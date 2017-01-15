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 60 обстрелов за сутки: боевики применяли артиллерию, ПТРК, БМП, гранатометы и минометы, - штаб АТО

За минувшие сутки (14 января) в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника, по Красногоровке - снайпер.

На донецком направлении оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому, из минометов - по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из БМП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

На луганском направлении боевики из 152-миллиметровой артиллерии обстреливали Новозвановку, из минометов - Новозвановку и Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) - Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

Трое наших военнослужащих ранены, один погиб.
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Мы фсе ( и международная общественность) уверены что ВСУ ответили достойно
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А гарант о этом знает. Или за валютными махинациями ему не досуг.
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Для гедранта это бизнес, он все знает и понимает.
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Это Гадины "не черти", ждущие её в Донецке, стреляют?
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Да пусть хоть на коленях просит-я с её тараканами в голове знакомиться не собираюсь!
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Співчуття родинам загиблих воїнів.. Найшвидшого одужання пораненим..Дивує повна відстороненість та мовчання Петра Олексійовича при щоденних обстрілах та загибелі воїнів ЗСУ під час чергового "перемир'я".
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а мене вже давно не дивує..після Іловайська..
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Эта "АТО" войдёт в мировую историю, как самая длительная и гуманная (по отношению к террористам) АТО. А войска Украины, как самые безответно обстрелянные войска в мире.
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Трамп дал Петру Алексеевичу 2-3 месяца на внятные предложения относительно того, как выйти из кризисной ситуации в отношениях между Украиной и Россией. Если таких предложений не поступит, то договоренности будут заключаться за спиной Украиньі.

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Липецкий заводик исправно поставляєт аммуницию....
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Боевыки и российская армия применяют артиллерию и минометы в зоне АТО, а говнокомандующий несмотря ни на что назначает сепаратистов и их детей на руководящие должности в одесской и других областях Украины и придерживается минских договорняков и незабывает осуществить телефонный звонок госпоже Меркель и поинтересоваться ее озабоченностью по данному 101 случаю за последний день.
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кошмар. Я бы просто сдался и пусть потом у москалей голова болит чем кормить военнопленных
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Каждый день одно и тоже. Ничего не поменялось в обсуждении, то же писали и год назад, те же картинки, практически такие же сводки и официальные потери (не больше 25 человек в месяц согласно лимиту). Понятно почему в стране нет инвестиций, бакс в обменнике уже почти 29 гривен, рубль 50 копеек и нет безвиза и какой либо интеграции - ни одной мысли как прекратить войну.... За три года успешной обороны, средняя зарплата по стране уже намного меньше чем у молдаван...
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РАБссия разрешила Украине провести инспекцию РАБссиянских полигонов и воинских частей в Ростовской области,в рамках Договора "Открытое небо",типа войне конец...,что то подозрительно быстро Путлер согласился на данную инспекцию..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия60 обстрелов за сутки: боевики применяли артиллерию, ПТРК, БМП, гранатометы и минометы, - штаб АТО
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