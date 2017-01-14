 Родственники жертв крушения MH17 требуют возобновить поиски останков в месте падения "Боинга"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил в субботу, 14 января, президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.
Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.
Спеккерс 9 января вернулся из Украины, куда ездил для съемок документального фильма. По его словам, местные жители сообщили ему, что на месте крушения до сих пор лежат обломки самолета. Он отправился в район катастрофы и обнаружил человеческую кость.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.
Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".
"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.
В среду, 28 сентября, на брифинге представителей Объединенной следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" отметили, что "Бук", из которого был сбит Боинг, привезен из России, а после трагедии был вернут назад на территорию РФ.
Стало известно, что с трагедией связано около 100 человек. По информации исследователей, речь идет не только о тех, кто запускал ракету, но и тех, кто принимал участие в транспортировке "Бука". При этом пока что неизвестно, получили ли боевики приказ о запуске или это было их самовольным решением.
Министерство иностранных дел РФ назвало "предвзятыми" доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 на Донбассе.
1219 22
Материалы по теме: Российские террористы сбили Боинг
Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17(27)
В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777(190)
Замгенпрокурора Сторожук о расследовании крушения "Боинга" над Донбассом: "Украинская сторона поддерживает вариант рассмотрения этого дела в национальном суде Нидерландов". ВИДЕО(11)
Следователи по МН17 будут настаивать, чтобы обстоятельства катастрофы расследовал суд в Гааге, - Луценко(90)
Обострение истерики российской пропаганды(0)
Ответственные за катастрофу "Боинга" над Донбассом будут названы до 2018 года, - министр транспорта Малайзии(49)
Королевская чета Нидерландов почтила в Австралии память жертв MH17. ФОТО(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поднимайте уже забытую тему о преступлениях хуйла!
Как там расследование? Сказали то, что было всем известно, и разошлись?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поближе пообщаються...напрямую...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там очень "быстро и оперативно" всё решают...
Ответить