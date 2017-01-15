 Водитель легковушки сбил велосипедиста на Львовщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА, возле города Новый Роздол (Николаевский район) водитель Ford Connect 1978 года рождения, местный житель, совершил наезд на велосипедиста 1961 года рождения, жителя села Берездовцы. Пострадавший погиб на месте происшествия.
1049 26
Материалы по теме: ДТП
Полиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж(20)
Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж(49)
В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА(9)
В Киеве водитель легковушки вылетел в отбойник, автомобиль разорвало надвое(70)
"Болючий компроміс"-2. Час годувати дракона обов'язково настане(0)
Легковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО(20)
Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дістали, як не п'яні, так по льоду на своїх вєліках катаються.
Ответить
Ответить
Ответить
Делай, что должен-и пусть будет, что будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет столкнулся с автопогрузчиком
Ан-148 готовился вылететь в Саратов. Инцидент произошел накануне днем, сообщает ««Интерфакс»» со ссылкой на источник. У самолета было повреждено крыло. Никто из пассажиров не пострадал. Их посадили на другой лайнер.
Ответить
Как сообщили «Эху москвы» в пресс-службе аэропорта, лайнер выехал на техническую полосу движения, которая предназначена для проезда спецтранспорта. Там самолет наехал на стоявший на выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик. В результате инцидента люди не пострадали, у самолета Ан-148 было повреждено крыло. Инцидент произошел накануне днем. Лайнер должен был вылететь в Саратов.
Ответить
Чи п*яне, чи дурне ... ?
Ответить
Ответить
"Около 5 тысяч человек призвали Путина побороть коррупцию в Мексике
15 января 2017, 11:18
На сайте Change.org появилась петиция с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Мексике и разрешить проблему коррупции в стране."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить