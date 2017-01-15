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Все про:плен (1659) Савченко (2397) списки (157) пленные (40)

 "Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - Савченко о своем перечне пленных

Списки пленных, которые опубликовала народный депутат Надежда Савченко, некорректны, данные будут уточняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила сама парламентарий в эфире "112 Украина".

"Списки должны быть дополнены, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче", - сказала она.

"Я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь и какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать (и до того сотрудничала) с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены. То же с ОБСЕ", - рассказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит

"Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - заявила она.

Напомним, ранее Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.


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Ей явно с утра нужен "Боярышник" на метаноле.
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Надо ей дать сделать все глупости. Пока не успокоится. А там и в дурку.
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где его взять то там собака лапу не поднимет не то чтобы...))
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Уже Савченко успела нанести ущерб родственникам пленных. Теперь ее никто не может остановить, хотя ей никто не поручал освобождать пленных. Пускай ответит за тот бой, когда попала в плен.
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ей никто не поручал освобождать пленных. (с)

А хуйло?
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Документа, подтверждающего этого нет. Поэтому до подтверждения говорить не стоит.
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Обосралась, но не окончательно. Нужно закрепить.
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В медецинском институте её нужно изучить.
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Гадя работает на парашостан. Списки военнопленных должны иметь гриф. А Гадя требует опубликовать списки военнопленных в том числе и из парашостана в открытой печати. Гадю необходимо привлечь к ответственности не только за предательство но и за раскрытие государственной и военной тайны. СБУ где ваша работа?
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А разглашение персональных данных разве у нас законно?
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Ми вже достатньо обговорили це одразу після публікації.
Виглядає (наскільки я зрозуміла), що СБУ-таки розглядає порушення нею Закону про захист персональних даних та про боротьбу з тероризмом.
"Героїня", звичайно, відрубує, що вона нічого не порушувала.
Почекаємо.
І що там нам ще Харківська військова прокуратура скаже ?
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Я не давно менял место регистрации, так я у регистратора подписывал документ что я согласен что мои данные будут хранится у них, Я уверен что ни один из пленных не подписывал какие либо документы - что в случае пленения ваша фамилия будет обнародована. После освобождения они могут смело подавать в на неё в суд.
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Так отож. Я писала на різних гілках, як тут строго з такими речами. Без письмового дозволу - не можна нічого робити.
А ця шизанута ще й дату народження видала. Уродка.
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Прально пущай подают в суд А заодно пущай подают в суд на сепаров Которые без публикации знают о них все
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А какая разница Публиковали Не публиковали Они о наших пленных ребятах знают все Что изменится в их судьбе от публикации Или не публикации Равным счетом Ничего
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Ви - доросла людина.
Знати і оприлюднювати - це різні речі, якщо не в курсі.

Ви хочете, щоб якась кобила опублікувала Ваше повне ім*я і дату народження на всю країну і не тільки для своєї якоїсь мети без Вашого дозволу ?

Я не можу сказати, що зміниться у їхній долі. Але краще не стане. Рідним - теж. До самого звільнення.
Тому й наступне питання: для чого це було ?
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обменяйте на всех пленных (с)

А кому она за-паребриком интересна.
Её задача находиться и гадить здесь.
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А наш МИД следит за судьбами людей, вышедших на митинги протеста против войны в Украине и забранных в каталажку? Может все же надо?
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По твоему мнению, их забрали в каталажку, потому что они психически больные?
Это именно тот индикатор, который определяет, что происходит на самом деле.
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Это попандопуло лезет куда её не просят. Пусть лучше займется сбором помощи родственникам погибших спецназовцев и десантников, которые погибли спасая эту марионитку российскую, когда та лезла в плен.
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В списке не хватает самой Савченко! Пусть забирают ее обратно!
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очень тяжело их уточнить в той связи, что на начальном этапе были полностью автономны добробаты. и много людей записаны были, но не под своими именами.
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Какого х.я в эти списки попали убюдочная беркутня РАССТРЕЛИВАВШАЯ МАЙДАН?!Какое эти преступники имеют отношение к пленным???... В таком случае пусть и путин освобождает ВСЕХ противников его режима начиная с Кавказского Сопротивления !!!
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Такого же, какого и сепаратистка-коллаборантка Неля Штепа, сдавшая Славянск Гиркину и находящаяся в данный момент в украинской тюрьме... тоже проходит по гадиному списку как "пленная".
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Согласен.Но со Штепой хоть факт российско-украинской войны был (пусть и необъявленной).А ублюдочная беркутня,тупо расстреливавшая мирных украинцев (которых ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ была!И именно ЗА ЗАЩИТУ украинцев получавшая НЕМАЛУЮ зарплату с их налогов) с КЕМ на тот момент воевала?
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Когда ж ты угомонишься?
Ехай в дыныры-там захерченко тебе безопасность гарантирует.
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Уважаемый Цензор-Нет!
Уважаемый Ю. Бутусов!

