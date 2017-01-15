 Трамп поддерживает распад Евросоюза после Brexit, - посол США в ЕС Гарднер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", об этом сообщает The Telegraph.
"Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы - это величайшая глупость", - сказал американский дипломат.
Гарднер также отметил, что члены команды Трампа интересуются у европейских чиновников, которая из стран вслед за Великобританией покинет ЕС.
"В основном задавался только один вопрос: "Какая следующая страна выйдет (из ЕС. - Ред.)?" - отметил посол.
Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста осенью этого года. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.
Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.
Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.
28 июня, Европарламент принял резолюцию по поводу выхода Великобритании из ЕС, призвав Лондон не медлить с процедурой выхода и отметив важность реформирования Союза.
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According to you Ukraine is also is not going to survive.
Peaple ar being brainwashed and results of any not well informed and democratic 'референдум' are fake.
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Пане Трамп - вы дурак сер .и ложил я на вас болт.
ps С уважением до партии Республиканцев.
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Думаю это будет последняя хотелка СОБОРНОЙ Украины, если какому то тупню в высших эшелонах придет в дурную башку озвучить такую идею. Никаких претензий к Великобритании, но люди тупо не поймут такой дипломатической и национальной политики, если она еще вообще существует.
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если это возможно у нас конечно.. к чему там сейчас привязана к доллару или евро, или к рублю) экономически а не
а то эти колоссы потянут всех за собой я про США говорю, а Европа сама в рассеяности похоже, давно не встряхивались, так они переживут если их тряхнёт а вечно развивающиеся страны?
"... мир стал свидетелем краха нескольких крупнейших американских компаний с капиталами в сотни млрд. долларов, которые лопаются одна за другой, как мыльные пузыри. И в этом суть американской, да и всей системы капитализма, где в одночасье всё может рухнуть, как это уже было в начале 30-х годов прошлого века. Да и что можно ждать от страны-банкрота с 10-триллионным внешним и внутренним долгом и неустанно работающим печатным долларовым станком. Рано или поздно эти триллионы ничем не обеспеченных долларов обрушатся на Америку и похоронят ее, а вместе с ним и жирующие страны «золотого миллиарда».
...
Но сегодняшняя Америка продолжает жировать, высасывая материальные и интеллектуальные ресурсы из большинства стран мира
И сегодня в условиях постоянных валютно-финансовых и экономических потрясений золото остается самым надежным и ликвидным средством сохранения и спасения капитала и поэтому ему обеспечен непрерывный ценовой рост."
хотя наверное это не поможет
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ну а мир между прочим существовал ещё до открытия Америки, как-то ж обходились без доллара и после будет
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