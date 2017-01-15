EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  142  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5105) Донбасс (11860) Донецкая область (3531) Антитеррористическая операция (15552)

 Сегодня под Мариуполем зафиксировано уже 8 обстрелов, - пресс-офицер Чмиль

Сегодня ночью боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских военнослужащих возле села Павлополь (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль в эфире "112 Украина".

По его информации, по состоянию на 7:00 на мариупольском направлении зафиксировано уже 8 обстрелов сил АТО. Половина из них пришлась на позиции вблизи Павлополя.

Кроме того, по словам Чмиля, ночью и рано утром из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в Широкино и Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате сегодняшних обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения, - пресс-центр штаба АТО

Украинские военные были вынуждены дважды открыть огонь из стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки (14 января) в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сергей Тарута January 13 at 12:16pm ·


От правоохранительных органов сегодня требуется закрыть В.Гонтаревой выезд из страны, чтобы она не могла сбежать с награбленным имуществом.
И, конечно же, довести дело до логического завершения - осуждения Гонтаревой и выплатой ею ущерба, нанесенного народу Украины.
http://interfax.com.ua/news/general/396248.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
имущество она давно перевела в скв и вывела из страны. всё, что здесь есть - это на мелкие расходы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так откровено гробить финансовую систему Украины может только герой , а кто же ее посадит она же херой как и наденька
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот критины, пишут и самое интересное что люди верят. Нет под Мариуполем обстрелов, брехня все это - там есть фронт, а на фронте стреляют. Сейчас затишье и стреляют просто меньше, какие обстрелы на фронте могут быть? Стоит миномет в окопе, выпустили с него три мины, через час еще две, потом пять. Так что это три обстрела? Это просто война. Напишите так, на мариупольском направлении идет окопная война (уже больше года там все так).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня под Мариуполем зафиксировано уже 8 обстрелов, - пресс-офицер Чмиль
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Нацполиция непогода обстрел погода пограничники потери разведка Розенко Россия снегопад США терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти