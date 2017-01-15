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Все про:поезд (569) презентация (83) технологии (557) Укрзализныця (955) Бальчун Войцех (56)

 Между Киевом и Ивано-Франковском будет курсировать поезд с вагонами-трансформерами, - Бальчун

В Украине будет курсировать пассажирский поезд с вагонами-трансформерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун на Facebook.

"Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав. Это новые вагоны с трансформирующейся мебелью мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с сегодняшнего дня начал действовать новый график движения пассажирских поездов

"Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективность использования подвижного состава. Например, на маршрутах до 500 километров этим подвижным составом можно осуществлять три рейса в сутки, в пределах 800 километров - 2 рейса", - подчеркнул Бальчун.

"На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+ часов в Ивано-Франковск будет меньше 9 часов. Все покажем во вторник. Время отправления - 17 января 2017 года в 22:17", - информирует он.
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Но... Этих вагонов всего ... 3 штуки! Именно столько в декабре и было получено УЗ.
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Да ты жаба мало того что дешёвая провокаторша,так ещё и обезьянка с норки Цензора с баном в руках
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Так почитайте подробнее, про этого Бальчуна - он себе с Польши выписал молодую соску (фото голой в интернете присутствуют), для которой придумали должность на Укрзализныце (предварительно заплатив залог за ее освобождение в Польше - обвиняется в многочисленных аферах) - теперь постоянно с ним (типа, помощница) - за наш счет. Да и схемы те же остались в укрзализныце.
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Завидуешь ,что у тебя нет соски? Так соси сам у себя
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https://www.youtube.com/watch?v=P4GLdrGM1BM
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Видео про афериста-поляка, нового мессию в Укрзализныце.
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Все плохо, в общем.
Вот сегодня на ФБ вышла статья от человека, который посмел сказать, что Украина не такая уж и плохая страна. И в комментах разверзся ад, а то как так-то, кто посмел сказать, что у нас неплохо, нужно срочно исправить. Причем не ольгинские, свои ноют. Под очерком с впечатлениями нынче сбор сирых и убогих, которые последний хлеб без соли доедают.
Не понимаю почему люди настолько любят негатив, что им даже одну позитивноокрашеную мысль принять или даже просто проигнорировать настолько сложно.
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Та у нас все чудово Доляр по 32 Газ по 6000 тис І такого гаткунку Що воду в трьох літровій кастрюлі Треба час кіп*ятити Електрика по ціні як в поляків Але пшеки в середньому отримують 2000 тис долярів А ми 140 Ми як сир в маслі катаємось І радісно нам й напричуд добре Ми ще ніколи ще не були такі щасливі Як під управлінням причудових іудеїв Петі офшорника і Гросі базарника
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та ноющие всегда были и будут. Одних отстранили за подозрение в взяточничеств они ноют, другим не нравится скорость реформ они ноют, третьи хотят перевыборов и ноют, четвертые не прошли переаттестацию. Имхо на них нужно забить болт и делать работу, что-бы в стране стало жить лучше.
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Ну так делай, чего комментируешь? Время только тратишь - мог бы еще 1 мин. для Родины поработать.
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Осмелюсь спросить Какую такую работу ты делаешь Чтоб облегчить нашу участь Под властью иудеев?
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Нужно было поляков нанимать лет 20 лет назад,ездили бы нормальными поездами ,как в Польше,а не в вагонах с дымом от печки 50 летней давности.
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нужно было не за кучм с кравчуками голосовать..
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Омельян доколупается,шо не годится работа Бальчуна,удумал плять вывести "Укрзализныцю" впервые в истории на прибыль,в прошлом году было 16 млрд убытков,а в этом уже прибыль,ну кто так работает,это же такие деньжищи мимо карманов прошли,последний из могикан остался,но видать и его сожрут,только соевые начнут гавкать,шакалы-падальщики,значит начнется травля
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А плацкарта не трансформер? Хочешь сиди , хочешь лежи, хочешь пиво пей.
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В России бы ещё дописали про нанотехнологии в сидениях. З.Ы. А действительно, чем ?
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Поляк помешал доворовать укрзализницю,черный пиар из всех щелей.
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Дичь какая-то !! 21-й век на дворе, а они вагоны-трансформеры предлагают !!!! Идиоты, меняйте ж.д. полотна и запускайте высокоскоростные поезда ( 250 км.ч минимум ), с комфортными седушками !!!
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кроме таких поездов нужнЫ еще и трезвЫе водители при шлагбаумах
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сЕдушки , это седеющие бабки ?
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Fobos
Это ты сейчас такой умный?Как моя Сара потом,Кравчука никто не выбирал.
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С вашей Сарой не знаком..
За перечисленных персонажей никогда не голосовал..
Брешу, за краву голосовал, когда он с кучмой бодался..
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Ну кому не нравится Бальчун и новые поезда,можете ездить на старых с обосратыми туалетам,что бы вам дом напоминал.
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зачем ? можно на бла-бла каре найти машину и поехать с комфортом =)
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"Между Киевом и Ивано-Франковском будет курсировать поезд с вагонами-трансформерами"

