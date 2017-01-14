 Суд вернул в собственность Минобороны земучасток стоимостью 32 млн гривен на Ивано-Франковщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Суд признал право собственности за государством в лице Минобороны на земельный участок в селе Криховцы возле Ивано-Франковска.
Как отмечается, указанный земельный участок незаконно был выведен из государственной собственности в пользу субъекта хозяйствования на основании поддельных документов о пребывании земучастка в уставном капитале другого частного предприятия и незаконного судебного решения.
Последнее отменено по апелляционной жалобе военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона.
В дальнейшем организации-заговорщики реализовали земельный участок, в связи с чем прокуратура региона обратилась в суд с иском о признании права собственности на землю и истребовании из чужого незаконного владения.
Для выполнения указанного судебного решения прокуратура обеспечила внесение в Государственный реестр вещных прав сведений о владельце земельного участка - Министерстве обороны.
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Что же на самом деле было на борту самолета Ту-154Б2 RA-85572 упавшего в Черное море?
И почему расследование о его падении проводится в такой тишине?
Российские СМИ с завидной сдержанностью обходят вниманием катастрофу российского Ту-154, упавшего в Черное море в районе Сочи. Но, как бы не старались кремлевские пропагандисты, как не напрягались особисты, но нет ничего такого тайного, которое не стало бы явным.
Что же стало известно из различных источников?
Несмотря на то, что официально было заявлено, что на самолете находилось 92 человека, в реальности их было: 163, из них:
23 лётчика, летевших на смену в Хмеймим.
17 авиатехников и инженеров
3 генерала
25 специалистов ССО: снайперы, авианаводчики, операторы БЛА
6 человек ФСО
Ансамбль Александрова и доктор Лиза были лишь прикрытием, ширмой, для перевозки основной поставки.
Специальным грузом в Сирию летели:
Ракеты к ПТРК «Корнет», 120 ед, из них с экспериментальной боевой частью- 20 шт
Патроны 338 Лапуа -30000 шт, Баррет 10.5мм- 10000 шт, 408 Chey Tac-40000 шт
Денежные средства, доллары США- 332 000 000.
В Сочи самолет «подзаправили», в самолет подсели: 2 генерала и 6 сопровождающих груз лиц (ФСО) прибывших сразу после совещания у Путина.
Вылет самолета из Москвы специально был спланирован на 2 часа ночи, хотели «проскочить».
Не «проскочили»….
Что еще очень интересно!
Неожиданно, после того как с российским бортом случилась трагедия, боевикам ИГИЛ в Сирии вдвое сократили зарплату!
Об этом сообщает британский Индепендент, со ссылкой на представителя казначейства ИГ:
«Из-за исключительных обстоятельств, с которыми столкнулось «Исламское государство», было решено снизить выплачиваемую всем муджахидам зарплату вполовину. Это решение касается всех, вне зависимости от занимаемой ими позиции», - говорится в приказе, который попал в руки журналистов.
Также в приказе в типичной, как оказалось не только для России манере, проводится реклама бедности, нищеты и жертвования, приводятся аяты из Корана, рассуждения о «джихаде ради богатства» и «джихаде ради души» и отмечается, что практика раздачи продовольствия дважды в месяц сохранится.
Весьма странное совпадение, не находите?
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