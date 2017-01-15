 Сегодня под Мариуполем зафиксировано уже 8 обстрелов, - пресс-офицер Чмиль

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль в эфире "112 Украина".
По его информации, по состоянию на 7:00 на мариупольском направлении зафиксировано уже 8 обстрелов сил АТО. Половина из них пришлась на позиции вблизи Павлополя.
Кроме того, по словам Чмиля, ночью и рано утром из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в Широкино и Гнутово.
Украинские военные были вынуждены дважды открыть огонь из стрелкового оружия.
Напомним, за минувшие сутки (14 января) в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.
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От правоохранительных органов сегодня требуется закрыть В.Гонтаревой выезд из страны, чтобы она не могла сбежать с награбленным имуществом.
И, конечно же, довести дело до логического завершения - осуждения Гонтаревой и выплатой ею ущерба, нанесенного народу Украины.
http://interfax.com.ua/news/general/396248.html
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