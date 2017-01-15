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 Трамп поддерживает распад Евросоюза после Brexit, - посол США в ЕС Гарднер

Посол США в Европейском Союзе Энтони Гарднер предполагает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад ЕС после выхода Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", об этом сообщает The Telegraph.

"Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы - это величайшая глупость", - сказал американский дипломат.

Гарднер также отметил, что члены команды Трампа интересуются у европейских чиновников, которая из стран вслед за Великобританией покинет ЕС.

"В основном задавался только один вопрос: "Какая следующая страна выйдет (из ЕС. - Ред.)?" - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС рассчитывает на выход Великобритании до октября 2018 года

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста осенью этого года. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.

28 июня, Европарламент принял резолюцию по поводу выхода Великобритании из ЕС, призвав Лондон не медлить с процедурой выхода и отметив важность реформирования Союза.
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Розпад цього "союзу" від чиєїсь підтримки не залежить. Мертвонародженому жити не дано...
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Bullshit, mate. What do you know about breXit campain???
According to you Ukraine is also is not going to survive.
Peaple ar being brainwashed and results of any not well informed and democratic 'референдум' are fake.
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Ні, йому то "союз" і вигідний. Можна через вплив на одну з країн, скажімо Голандію, керувати цілою Європою...
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Возможно, но когда ЕС раздроблен то договариваясь с отдельными странами можно избежать санкций.
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Значення мають санкції тільки окремих, провідних країн. З ними домовитись про відміну практично не можливо. А от коли "союз", то див. вище.
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Дибил ты , и дибилы тебя выбрали , и шо мне , мы кацапов отстреливаем еще я буду таких уважать...

Пане Трамп - вы дурак сер .и ложил я на вас болт.

ps С уважением до партии Республиканцев.
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слишком много в ЕС кацаПсинского гоффна развелось..
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словно в США, проголосовавшего за Трампа, его меньше...
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буде біда, якщо дурік трамп подружиться з шизоїдом хуйлом
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У Цензора большой талант писать заголовки, которые не соответствуют сути содержания новости.
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и совсем ничего так и неподдерживает. трамп. думать что это выгодно-можно. но не значит что поддерживать.
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Ссылка ведет на кацапского клоуна . утиль . бо вражина , и якшо хто то вздумал сказать шо то рузький брат ?! То иди к семьям наших пацанов .. их тысячи , которых убили руськие .и покажи эту руськую клоунаду им , бес всяких условностей.
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Фильм какой то про Петра Лещенко, там и москали и немцы и румыны. А певец Лещенко хороший был , земляк наш - из Украины. Время было в Европе непростое...
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Я тоже за распад европейского союза. Только вспомнить, что под этой вывеской фашисты во всех этих странах оказались врагами Украины. Посмотрим на них, когда такой крыши не будет. И как их тогда друг Рашка станет содержать. Много тогда интересного выговорят они друг другу.
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В 2004 году я России, Европейскому Союзу и Израилю отмерил пятнадцать лет. Все к этому моменту подходит.
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а може Україні замість Євросоюзу вступити в United Kingdom...?
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Ага, бо ми того вартi...
Думаю это будет последняя хотелка СОБОРНОЙ Украины, если какому то тупню в высших эшелонах придет в дурную башку озвучить такую идею. Никаких претензий к Великобритании, но люди тупо не поймут такой дипломатической и национальной политики, если она еще вообще существует.
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я взагалі-то пожартував, але якщо ви серйозно, то чому б і ні..?
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Альо Данко Сердечный, ану если не бздишь вместо дозволеного вам, троллям слова "Рашка" напиши "Кацапомордия" или "Кацапоздохия" ? Чи страшно такое написать тебе даже под украинским прокси, кацап ?
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они там кал и мочу друг друга потребляют для усиления чувства локтя. Что им стоит родную бабушку пристрелить ради величия орді и дела лубянки?
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А путина хуйлом назвать слабО ? Чи не ? Ану назови тогда поверим, шо ты не ольгинец, бо такую херню городишь в комментах шо хоть стой хоть падай.
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Значит ты все-таки ольгинское чмо, раз забздел хуйла хуйлом назвать. Альо чмо, как там у вас в Ленинграде погода ? Не холодно ?
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он может біть не из ольгино, а савушкинским чортом.
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пусть привязывают гривну к золоту,
если это возможно у нас конечно.. к чему там сейчас привязана к доллару или евро, или к рублю) экономически а не
а то эти колоссы потянут всех за собой я про США говорю, а Европа сама в рассеяности похоже, давно не встряхивались, так они переживут если их тряхнёт а вечно развивающиеся страны?
"... мир стал свидетелем краха нескольких крупнейших американских компаний с капиталами в сотни млрд. долларов, которые лопаются одна за другой, как мыльные пузыри. И в этом суть американской, да и всей системы капитализма, где в одночасье всё может рухнуть, как это уже было в начале 30-х годов прошлого века. Да и что можно ждать от страны-банкрота с 10-триллионным внешним и внутренним долгом и неустанно работающим печатным долларовым станком. Рано или поздно эти триллионы ничем не обеспеченных долларов обрушатся на Америку и похоронят ее, а вместе с ним и жирующие страны «золотого миллиарда».
...
Но сегодняшняя Америка продолжает жировать, высасывая материальные и интеллектуальные ресурсы из большинства стран мира
И сегодня в условиях постоянных валютно-финансовых и экономических потрясений золото остается самым надежным и ликвидным средством сохранения и спасения капитала и поэтому ему обеспечен непрерывный ценовой рост."
хотя наверное это не поможет
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Только США останутся. А все остальные рот откроют.
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остаться то останутся, вопрос в другом - отголоски новой великой депрессии как мир переживёт, мировой финансовый кризис крупнейший, как США будет переживать это не волнует, пусть хоть начинают по новой войну севера с югом, предпосылки есть кстати.
ну а мир между прочим существовал ещё до открытия Америки, как-то ж обходились без доллара и после будет
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Да только не забудь. Всё чем ты пользуешься, это Американское.
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Этот клоун может думать что хочет. ЕС был и останеться,потому что это выгодно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп поддерживает распад Евросоюза после Brexit, - посол США в ЕС Гарднер
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