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 Тука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины

В 2017 году оккупированные территории Крыма и Донбасса вряд ли удастся вернуть под контроль Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью "Обозревателю".

"Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония", - отметил Тука.

По его мнению, сценариев возврата оккупированных территорий "может быть несколько".

"Сценариев может быть несколько. И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях - заложники... Я сейчас говорю только о востоке. С Крымом ситуация сложнее. Но все равно я оптимист", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на Донбассе, - Тука объяснил, при каких условиях появится полицейская миссия

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Нюнюню...Глоба відпочиває...Нострадамус, млллляяяя.....)))))
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Вечерняя казка Безвизь была? Блин, неужто я опять пропустила
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Они не вернутся до тех пор пока украинская власть будет состоять из каллоборционистов,предателей и сепаратистов.
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Простите какая страна акупант ,а где визовый режим если акупант :D Если заложники шо ж они каждый день шастают в таком количестве через линию разгроничения Наши люди как приехали суда в 14-м так сдесь и сидят
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Что значит "вернётся" ?! Они и есть в составе Украины - за исключением фейковых гербов и флагов там НИЧЕГО не изменилось !
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Такие "прогнозы" никому не нужны, потому что ничего не прогнозируют. Завтра Пуйло скорячится или типа того - и Рашка улетит в тартарары сразу. Потому что она УЖЕ летит и точка невозврата пройдена.
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Cпасибі,тобі добрий чоловік!Велечезне спасибі з окупації.Тепер у мене"есть цель,я вижу ориентир".Почему какой-то бык создает информационный фон,а может донецких пацанов спросить,Дениса Казанского,Тима Златкина?
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Ахуитительнейшее по своей неожиданности наблюдение дармоеда туки
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На концерте в помощь бойцам и жителям АТО собрали 110 тысяч евриков.
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Вот интересно, что значит "вернутся/не вернутся" ? Кто сказал, что они вообще вернутся ? Да и возвращать их , кроме Туки, никто и не собирается, всем это уже понятно...

Крым оттяпали - жалко, такой кусок отдали без единого выстрела... но если вернётся - что отдать татарве ? Да хрен им, а не Крым... А Донбасс... да нахрен он кому нужен, пусть варится в собственном соку. Ребят жалко, зря положили...
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А что вообще кому нужно и почему того что нужно нет, да и того что было тоже уже нет?
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Вот нашелся и наш отечественный предсказатель...сколько он уже наговорил?
Как только человек попадает "в структуру"- все, это уже другое существо....но не человек.
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Тож самое подумала. Вспомнила его Пылкие речи о поимке убивцев Эндрю... сейчас засунул язык в ж... сидя на хлебном месте
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Оккупированные украинские территории Крыма и Донбасса вернуться в Украину только тогда, когда Россия будет находится в пределах "Золотого Кольца России", то есть в пределах мокшинских земель от Москвы до Костромы, где ей и положено быть географически и политически.
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Глядя на патологического клептомана, носящего вышиванку,знающего слова гимна и владеющего английским языком начинаешь понимать почему за всю историю Украина не имела независимости.....
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Там якраз м'ясозаготівля в розпалі:

Александр Чернов ‏@Utilizator_ 13 янв.
#Донецк б.Калинина с февраля вводят интенсив (3дн.): "выемка и хранение тканей и органов" - обязаловка всем врачам-хирургам #ДНР на 17-18 гг.!
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Никто ничего не вернет и никто не вернется,добровольно так точно и "реформы" этому способствуют.
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Все правильно Тука говорит. Нужно оружие Хуйла против него же и его народа-рогоносца (или богоносца? - а-ха-ха!) Пусть вата и вжепучленцы попрессуют аленей с запада а чеченцы с юга. Так доходчивее будет моксельским дибиллам, что нельзя чужую землю захватывать. Да и денег побольше с бюджета московитов на Лугандонь пусть тратится. Пусть их пенсы место колбаски сосут сосок у Пуйла, что между его дряхлых ног.
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Кто мне обьяснит, зачем мне нужны даунбасцы, которые орали - Вовавведи? На кой мне с ними вместе жить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины
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