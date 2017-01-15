 40 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Закарпатской области без электроэнергии остались 12 н. п., во Львовской - 17 н. п., в Волынской - 9 н. п., в Кировоградской - 2 н. п.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
472 0
Из-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС(10)
Ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах сняты, - ГСЧС(5)
С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей(1)
В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА(9)
В Германии объявлен режим ЧП из-за урагана. Наводнение может оказаться крупнейшим за последние 10 лет(0)
На дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины(5)
Китайские компании построят в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию(28)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума