 Из-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 18 час. 14 января по данным "Укрэнерго", в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, а именно: Закарпатской - 16 н.п., Львовской - 39 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
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Бляха муха! А шо мчс не знало о снегопадах? Люди до сих пор стоят в снегу.
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