EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  651  9
Все про:Закарпатье (1232) Львовщина (1264) стихия (931) снегопад (591) электроэнергия (941) ГСЧС (633)

 Из-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС

Из-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в Закарпатской и Львовской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 18 час. 14 января по данным "Укрэнерго", в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, а именно: Закарпатской - 16 н.п., Львовской - 39 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей

 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3V1V4UmRVNUhSakJNYWxKcU0zcFNaMlJET1RCTVdGRnpPVU1yTUV3dlVYTk9RekJtVGtkT01FeDJVWFJrUXpZd1dVeFNaMDVES3pCWk0xRjJaRU14TUZsRVVYTTVRelF3V1RrNE1FcFFVVzlrUTI0d1MwWTRNRXBtVVhOT1F6WXdURVJTWjA1REx6Qk1SRkpuZEVkTk1FeFdPREJLZGxKcVRrTjVNRXczVVhOMFIwb3dUR3BSZG1SRGR3PT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...та ничё... ...у меня в хате при минус 17, горячий водопровод заморозился и канализация закупорилась... -- 4 года тому... -- до минус 10 все гансюковые службы разводили руки врозь на ширину 6-типолосного автобана... ...потом всё само собой как-то рассосалось...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну фсёёё, по звезде героя им... за то шо не 155 н.п. ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Карпатах стоит 60км пробка из машин на международной трассе Львов Мукачево в свалявском районе. Идет снег и машинах маленькие дети. Не ясно где мчс и полиция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дополню инфу. Два неопытных полицейских застопоролили фуры в горах, снег идет и фуры начали вязнуть в снегу. Снегоуборочной машины не было. На трассе образовалась пробкав 60км. В машинах люди и дети. Дорога в горах, Готелей нет, азс нет, магазинов нет, связь в тех местах отсуттствует. Машины засыпает снегом. Инфу мне передали телефоном из машины, которая вырвалась из снежного затора.
Бляха муха! А шо мчс не знало о снегопадах? Люди до сих пор стоят в снегу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть ли реформы в Украине? Когда уже банковская система в Украине будет похожа на банковскую систему ЕС и США, а не оставаться такой же как прежде?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса погода потери разведка ранение Россия санкции снегопад стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти