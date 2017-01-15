 "Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - Савченко о своем перечне пленных

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила сама парламентарий в эфире "112 Украина".
"Списки должны быть дополнены, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче", - сказала она.
"Я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь и какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать (и до того сотрудничала) с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены. То же с ОБСЕ", - рассказала политик.
"Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - заявила она.
Напомним, ранее Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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А хуйло?
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https://youtu.be/AuhsLjHAD0Y
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Виглядає (наскільки я зрозуміла), що СБУ-таки розглядає порушення нею Закону про захист персональних даних та про боротьбу з тероризмом.
"Героїня", звичайно, відрубує, що вона нічого не порушувала.
Почекаємо.
І що там нам ще Харківська військова прокуратура скаже ?
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А ця шизанута ще й дату народження видала. Уродка.
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Знати і оприлюднювати - це різні речі, якщо не в курсі.
Ви хочете, щоб якась кобила опублікувала Ваше повне ім*я і дату народження на всю країну і не тільки для своєї якоїсь мети без Вашого дозволу ?
Я не можу сказати, що зміниться у їхній долі. Але краще не стане. Рідним - теж. До самого звільнення.
Тому й наступне питання: для чого це було ?
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А кому она за-паребриком интересна.
Её задача находиться и гадить здесь.
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Можете почути тут.
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Это именно тот индикатор, который определяет, что происходит на самом деле.
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Ехай в дыныры-там захерченко тебе безопасность гарантирует.
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Уважаемый Ю. Бутусов!
Вот объясните мне, тупорылому, почему КАЖДЫЙ ВЫСЕР этой явной шпионки вы разносите как топ-новость?
Неужели не ясно, что именно организовать в Украине этой твари трибуну - и является первым этапом плана пуцькина-мыдвыдчука?
Или вы уже записались в секту "лучше Путин, чем Порошенко"?
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я так понимаю это риторический вопрос был?
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ТАК какого же ты буя (муя, фуя) устаревшие, некорректные, непроверенные списки в публичный доступ выложила, Гадя?
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Вернули її 25-го травня, виклала дані вона 10-го січня.
Дев*ять місяців де ?
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Вряд ли.
Для такого шага должно прийти понимание совершённого и раскаяние.
А это-не для неё.
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Гадя віддай героя України і пропади назавжди в раССєї
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Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в оккупированный боевиками Донецк.
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. С Савченко нужно встречаться здесь", - цитирует террориста российское агентство "РИА "Новости".
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Хай іде впрягається за інший. А то ми хочемо її спекатися, але поки що не можемо. Затялася, що буде вести нас у світле майбутнє.
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