Легко превращающийся в ракетный бронепоезд.
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Ага ,про латинку уже тут один "англичанин" вякал.
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POLSKIE KWIATY
Переклад українською та українською латинкою - Pereklad ukrajinśkoju і ukrajinśkoju latynkoju

Viter cholodný zlý, studyť u čužyni i serce plače.
Deś u krajini mrij ridný zostavsia dim, v žytti najkraščij!

Tam same zaraz rozkvitly kvity: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...

Choča b šče raz v žytti polem otym projty, luhom čy lisom.
Peršý zibraty cvit j Materi prynesty polia namysto...

Jak soncia dity, čudovi kvity: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...

Viter čužý spiva, ta bez duši slova - čužyncia dolia
I vsim smertiam nazlo ty zberežy teplo, ridnoho polia.

Viźmy z soboju buketyk kvitiv: liupyn, vološky, romašky i maky.
Pid poĺśkym nebom, u ščedrim poli, rosly ti kvity
I vira rosla v poĺśku voliu...

Вітер холодний злий, студить у чужині і серце плаче.
Десь у країні мрій рідний зостався дім, в житті найкращій!

Там саме зараз розквітли квіти: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським (/ синім) небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...

Хоча б ще раз в житті полем отим пройти, лугом чи лісом.
Перший зібрати цвіт й матері принести поля намисто...

Як сонця діти, чудові квіти: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...

Вітер чужий співа, та без душі слова - чужинця доля
І всім смертям назло ти збережи тепло, рідного поля.

Візьми з собою букетик квітів: люпин, волошки, ромашки і маки.
Під польським небом, у щедрім полі, росли ті квіти
І віра росла в польську (/ нашу) волю...﻿
Музика та слова: S.Magdalena Barbara Ponichter (Nazaretanka), 1973

https://youtu.be/ixLLexIc3-o
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agoj53 - "...будет меньше 9 часов" - ты хоть статью до конца прочитай
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В России сделали другой размер колеи,что бы в случае войны,иностранцы не смогли использовать ее для своих составов,теперь для тех же целей в Украине нужно вернуть европейский размер,что бы в случае нападения РФ не смогла использовать нашу колею ,как сейчас в ДНР для подвоза оружия.
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да.. построим теперь поезд-трансформер.. для любой колеи
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Голая реформа по польски. Укрзалізниця. Бальчун $ Марчук-Пазура. DDoS-атаки "Кремля". То, что на самом деле скрывается за ширмой разрекламированных польских реформаторов Укрзализныци https://www.youtube.com/watch?v=P4GLdrGM1BM
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Fobos
Другого народа для вас нет,поэтому кроме иностранцев,я не вижу,кто может реально работать,а не воровать,о чем я написал выше.
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Maks Kolorto
Как тебе Бальчун не нравится,что схему тебе перекрыл?В прошлом году Укрзализниця имела миллиардные долги,все разворовано,а в этом году Бальчун вывел в прибыль,поэтому на него гавкаешь?Перекрыл тебе кормушку?Может ты работать пойдешь?
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Голая реформа по польски. Укрзалізниця. Бальчун $ Марчук-Пазура. DDoS-атаки "Кремля". То, что на самом деле скрывается за ширмой разрекламированных польских реформаторов Укрзализныци https://www.youtube.com/watch?v=P4GLdrGM1BM
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМежду Киевом и Ивано-Франковском будет курсировать поезд с вагонами-трансформерами, - Бальчун
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