Вот объясните мне, тупорылому, почему КАЖДЫЙ ВЫСЕР этой явной шпионки вы разносите как топ-новость?
Неужели не ясно, что именно организовать в Украине этой твари трибуну - и является первым этапом плана пуцькина-мыдвыдчука?
Или вы уже записались в секту "лучше Путин, чем Порошенко"?
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Или вы уже записались в секту "лучше Путин, чем Порошенко"?

я так понимаю это риторический вопрос был?
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"Списки должны быть дополнены, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче"Источник: http://censor.net.ua/n423333

ТАК какого же ты буя (муя, фуя) устаревшие, некорректные, непроверенные списки в публичный доступ выложила, Гадя?
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Тобто, списки вона почала складати ще в рашці ?
Вернули її 25-го травня, виклала дані вона 10-го січня.
Дев*ять місяців де ?
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Так какого хрена их было опубликовать. У меня брат в этом списке, мать получила надежду, и теперь она говорит что список не точный?
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Не удивлюсь,если Ссученко повесится на осине,как Иуда... Или утопится в сортире... Конечно же оставив записку с покаянием .
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Не удивлюсь,если Ссученко повесится на осине,как Иуда... (с)

Вряд ли.
Для такого шага должно прийти понимание совершённого и раскаяние.
А это-не для неё.
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да уберите эту дура с эфира!!!!!!!!! если некорректны, зачем это чучело их опубликовало?????
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Говнокомандующий когда эту суку Гадю уберёте с экранов 112 и других сепарских каналов, не уберешь ее так тебя в скором времени уберут и твою еб..Ю команду.
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офшорного барыгу нужно убирать в любом случае
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Вот дура. Кто ей даст списки подразделений с грифом сов. секретно, да еще и опубликовать?
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Спробували б не дати! Такі як ви, демонстрації б організовували з вимогою дати! Кремлєботи в купі з патрідіотами, таку істерію навколо неї роздули, що голоси більш-менш адекватних людей просто тонули цьому хорі.
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Ми всі вболівали за савченко. А вона виявилась просто сучище кончене.
Гадя віддай героя України і пропади назавжди в раССєї
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Бутусов!!! Зачем пиарить каждый пук кремлевского агента Савченко? Зачем серьезно относится к словам работницы секса по телефону(для тех кто не верит просмотрите ее интервью см на минуте 5.04 https://www.youtube.com/watch?v=dXsupK7APMU)?!!!
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Їй краще підійшла б професія доярки. " Бідненька" просиділа 80 діб голодування на дитячому харчуванні і наїла таку пику. (Цікаво як вона займаючись сексом по телефону підхопила трипір), вона це сама признала.
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Зачем этот цирк ? Чего напрямую не спросиш у Захера с Плотвой, сколько наших людей у них на подвале....? Красный Крест , всем миром ..............блевотина. Наш Украинский Мир от твоего руцкого мира ..... это две большие разницы Гадя....
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Типа вместо ранее напечатанного - Пианист Сердюк, нужно читать, сионист Пердюк...
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Появі "казусу Савченко" сприяли декілька сприяючих цьому факторів з боку української влади: повна відсутність результату української влади по визволенню заручників терористів ордло; контакти представників влади з терористами - приклад пан Насалик; повне нерозуміння народом України "мінських договорняків" та їх законодавчого статусу; відсутність зрозумілої народові України стратегії дій влади по відновленню територіальної цілісності України; відстронення народу України та механізму всеукраїнського референдуму від прийняття рішень по мінських домовленостях; наявність активних бізнесових контактів з територіями ордло; відсутність бажання влади блокувати окуповані території.
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Господа!А нормально,что бывший през Хряк Межигорский (Кровавый) лишил УЖЕ ПРИСВОЕННОГО прежним президентом Ющенко звания Героя Украины Степана Андреевича Бандеру и Шухевича?Так почему же нынешний президент не исправит чисто свою ошибку и не заберет это высокое звание у путинской "троянской кобылы"???!!!.. Почему он допускает топтать в грязь это звание?!Почему по сути дискредитирует его???!!!.. Ведь если это звание не заберут у МЕНЬШЕ ВСЕХ его достойной Ссученко (и не возбудят против нее дело хотя бы за то,что из-за нее погибли порядка десяти наших патриотов),то НАСТОЯЩИЕ патриоты скоро станут принципиально отказываться от этого звания.
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Cel ejo pridti vo vlast,a dlia etogo nuzno bolse reklamy.U menia vopros sto ona takogo zdelala sto imena ona podxodit kremle i teroristam?
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интересно,а если ее наебнуть веслом по куполу,у этой дуры шнурки развяжутся или нет?Говорят что нет,..хотя информация не проверенная и требует уточнений и проверок.Коротче,нужно ее пиздить веслом....да просто пиздить,каждое утро,для профилактики,ногами по серцу,пока либо шнурки не развяжутся,либо дышать не перестанет.Украина в любом варике будет в плюсе.
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Главарь "ДНР" обещает Савченко безопасность в Донецке



Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в оккупированный боевиками Донецк.
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. С Савченко нужно встречаться здесь", - цитирует террориста российское агентство "РИА "Новости".
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Пускай етот пидр Свою безопасность обеспечит Обеспечитель хренов А то не ровен час Сядет в лифт И .......... уже на небесах
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Если неточные, то какого-такого публиковать ? Это не "почти мешок картошки"
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дошло ужу до Надежды. что не за тот народ впряглась.решила пленных освободить.- тоже не так. ..у накс все не так.
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Я пам*ятаю, що для Вас - у нас громадянська війна.

Хай іде впрягається за інший. А то ми хочемо її спекатися, але поки що не можемо. Затялася, що буде вести нас у світле майбутнє.
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Тут никто толком Не сказал В чем он видит измену Этой прикукушеной Надюхи Целое стадо депутатов эсбэушников работников МЗС и прочих секретарей Кучмы и Медведчука С сепарами в Минске Кофий кушают В свободное от безделья время Они не изменники А это чудо с Троещины супостатка Какой свет не видел
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Якщо Ви не стежите за новинами і не читаєте наші коменти, де все це вже перебалакане сто разів, то - Ваші проблеми.
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Я стежу за новинами І читаю ваші коменти І бачу що ви напали на дурненьку Надію Й робите з неї супер ворога України Як би хто не старався А з неї недалекої Ви супер ворога не зробите Вам оточення гаранта не супер вороги? А вони під його патронатом з сепарами торгують вугіллям А туди їм в Донецьк фури з їжею Вони вам не вороги? А ця дуринда нічого не варті папірці опублікувала Й ви волаєте по всіх усюдах Що з неї за це Шкуру треба здерти
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Вчера смотрел на 112-м дауншу Гадю и двойняшку по уму ее сестру и получил очередную порцию путинско-медведчуковской блевотины. Ну это же полный пипец! 112-й потихоньку превращается в полное рыговское дерьмо. Сепары уже туда ходят, как на работу и льют помои на украинцев, базарят все на кацапском суржике и чувствуют себя прекрасно. Может пора пару батальонов с фронта снять и навести порядок в Киеве и на Банковой? Парашенко вообще оборзел и уже не скрывает своей антимайдановской сущности. Овощ, по-моему, был скромнее. Контрреволюция рулит.
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В тої Гаді все щось некоректне - і думки, і дії та і ще дещо...Без Зігмунда Фрейда тутка вже точно не розібратися.....Але одне вже однозначно зрозумілим
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - Савченко о своем перечне пленных
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