 Между Киевом и Ивано-Франковском будет курсировать поезд с вагонами-трансформерами, - Бальчун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун на Facebook.
"Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав. Это новые вагоны с трансформирующейся мебелью мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах", - пишет он.
"Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективность использования подвижного состава. Например, на маршрутах до 500 километров этим подвижным составом можно осуществлять три рейса в сутки, в пределах 800 километров - 2 рейса", - подчеркнул Бальчун.
"На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+ часов в Ивано-Франковск будет меньше 9 часов. Все покажем во вторник. Время отправления - 17 января 2017 года в 22:17", - информирует он.
3253 53
"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
Много "нашептывателей" ходят и пытаются посеять раздор между мной и Омеляном, - Бальчун(21)
"Был план по банкротству "Укрзализныци": я знаю в деталях, какие действия готовились", - Бальчун(19)
"Укрзализныця" переплатит за дизтопливо 35 млн грн из-за того, что победитель тендера поднял стоимость горючего(26)
Перша перемога реформаторських сил нового уряду(0)
Многие думали, долго не продержусь. Но я до сих пор работаю: началась акция противодействия, - Бальчун о хакерской атаке на сайты "Укрзализныци"(22)
Сайт "Укрзализныци" атакуют хакеры, а новое руководство получает угрозы физической расправы, - Бальчун(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот сегодня на ФБ вышла статья от человека, который посмел сказать, что Украина не такая уж и плохая страна. И в комментах разверзся ад, а то как так-то, кто посмел сказать, что у нас неплохо, нужно срочно исправить. Причем не ольгинские, свои ноют. Под очерком с впечатлениями нынче сбор сирых и убогих, которые последний хлеб без соли доедают.
Не понимаю почему люди настолько любят негатив, что им даже одну позитивноокрашеную мысль принять или даже просто проигнорировать настолько сложно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это ты сейчас такой умный?Как моя Сара потом,Кравчука никто не выбирал.
Ответить
За перечисленных персонажей никогда не голосовал..
Брешу, за краву голосовал, когда он с кучмой бодался..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Легко превращающийся в ракетный бронепоезд.
Ответить
Ответить
Ответить
Переклад українською та українською латинкою - Pereklad ukrajinśkoju і ukrajinśkoju latynkoju
Viter cholodný zlý, studyť u čužyni i serce plače.
Deś u krajini mrij ridný zostavsia dim, v žytti najkraščij!
Tam same zaraz rozkvitly kvity: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...
Choča b šče raz v žytti polem otym projty, luhom čy lisom.
Peršý zibraty cvit j Materi prynesty polia namysto...
Jak soncia dity, čudovi kvity: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...
Viter čužý spiva, ta bez duši slova - čužyncia dolia
I vsim smertiam nazlo ty zberežy teplo, ridnoho polia.
Viźmy z soboju buketyk kvitiv: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...
Вітер холодний злий, студить у чужині і серце плаче.
Десь у країні мрій рідний зостався дім, в житті найкращій!
Там саме зараз розквітли квіти: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським (/ синім) небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...
Хоча б ще раз в житті полем отим пройти, лугом чи лісом.
Перший зібрати цвіт й матері принести поля намисто...
Як сонця діти, чудові квіти: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...
Вітер чужий співа, та без душі слова - чужинця доля
І всім смертям назло ти збережи тепло, рідного поля.
Візьми з собою букетик квітів: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...
Музика та слова: S.Magdalena Barbara Ponichter (Nazaretanka), 1973
https://youtu.be/ixLLexIc3-o
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Другого народа для вас нет,поэтому кроме иностранцев,я не вижу,кто может реально работать,а не воровать,о чем я написал выше.
Ответить
Как тебе Бальчун не нравится,что схему тебе перекрыл?В прошлом году Укрзализниця имела миллиардные долги,все разворовано,а в этом году Бальчун вывел в прибыль,поэтому на него гавкаешь?Перекрыл тебе кормушку?Может ты работать пойдешь?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить