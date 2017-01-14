 Ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах сняты, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, снято ограничение движения крупногабаритных, тяжеловесных и грузовых транспортных средств, действовавших на дорогах Закарпатской и Ивано-Франковской областей 14 января.
Движение автотранспорта на Закарпатье полностью восстановлено в 16:15, а в Ивано-Франковской области - в 16:40 субботы.
По данным ГСЧС, на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Для обеспечения проезда, расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлечено 1 тыс. 297 единиц техники и 1 тыс. 863 человек.
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