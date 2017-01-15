 В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "5 каналу" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"То есть в этом году дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит около 142, более 142 миллиардов гривен, что на 10 млрд гривен меньше, чем в 2016 году было. И весь, убежден, дополнительный ресурс, который мы не закладывали в бюджет пока, который мы получим от легализации зарплат, от легализации занятости, у нас будет возможность его использовать в отдельной пенсионной программе. Поэтому повышение минимальной зарплаты, это не, условно говоря, (задача. - Ред.) государства. Это задача всех нас, всех работающих граждан - помочь Пенсионному фонду Украины, помочь нашим пенсионерам получить достойные пенсии. Это все связано", - отметил Розенко.
Он также добавил: "Пенсионный фонд, это надо всем четко понимать, имеет единственный источник доходов. Это то, что мы платим в Пенсионный фонд в виде единого социального взноса, в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме налоги, мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров более достойной пенсией".
Он также сказал: "Мы ожидаем в результате детенизации рынка труда, в результате поднятия минимальной зарплаты, зарплат в целом ... поступления дополнительного ресурса в Пенсионный фонд. И таким образом у нас появится, опять же, неинфляционный ресурс, который мы можем использовать и для повышения пенсионного обеспечения наших граждан, которое, к сожалению, остается еще на достаточно низком уровне".
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Где стоит Премьер , все министры , цыфры реестры и все такое и рассказ 30-50 сек шо вы сволочи пилили весь год и кто сколько стружки напилил , вы же орете шо Е-Дклрц , нет аналога в мире , так где выхлоп то . Краина чекаэ, бляха муха.
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Немає економіки- немає надходжень в бюджет!
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Але треба вертатись до реалій !
Чому мовчать підприємці?
У тіні комфортніше звісно ж?)
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