раненого на данный момент ничего неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня под Мариуполем зафиксировано уже 8 обстрелов, - пресс-офицер Чмиль

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 60 обстрелов. Трое украинских военнослужащих ранены, один погиб.
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Це не все і навыть не головне. Одеські шашлички після відставки Саакашвілі пригадуєш..?
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Найщиріші співчуття рідним загиблого воїна. Найшвидшого одужання пораненому.. А від Петра Олексійовича - ні слова, тиша та повна відстороненість..
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Вот она однотуровая власть во всей красе:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268513963213957&set=a.417509604981068.98026.100001660973099&type=3&theater
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Белецкий обвинил руководство Нацгвардии в коррупции и сепаратизме http://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38627835
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А я не в курррсах, ррребята....

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКапитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов
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