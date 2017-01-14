 УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ФК "Динамо Киев".
В десятку вошел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский, которого сайт УЕФА в своем материале назвал "футбольным ученым".
В целом топ-десятка выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки.
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Речі робляться часто - тихо, а результат потім оголошується.
Цю тему періодично піднімають у світі. Стежте.
А дана новина - про Лобановського. Тому коментуємо про нього, його Динамо Київ і його збірну СРСР.
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Да самой последней буквы!
Царствие Тебе Небесное...
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