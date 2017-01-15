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 40 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды

По состоянию на 7:00 15 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 40 населенных пунктов в четырех областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Закарпатской области без электроэнергии остались 12 н. п., во Львовской - 17 н. п., в Волынской - 9 н. п., в Кировоградской - 2 н. п.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей
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