 В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко





Как передает Цензор.НЕТ , об этом в интервью "5 каналу" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"То есть в этом году дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит около 142, более 142 миллиардов гривен, что на 10 млрд гривен меньше, чем в 2016 году было. И весь, убежден, дополнительный ресурс, который мы не закладывали в бюджет пока,

который мы получим от легализации зарплат, от легализации занятости, у нас будет возможность его использовать в отдельной пенсионной программе. Поэтому повышение минимальной зарплаты, это не, условно говоря, (задача. - Ред.) государства. Это задача всех нас, всех работающих граждан - помочь Пенсионному фонду Украины,





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помочь нашим пенсионерам получить достойные пенсии. Это все связано", - отметил Розенко.

Он также добавил: "Пенсионный фонд, это надо всем четко понимать, имеет единственный источник доходов. Это то, что мы платим в Пенсионный фонд в виде единого социального взноса, в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном

объеме налоги, мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров более достойной пенсией".





Он также сказал: "Мы ожидаем в результате детенизации рынка труда, в результате поднятия минимальной зарплаты, зарплат в целом ... поступления дополнительного ресурса в Пенсионный фонд. И таким образом у нас появится, опять же, неинфляционный ресурс, который мы можем использовать