 В Карпатах ожидаются лавины, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатья существует угроза схода снега на дороги.
ГСЧС призывает воздержаться от походов в горы.
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40 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды(0)
31 населенный пункт Закарпатья остался без электричества(0)
На дорогах Прикарпатья и Закарпатья ограничено движение(0)
В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА(9)
На дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины(5)
На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано, - ГСЧС(3)
Здесь климат другой,
Идёт лавина одна за другой......
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Вынубите оставшиеся в карпатах леса....
...будут вам больше лавин и наводнений!
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...одна за одной
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