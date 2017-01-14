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 Родственники жертв крушения MH17 требуют возобновить поиски останков в месте падения "Боинга"

Родственники погибших в крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил в субботу, 14 января, президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777

Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.

Спеккерс 9 января вернулся из Украины, куда ездил для съемок документального фильма. По его словам, местные жители сообщили ему, что на месте крушения до сих пор лежат обломки самолета. Он отправился в район катастрофы и обнаружил человеческую кость.

Смотрите также: В Нидерландах началось строительство мемориала в память о жертвах рейса MH17. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.

В среду, 28 сентября, на брифинге представителей Объединенной следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" отметили, что "Бук", из которого был сбит Боинг, привезен из России, а после трагедии был вернут назад на территорию РФ.

Стало известно, что с трагедией связано около 100 человек. По информации исследователей, речь идет не только о тех, кто запускал ракету, но и тех, кто принимал участие в транспортировке "Бука". При этом пока что неизвестно, получили ли боевики приказ о запуске или это было их самовольным решением.

Министерство иностранных дел РФ назвало "предвзятыми" доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 на Донбассе.

Читайте: Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17





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пусть родственики сами приедут за останками. познакомятса с лугандонцами
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им похер-территория украинская,подумают что все такие. ты же китайцев по местности проживания не различаешь? потому что похер
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Есть предложение прихать на место на НАТОвской броне, и посмотреть, что к чему, разобраться..
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Вот то же самое, только с формулировкой "От кого требуют?", хотел написать.
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Правильно!
Поднимайте уже забытую тему о преступлениях хуйла!

Как там расследование? Сказали то, что было всем известно, и разошлись?
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Если территория находится под контролем Украины - то в чем дело ? А если под контролем абизьян - сепаров то тоже могут приезжать - если они бессмертные !
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так почти на границе с рашкой сбили ж! Так что в обезьянник, добро пожаловать. Но, по опыту, туда лучше на НАТОвской броне ехать. И не одному, а с товарищами. И авиацию можно прихватить, ну... со всем, что еще полагается.
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Пусть проведут референдум и сами приедут в Лугандон...
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Какие проблемы, можно устроить организованные поездки родственников в Дыру с заездом в чернобыльскую зону. Дать им экскурсовода Гадю, она там всех знает. Познакомятся с темм, кто угробил самолет , помирятся с ними и все простят. Может тогда что-нибудь поймут и другим расскажут. Еще бы Петю чем-нибудь полезным занять, а то дурью человек мается два года.
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так озабоченным родственникам , всегда , пожалуста ... минные поля дыныры
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голландці ведь хотят сруским сделать хорошо....пусть сьездят ,
поближе пообщаються...напрямую...
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А пусть родственники этот вопрос решат с помощью Минских Соглашений...
Там очень "быстро и оперативно" всё решают...
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