EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  4258  128
Все про:армия РФ (5934) инспекция (46) ОБСЕ (2172) проверка (374) Россия (64679)

 Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области, - начальник Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Рыжков

Россия дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь проведет военную инспекцию в Украине

Рыжков отметил, что площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тыс. кв. км. Он подчеркнул, что цель подобных мероприятий - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

Инспекцию на территории РФ также проведут специалисты из Германии и Сербии.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, каждое государство - участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Дивний якийсь агресор................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шановні форумчани - це все, що нам потрібно знати про користувача Льоню Фішера:
Леня Фишер

http://censor.net.ua/news/421973/chelovek_napavshiyi_na_pashinskogo_ranee_privlekalsya_k_otvetstvennosti_za_izbienie_jeny_geraschenko/sortby/username/order/asc/page/2#comments
И что здесь такого ? Да я тоже может могу одевать женское белье ради интереса то и что ?
02.01.2017 18:35

Мне нравится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а он его с кого-то снимает или покупает? Или ворует с веревки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фирма ТРАМПДОНАЛЬДС и К* обещает заехать КГБэшным Мудакам па самые Чебурнеты ПЛЕШИВОГО КГБиста.....,крысы Путлера,заявки присылайте на могилку ПРИМАКОВА...рюссишэ чмочники..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рюсские ТВАРИ...запомните...у меня ПРОФФЕССССИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осталось только изготовить 140 миллионов значков с профилем Путина и массово выучить сочиненную в Пхеньяне в 2000 году песню: «Вот тебе моя рука - дружба наша на века. Будем вместе мы - будет счастлив мир. Ким Чен Ир - Путин, Путин - Ким Чен Ир». Петь следует бодро, с выражением и слезами умиления на глазах". ,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
название должности интересное, если акценты расставить правильно: "начальник Центра по уменьшению ядерной опасности РФ" (исходящей от или извне?), т.е. начальник по уменьшению агрессивности своей страны ) интересно, задавались ли этим вопросом создатели "вывески".
 показать весь комментарий
Ответить
 
смысл этих инспекций? украинское правительство какой то фигней занимается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хочу сказать лично Путину, что если он не прекратит свою предательскую деятельность по отношению к своему народу, то он плохо кончит, хуже чем Чаушеску. Господь поставил его перед выбором либо он служит России до конца, либо он будет расстрелян как предатель и поганая собака. выбирай Путин либо ты с олигархами, либо со своим народом
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 1968 году я офицер дохлой советской армии понял,гоффно русское долго не живёт... ВОПРОСЫ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы, так шо там по поводу батута?

Десяток спутников глобальной сотовой связи Iridium выведены на 625 km орбиту, ступень успешно вернулась, прибаржившись на этот раз ровно по центру.

Webcast 01/14/2017: SpaceX Falcon-9

https://www.youtube.com/watch?v=gGLUfBu5y9g
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот и ответка:
из Херсонской области пишут, что у них начали продавать контрабандную Бояру - без украинской маркировки. Прут из паРаши.
Вот всегда у меня было какое-то недоверие к херсонцам. Еще с той поры, когда мы Чонгар блокировать стали. Местные надутые, обиженные ходили, казалось, дай пинка кому - с громким задним выхлопом до границы с паРашей долетит. А всего чего? А заработок им перекрыли - на товарах (включая помидоры, например), на перевозках. А намедни заглянул на страницу Геническа в соцсетях... там только и разговоров о том, как отмазаться от мобилизации: мол, вы лучше в тюрьму идите, чем в ВСУ. Крысное отродье!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Zaporozec, пишу как житель Херсона и сержант ВСУ,
уе-ан парашинский пшел на х-й))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юлия Тимошенко, генерал-полковник ФСБ РАбссии,генерал армии Китая по экононике,генерал Сингапурской Наркомафии,начальник бабла Паши Лазаренко,директрисса бабла фирмы ТРАМПДОНАЛЬДС и прочие ГУМАНОИДЫ...,вощем сегодня Пани Тмошенко Екатерина -2 всея рюсскага СаРая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Многие льют грязь на нашего Президента а то что если в Президента США зарплата больше 100 000 $ в месяц то у нашего самая маленькая зарплата в мире -2 000 $ при том что Петр Алексеевич в это трудное время для страны делает все что возможно и не возможно чтобы мы имели лучшую Армию в Европе.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области, - начальник Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Рыжков
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Нацполиция непогода обстрел погода пограничники потери разведка Розенко Россия снегопад США терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти