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 В Карпатах ожидаются лавины, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об опасности схода лавин в трех областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатья существует угроза схода снега на дороги.

ГСЧС призывает воздержаться от походов в горы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины
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Здесь вам не равнина,
Здесь климат другой,
Идёт лавина одна за другой......
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Не знаете что делать с лавинами?
Вынубите оставшиеся в карпатах леса....
...будут вам больше лавин и наводнений!

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депутаты, менты, чиновники сами лес рубят или пересични патриоты Украины с думкою про нащадкив? та хай хоть завалит!
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