 Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области, - начальник Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Рыжков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал он.
Рыжков отметил, что площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тыс. кв. км. Он подчеркнул, что цель подобных мероприятий - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.
Инспекцию на территории РФ также проведут специалисты из Германии и Сербии.
В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, каждое государство - участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника.
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Леня Фишер
http://censor.net.ua/news/421973/chelovek_napavshiyi_na_pashinskogo_ranee_privlekalsya_k_otvetstvennosti_za_izbienie_jeny_geraschenko/sortby/username/order/asc/page/2#comments
И что здесь такого ? Да я тоже может могу одевать женское белье ради интереса то и что ?
02.01.2017 18:35
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https://www.youtube.com/watch?v=3c8EqhqE4b0
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Десяток спутников глобальной сотовой связи Iridium выведены на 625 km орбиту, ступень успешно вернулась, прибаржившись на этот раз ровно по центру.
Webcast 01/14/2017: SpaceX Falcon-9
https://www.youtube.com/watch?v=gGLUfBu5y9g
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из Херсонской области пишут, что у них начали продавать контрабандную Бояру - без украинской маркировки. Прут из паРаши.
Вот всегда у меня было какое-то недоверие к херсонцам. Еще с той поры, когда мы Чонгар блокировать стали. Местные надутые, обиженные ходили, казалось, дай пинка кому - с громким задним выхлопом до границы с паРашей долетит. А всего чего? А заработок им перекрыли - на товарах (включая помидоры, например), на перевозках. А намедни заглянул на страницу Геническа в соцсетях... там только и разговоров о том, как отмазаться от мобилизации: мол, вы лучше в тюрьму идите, чем в ВСУ. Крысное отродье!
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уе-ан парашинский пшел на х-й))
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Многие льют грязь на нашего Президента а то что если в Президента США зарплата больше 100 000 $ в месяц то у нашего самая маленькая зарплата в мире -2 000 $ при том что Петр Алексеевич в это трудное время для страны делает все что возможно и не возможно чтобы мы имели лучшую Армию в Европе.
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