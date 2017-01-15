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Все про:Пенсионный фонд (248) минимальная зарплата (78) Розенко (388)

 В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко

За счет поднятия минимальной заработной платы ожидается поступление дополнительного ресурса в Пенсионный фонд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "5 каналу" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"То есть в этом году дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит около 142, более 142 миллиардов гривен, что на 10 млрд гривен меньше, чем в 2016 году было. И весь, убежден, дополнительный ресурс, который мы не закладывали в бюджет пока, который мы получим от легализации зарплат, от легализации занятости, у нас будет возможность его использовать в отдельной пенсионной программе. Поэтому повышение минимальной зарплаты, это не, условно говоря, (задача. - Ред.) государства. Это задача всех нас, всех работающих граждан - помочь Пенсионному фонду Украины, помочь нашим пенсионерам получить достойные пенсии. Это все связано", - отметил Розенко.

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Он также добавил: "Пенсионный фонд, это надо всем четко понимать, имеет единственный источник доходов. Это то, что мы платим в Пенсионный фонд в виде единого социального взноса, в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме налоги, мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров более достойной пенсией".

Он также сказал: "Мы ожидаем в результате детенизации рынка труда, в результате поднятия минимальной зарплаты, зарплат в целом ... поступления дополнительного ресурса в Пенсионный фонд. И таким образом у нас появится, опять же, неинфляционный ресурс, который мы можем использовать и для повышения пенсионного обеспечения наших граждан, которое, к сожалению, остается еще на достаточно низком уровне".

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Только малограмотный идиот может расчитывать на повышение поступлений от падающей экономики при повышении налогов.
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Где отчет за 2016 год , от хочу Социальное видео по всем каналам , рыговским, бени .., деда кучмы всех всех всех ..
Где стоит Премьер , все министры , цыфры реестры и все такое и рассказ 30-50 сек шо вы сволочи пилили весь год и кто сколько стружки напилил , вы же орете шо Е-Дклрц , нет аналога в мире , так где выхлоп то . Краина чекаэ, бляха муха.
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А вы дебіли, створили умови для підприємництва?)
Немає економіки- немає надходжень в бюджет!
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Он конечно наполниться 10 млрд. ток пенсии при этом при пересчете в валюту упадут в двое, 1 курс любого экономического вуза, Розенко вы всех дебилами считаете?
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Люди у владі- в простраціі.
Але треба вертатись до реалій !
Чому мовчать підприємці?
У тіні комфортніше звісно ж?)
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Анекдот в тему--Купила бабка козу,в первый день надоила 5 литров молока,во второй,4 литра,в третий,3 литра,через неделю коза молока перестала давать.Вызвала она ветеринара,тот осмотрел козу и говорит--Да бабушка,задрочили вы козлика,ну ничего,жить он будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко
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