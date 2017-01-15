 Боевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, в зоне ответственности "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ военнослужащие убили гражданское лицо и ранили еще одного местного жителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим "6-го полка", травмирована женщина с дочкой.
В Луганске двое военнослужащих, угрожая оружием, ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле.
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Министерство финансов РФ разработало новый подход к выплате пенсий россиянам: по словам главы ведомства Антона Силуанова, объем пенсии должен зависеть от того, насколько человек в ней нуждается.
http://www.mk.ru/economics/2017/01/13/siulanov-pridumal-kak-umenshit-rossiyanam-pensii-sdelaem-v-blizhayshee-vremya.html
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Карл Гаскойн та Джон Юз бідолаги на тому світі.
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