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Все про:авто (3929) дороги (1536) Закарпатье (1232) снегопад (591) ГСЧС (633) Ивано-Франковская область (131)

 Ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах сняты, - ГСЧС

Все ограничения движения транспорта из-за непогоды на автодорогах Украины сняты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, снято ограничение движения крупногабаритных, тяжеловесных и грузовых транспортных средств, действовавших на дорогах Закарпатской и Ивано-Франковской областей 14 января.

Движение автотранспорта на Закарпатье полностью восстановлено в 16:15, а в Ивано-Франковской области - в 16:40 субботы.

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По данным ГСЧС, на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Для обеспечения проезда, расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлечено 1 тыс. 297 единиц техники и 1 тыс. 863 человек.

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...у нас в прошлом годе тоже сняли все ограничения -- дорожная посыпка закончилась... ...в этом трошки лехше -- знаки новые появились: "На дорогах ожеледиця" ...*)
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Завтра опять пойдут странные и пустые посты про очереди в Польшу. Типа это кого-то отпугивало.
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во Львове сказочно красивый Новый Год! Все деревья и кусты в снегу. Ветра нет. Детвора двор за день превратила в парк Снеговиков - щтук 6 стоит всяких разных, красиво
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОграничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах сняты, - ГСЧС
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