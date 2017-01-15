 Россия добивается освобождения "беркутовцев", судимых за расстрел участников Майдана, и фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, - "Зеркало недели"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Валентина Самар в статье для "Зеркала недели".
По ее словам, данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за пределы кулуарных обсуждений. "Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может в первую очередь отказ играть по его правилам. Например, замалчивать по кулуарным договоренностям общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице вожаков ОРДЛО) требует освобождения никаким боком не причастных к "минскому процессу" подсудимых за расстрел участников Майдана на Институтской "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру", - отметила она.
Помимо этого, по информации журналистки, в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.
Напомним, ранее "Зеркало недели" сообщало, что Россия уже как минимум два раза обращалась к Украине с предложением обменять бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.
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