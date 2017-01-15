 60 обстрелов за сутки: боевики применяли артиллерию, ПТРК, БМП, гранатометы и минометы, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника, по Красногоровке - снайпер.
На донецком направлении оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому, из минометов - по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из БМП.
На луганском направлении боевики из 152-миллиметровой артиллерии обстреливали Новозвановку, из минометов - Новозвановку и Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) - Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
Трое наших военнослужащих ранены, один погиб.
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