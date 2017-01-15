 Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов.
"Во время обстрела из противотанковых ракетных комплексов в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант. Капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", - сказал он.
По его словам, о состоянии раненого на данный момент ничего неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 60 обстрелов. Трое украинских военнослужащих ранены, один погиб.
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