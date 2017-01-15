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 Суд начнет подготовительное заседание по делу Ефремова 16 января

В понедельник, 16 января, Старобельский райсуд Луганской области начнет подготовительное заседание по делу в отношении бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Заседание должно было состояться 13 января. Однако, его перенесли, потому что не проинформировали защиту Ефремова и адвокаты не успели приехать в суд.

Ранее сообщалось, что экс-регионала Ефремова конвоировали из СИЗО в Старобельск Луганской области.

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Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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ну вот вот вот скоро начнуть готовится толи суд делать толи уже собрались бежать гнойсманы вальцманы ето так шапито для тупых кому етот хрен ефрем нужен когда клинчаева сепаратюгу сбу отпустило за 3 квартиры в киеве
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Этой тварюке надо хотя бы 15-ик минимум влепить, но судьи кто, тем более Старобельске.
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Козел отпущения и то только потому что Луценко в своё время запер.
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29 мая 2014 (!!!!),сразу после вадинтур этому беркутофилу , который слева,главе Харьковской облрады дарят за наш счёт пистолет Форт,сепары готовят в то время ХНР
Жити по новому!!!


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