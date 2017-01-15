EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  4283  102
Материалы по теме:
Все про:Беркут (10306) обмен (511) Одесса (5274) освобождение (927) плен (1660) Донбасс (11863) евромайдан (7894) пленные (41)

 Россия добивается освобождения "беркутовцев", судимых за расстрел участников Майдана, и фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, - "Зеркало недели"

Москва через главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса сотрудников спецподразделения "Беркут", судимых за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Валентина Самар в статье для "Зеркала недели".

По ее словам, данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за пределы кулуарных обсуждений. "Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может в первую очередь отказ играть по его правилам. Например, замалчивать по кулуарным договоренностям общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице вожаков ОРДЛО) требует освобождения никаким боком не причастных к "минскому процессу" подсудимых за расстрел участников Майдана на Институтской "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру", - отметила она.

Помимо этого, по информации журналистки, в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита обвиняемых в расстреле евромайдановцев экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина исключает их обмен или выдачу "ДНР"

Напомним, ранее "Зеркало недели" сообщало, что Россия уже как минимум два раза обращалась к Украине с предложением обменять бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.





 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
я знаю такого мента..тупо ушёл на больничный и подчинённым сказал, мол ваше личное дело влазить в это гавно или нет..
не прошёл ператестацию в "новую" полицию..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это только подтверждает, что порошенко действует на стороне путина а не Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия добивается освобождения "беркутовцев", судимых за расстрел участников Майдана, и фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, - "Зеркало недели"
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ водители граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел погода поезд потери пьянство разведка ранение Розенко Россия снегопад США терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти