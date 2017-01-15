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 Водитель легковушки сбил велосипедиста на Львовщине

Во Львовской области водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА, возле города Новый Роздол (Николаевский район) водитель Ford Connect 1978 года рождения, местный житель, совершил наезд на велосипедиста 1961 года рождения, жителя села Берездовцы. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легковушка на Житомирщине сбила велосипедиста и перевернулась: погибли 2 человека
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На велосипеде зимой и на летней резине. Не берегут себя люди.
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Він мав на увазі велосипед з одного боку і авто на літній резині - з іншого.
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Вообще-то есть. Но... Наши велопиздисты - смертники по-определению. Они об этом даже не догадываются.
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У мене поки що один перекреслений велосипед на крилі намальований.
Дістали, як не п'яні, так по льоду на своїх вєліках катаються.
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Якщо правильно зрозумів- то тиша. Я вже аж трохи нариваюся.
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Махни рукой и забудь.
Делай, что должен-и пусть будет, что будет.
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напишите нормально. велосипедист упал под колеса автомобиля...
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На рівному місці воділа отримав оху...ий головняк ))))))
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а в мухосранську в бабі гапки згоріла зажарка--------ЦЕНЗОР ТОБІ ЩО ПИСАТИ ВЖЕ НЕМА ПРО ЩО?
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А влітку з'явиться повідомлення про наїзд автомобіля на лижника..😕😕😕
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Вот что лучше обсудить в воскресный день.

В аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет столкнулся с автопогрузчиком

Ан-148 готовился вылететь в Саратов. Инцидент произошел накануне днем, сообщает ««Интерфакс»» со ссылкой на источник. У самолета было повреждено крыло. Никто из пассажиров не пострадал. Их посадили на другой лайнер.
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Стали известны подробности столкновения самолета с автопогрузчиком в «Домодедово»

Как сообщили «Эху москвы» в пресс-службе аэропорта, лайнер выехал на техническую полосу движения, которая предназначена для проезда спецтранспорта. Там самолет наехал на стоявший на выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик. В результате инцидента люди не пострадали, у самолета Ан-148 было повреждено крыло. Инцидент произошел накануне днем. Лайнер должен был вылететь в Саратов.
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Білим днем їде не туди.
Чи п*яне, чи дурне ... ?
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Або таку новину. :D

"Около 5 тысяч человек призвали Путина побороть коррупцию в Мексике
15 января 2017, 11:18
На сайте Change.org появилась петиция с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Мексике и разрешить проблему коррупции в стране."

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Троллят как могут. Они ещё иногда Конституцию вслух читают-с тем же успехом.
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Я бы новость сформулировал по-другому: "Недолугий велосипедист-смертник проскользнул на дороге-катке прямо под колеса медленно едущего автомобиля и достиг своей цели - погиб!"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель легковушки сбил велосипедиста на Львовщине
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