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Все про:ГПУ (7961) земля (1397) Минобороны (4563) Ивано-Франковская область (131)

 Суд вернул в собственность Минобороны земучасток стоимостью 32 млн гривен на Ивано-Франковщине

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона и вернул в собственность Министерства обороны Украины земельный участок общей площадью 12,2 га и стоимостью более 32 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Суд признал право собственности за государством в лице Минобороны на земельный участок в селе Криховцы возле Ивано-Франковска.

Как отмечается, указанный земельный участок незаконно был выведен из государственной собственности в пользу субъекта хозяйствования на основании поддельных документов о пребывании земучастка в уставном капитале другого частного предприятия и незаконного судебного решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вернул государству землю под Киевом, принадлежавшую беглому экс-министру МВД Захарченко, - прокуратура

Последнее отменено по апелляционной жалобе военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона.

В дальнейшем организации-заговорщики реализовали земельный участок, в связи с чем прокуратура региона обратилась в суд с иском о признании права собственности на землю и истребовании из чужого незаконного владения.

Для выполнения указанного судебного решения прокуратура обеспечила внесение в Государственный реестр вещных прав сведений о владельце земельного участка - Министерстве обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вернул Киеву незаконно приватизированные земли заказника "Остров Жуков", - Луценко

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кто то попал на бабки, для начала ждёмс горелый дорогой авто, ну, а потом свиную голову во двор, ну и далее по триллеру!!
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Ивано-Франковщина под ВО Свобода. гнилое БПП там не прокатывает.
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не в тему, но... вот такое пишут...

Что же на самом деле было на борту самолета Ту-154Б2 RA-85572 упавшего в Черное море?
И почему расследование о его падении проводится в такой тишине?
Российские СМИ с завидной сдержанностью обходят вниманием катастрофу российского Ту-154, упавшего в Черное море в районе Сочи. Но, как бы не старались кремлевские пропагандисты, как не напрягались особисты, но нет ничего такого тайного, которое не стало бы явным.
Что же стало известно из различных источников?
Несмотря на то, что официально было заявлено, что на самолете находилось 92 человека, в реальности их было: 163, из них:
23 лётчика, летевших на смену в Хмеймим.
17 авиатехников и инженеров
3 генерала
25 специалистов ССО: снайперы, авианаводчики, операторы БЛА
6 человек ФСО
Ансамбль Александрова и доктор Лиза были лишь прикрытием, ширмой, для перевозки основной поставки.
Специальным грузом в Сирию летели:
Ракеты к ПТРК «Корнет», 120 ед, из них с экспериментальной боевой частью- 20 шт
Патроны 338 Лапуа -30000 шт, Баррет 10.5мм- 10000 шт, 408 Chey Tac-40000 шт
Денежные средства, доллары США- 332 000 000.
В Сочи самолет «подзаправили», в самолет подсели: 2 генерала и 6 сопровождающих груз лиц (ФСО) прибывших сразу после совещания у Путина.
Вылет самолета из Москвы специально был спланирован на 2 часа ночи, хотели «проскочить».
Не «проскочили»….
Что еще очень интересно!
Неожиданно, после того как с российским бортом случилась трагедия, боевикам ИГИЛ в Сирии вдвое сократили зарплату!
Об этом сообщает британский Индепендент, со ссылкой на представителя казначейства ИГ:
«Из-за исключительных обстоятельств, с которыми столкнулось «Исламское государство», было решено снизить выплачиваемую всем муджахидам зарплату вполовину. Это решение касается всех, вне зависимости от занимаемой ими позиции», - говорится в приказе, который попал в руки журналистов.
Также в приказе в типичной, как оказалось не только для России манере, проводится реклама бедности, нищеты и жертвования, приводятся аяты из Корана, рассуждения о «джихаде ради богатства» и «джихаде ради души» и отмечается, что практика раздачи продовольствия дважды в месяц сохранится.
Весьма странное совпадение, не находите?
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...я думал, собственность МО -- вся Украина... ...а оно, вона, как...
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суд не вернул а признал право собственности! а это две разницы! мало ли кто и что признал! можно оспорить а можно послать! и куча других юридических выкрутасов ! госпредприятиями пользуются как своей собственностью , а тут суд что то признал !
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А какой деПУТАН скиздил или баааальшая ваєнная тайна???
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Дом офицеров который Ющенко спионерил за 1 гривню не вернули?
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Ребята, там давно на месте бывшей воинской части стоит целый микрорайон из высоток.Как теперь быть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд вернул в собственность Минобороны земучасток стоимостью 32 млн гривен на Ивано-Франковщине
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