 Тука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью "Обозревателю".
"Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония", - отметил Тука.
По его мнению, сценариев возврата оккупированных территорий "может быть несколько".
"Сценариев может быть несколько. И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях - заложники... Я сейчас говорю только о востоке. С Крымом ситуация сложнее. Но все равно я оптимист", - отметил он.
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http://zik.ua/news/2016/11/14/u_gpu_zayavyly_shcho_vtratyly_klyuchovi_dokazy_po_spravi_maydanu_990509
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Крым оттяпали - жалко, такой кусок отдали без единого выстрела... но если вернётся - что отдать татарве ? Да хрен им, а не Крым... А Донбасс... да нахрен он кому нужен, пусть варится в собственном соку. Ребят жалко, зря положили...
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Как только человек попадает "в структуру"- все, это уже другое существо....но не человек.
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Александр Чернов @Utilizator_ 13 янв.
#Донецк б.Калинина с февраля вводят интенсив (3дн.): "выемка и хранение тканей и органов" - обязаловка всем врачам-хирургам #ДНР на 17-18 гг.!
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