 Суд начнет подготовительное заседание по делу Ефремова 16 января

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Заседание должно было состояться 13 января. Однако, его перенесли, потому что не проинформировали защиту Ефремова и адвокаты не успели приехать в суд.
Ранее сообщалось, что экс-регионала Ефремова конвоировали из СИЗО в Старобельск Луганской области.
Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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