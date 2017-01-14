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Все про:Лобановский (8) тренер (40) УЕФА (255) футбол (3026)

 УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ФК "Динамо Киев".

В десятку вошел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский, которого сайт УЕФА в своем материале назвал "футбольным ученым".

В целом топ-десятка выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" заняло 20-е место в британском рейтинге лучших команд всех времен

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Кто-то из нынешних читателей Цензора помнит еще ЧЕ-1988?
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Я ещё и Кубок Европы 1960 помню. С такой памятью и до сиз пор на свободе? Сам удивляюсь.
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Как тебе удалось выжить в кровавом советском прошлом?
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Та отож. Деда 18 января 1938 расстреляли, а меня не нашли ввиду отсутствия на этом свете, а потом полегшало с марта 1953, когда мне 4 года было.
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Я теж пам'ятаю траурну музику з чорної "тарілки" і пам'ятаю, як другий мій дідусь - мамин папа, сказав моїй мамі: "Палач здох, туди йому й дорога".
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Виват кароль-виват!!! Настоящий футбольный гений!!! Царство небестное!!!
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Это отличный памятник Великому Тренеру! Земля ему пухом и Царство Небесное.
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Великий тренер, геніальна постать в історії футболу. Всі наступні тренери "Динамо" після Лобановського виглядають лише блідою тінню Валерія Васильовича.
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почему наши власти не раскручивают тему отмены чемпионата мира в срашке, почему суркис стесняется голос подать
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Саша, Ви мені вибачте, але чого Ви бігаєте по всіх гілках і здіймаєте ґвалт ? Звичайно, кожен висловлює свою думку - то його право. Але ... Щойно Вам відповіла на "сплошные отступления и котлы".
Речі робляться часто - тихо, а результат потім оголошується.
Цю тему періодично піднімають у світі. Стежте.

А дана новина - про Лобановського. Тому коментуємо про нього, його Динамо Київ і його збірну СРСР.
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Вот кто действительно заслужил всё то хорошее, что о нём говорили, говорят и будут говорить!
Да самой последней буквы!
Царствие Тебе Небесное...
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при Лобановському Динамо останній раз у футбол грало, зараз чисто бачату інваліди танцюють
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен
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