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 Боевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка

Военнослужащие российских оккупационных войск на Донбассе совершают бесчинства в отношении местного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, в зоне ответственности "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ военнослужащие убили гражданское лицо и ранили еще одного местного жителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим "6-го полка", травмирована женщина с дочкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка

В Луганске двое военнослужащих, угрожая оружием, ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле.
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К сожалению, 80% местного населения(принцип Паретто), которое осталось - это те кто кричали "путин прийди", "путин введи".
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Как одна задержанная пособница обдроченцев говорила: До войны мы жили хорошо... Мама работала на шахте, отца зарезали...
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Мабуть цього й хотіли донецькі бабусі з іконками, коли зупиняли українські війська та закликали хуйла в Україну..
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И где на той стороне крики "Не забудем, не простим!"?
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Что посеешь,то и пожнёшь.Они их звали,а те теперь их радуют таким существованием.
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Будни мордора , легкий налет цивилизации сползает с людей при появлении россиян .
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Ну, то що помогло вам "Зато біндеровцев нєма!"?
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страшно представить если они там появятся - будет как во Львове...
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Боевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка А у нас маланка , на всех площадях представления , вертепы , куча народа с детьми , хорошо что русня сюда не добралась . Спасибо ВСУ .
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звали сатану..? кушайте, не обляпайтесь..
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Ну шо , прмогло вам ваше Хуйло???? Вввввьол?????
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Русский мир пришёл на территорию Донбасса
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Нужно от них отгородиться большим забором
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Треба це все лайно вигрести бульдозерами в ПіДаРашку , а Українські землі повернути!!!
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клим чугункин две судимости, алкоголизм, все взять и поделить
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разве не порошенко предлагает изменить Конституцию в пользу этих бандитов ?
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Зачем кацапам пенсии?

Министерство финансов РФ разработало новый подход к выплате пенсий россиянам: по словам главы ведомства Антона Силуанова, объем пенсии должен зависеть от того, насколько человек в ней нуждается.
http://www.mk.ru/economics/2017/01/13/siulanov-pridumal-kak-umenshit-rossiyanam-pensii-sdelaem-v-blizhayshee-vremya.html
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Дожили, б..дь!! В Лоханске появились военнослужащие. Откуда они там взялись?
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Такими темпами нам скоро Х...ло старшим братухой станет.
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Просто класика жанру "рюзьге мірь", для повноти картини не вистачає хіба ще зґвалтування.Цікаво,що там робиться у свідомості підкацапських єбучок,які кликали раїсю? Як би там не було-хай тепер висотують повною мірою,зрадники.
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Нема там людей. Можна випалювати землю. З нуля легше починати.
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Тоже мені НОВИНА. Чи то вона тіко для недальніх. Повторюсь ще раз, - регіели лугандона стали повальнобандитським, коли радянська влада туди почала заселяли хто зна кого. Приманюючи високими заробітками в шахтах. Заодно вона (влада) вміло і з користю збувалась усілякого біонепотрібу. Але людське тіо=лор доболі живуче і має можливість пристосовуватись до любого клімату і ситуацій. Так ті благородні райони перейшли в розряд неблагополучних.
Карл Гаскойн та Джон Юз бідолаги на тому світі.
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Все радуются на ветке - адовый ад, не зная подробностей.. А вдруг убили людей, которые любили Украину? Проклинать нужно не только тех кто кричал - Путин введи войска!!, но и тех кто сдал Крым без единого выстрела и мямлил, когда захватывали на Донбассе первые административные здания...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики на Донбассе убили одного местного жителя, ранили второго и ограбили третьего, - разведка
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