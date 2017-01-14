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 Human Rights Watch назвала Трампа угрозой для прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, правозащитники подчеркнули, что предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год.

"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой. - Ред.) войны", - отмечается в документе, обнародованном в четверг, 12 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму. Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Кеннет Рот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несет прямую ответственность за нарушение прав крымских татар, - Human Rights Watch
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...нет таких крепостей, которых бы не проебали большевики...
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если для хрюзького чилавека, так это замечательно
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Не будет с конгрессменами считаться - поедет "в Ростов, к другу".
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Не бойся. Эти сбегать не собираются. Действуют нагло, вызывающе. Любой протест спишут на агентов Путина и пересажают.
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Такое ощущение, что это первый серьезный раскол в элитах США за последние лет 150.
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Еще не было инаугурации,а уже готовятся к импичменту...
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Человечество катастрофическими темпами деградирует и чтобы хотя бы как то попробовать остановить эту деградацию такие трампы наверное нужны каждой стране.....
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по-моему, двоих таких уродов уже более чем достаточно
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О, вот это прекрасно. Данная организация - один из передовых отрядов сумасшедших левоглобалистов, поставивших своей целью разрушение нашей цивилизации. Так что Трамп для них действительно угроза.
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Да и у Сороса истерика. Они ведь беспорядки к инаугурации готовят. Слова все знакомые. Протест, активисты.
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Беспорядки уже начались.
http://www.theage.com.au/world/antitrump-protests-kick-off-in-washington-in-leadup-to-inauguration-20170114-gtrldm.html

Левые очень любят демократию - когда она работает исключительно в их интересах. Когда же по итогам демократических выборов к власти приходят разумные люди, у леваков начинается истерика, и они пытаются создавать анархию.
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если "левые" не делят людей по нац. принадлежности или цвету , то это потому что их представители более развитые, а те кто до сих пор делит это атавизм человечества, балласт мешающий прогрессу, они обречены с рождения на самоуничтожение, постоянно затевают конфликты, войны, их нужно уничтожить ради выживания человечества
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Я же говорю - левые сошли с ума: завозят в развитые страны дикарей и требуют чтобы местное население воспринимало это как должное. Слава Богу, это постепенно заканчивается.
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Девушка, вы отлично отразили сущность левой идеологии: тех кто её не разделяет, требуете уничтожить. Гитлеровская партия называлась национал-социалистической; Сталин тоже строил социализм. Есть такая "Чёрная книга коммунизма",в которой проведено расследование последствий коммунистического эксперимента над народами планеты: около ста миллионов трупов. Но вы никак не насытитесь.
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Нет, это ничего не даст. Украинский Майдан был чтобы больше никогда не было нашествия "освободителей" с Голодоморами и террором; а в США "освободителей" не было - Сталин туда добраться не успел.
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Самый плохой результат выборов, это когда 50 на 50%. Очень неустойчивая ситуация.
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В демократических государствах это нормальное явление. Оно позволяет правящему классу адаптировать внутреннюю и внешнюю политику, избегая крайностей. Просто левые возомнили что, скупив почти все СМИ, они сумеют навязать человечеству свои убийственные идеи. Ошиблись.
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Ну да. А самый могущественный человек на земле, это Маргарита Симоньян. Она назначает президентов. Если 50 на 50, то всегда есть соблазн, замайданить некоторую часть общества, и перевернуть всю государственную конструкцию. Что мне кажется скоро и произойдёт. Когда социум охладеет к вновь избранному, как всегда бывает после медового месяца.
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Это я о заявление главы нацразведки США, который обеспокоен деятельностью Раша тудей, где командирша Симоньян.
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Полагаю что американцы разберутся с этими вопросами, поскольку речь идёт о защите их суверенитета.
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Трамп еще ничего не сделал, а его предупреждают... и кто, конечно, Расея.. Эта организация Human Rights watch в августе 2014 года вопила на весь мир, что укр. армия убивает мирных граждан и детей... проплачена Расеей
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Трамп не продержится двух лет. Желательно побыстрее.
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Тогда к власти придёт вице-Президент. Вы знаете о его политических взглядах ? Левым тогда полный политический кирдык будет. Так что пусть молятся на Трампа.
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Под левыми вы подразумеваете демократов? И что же будет сулить им "политический кирдык"?

В США уже 5-ая система партий, начиная с Федералистов и Анти-Федералистов. Противовес между партиями в США будет существовать до тех пор, пока будет существовать их форма демократии. И пока ничего лучше там не придумали, политические партии там "левого толка" будут жить, не зависимо от того, кто возглавляет Белый дом.
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Под "левыми" я имею ввиду проповедников глобалистской идеологии, согласно которой нужно упразднить границы, запустить в цивилизованные страны полчища дикарей, проповедовать гомосексуальные "браки", объявить ислам "религией мира" и т.д.
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Вы можете назвать таких "левых" в США, которые проповедуют идеи, упомянутые Вами? Особо интересует "объявить ислам "религией мира" или "упразднить границы, запустить в цивилизованные страны полчища дикарей,"?
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Да ладно, не разыгрывайте из себя незнайку.
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"Левые", которые возглавляют движение в защиту гражданских прав, феминисток, гомосексуалистов, анти-военные движения и движения в защиту окружающей среды и т.д. мне знакомы в США. Но "объявить ислам "религией мира" или "упразднить границы, запустить в цивилизованные страны полчища дикарей," назвали - это нечто новое для публичных политиков США. Могли бы назвать фамилии?
Возможно, я что-то упустил.
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Трамп собрался строить с Мексикой укреплённую границу; демократы этого не делали. Демократы легализовали браки между гомосексуалистами. При демократах в арабских странах произошли исламо-фундаменталистские перевороты ("арабская весна"). Я ничего не упустил ?
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А заметили как рашисты схавали бомбёжку их базы в Сирии израильтянами. Даже никто и не пикнул, как-будто и базы там никакой не было. Ссутся.
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А кто есть люди, какие они бывают, с какими способностями, потенциалом они рождаются и каких достижений способны добиться? Нужно сначала серьёзно и академически строго по научному разобраться в этом очень непростом вопросе, прежде чем "наделять ПРАВАМИ", и главное ещё не забывать об ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ОБЯЗАННОСТЯХ, которые должны быть прямопропорциональны ПРАВАМ! Кто безответственен, тот и не должен иметь НИКАКИХ ПРАВ, а кто эти права имеет, тот и должен нести ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ОБЯЗАННОСТИ!
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Трамп еще даже не вступил в должность, а журнолюги из него чуть ли не Антихриста слепили.
Успокойтесь. Америка пережила Буша, переживет и Трампа.
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Эх как завыли местные черножопые . Трамп хочет отменить пособие по безработице , что бы работали , как негры на плантациях .
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Более понятнее --- Сегодня черношкирые американцы протестуют против Трампа.Протестующие боятся, что Трамп отменит им пособия и нигеры больше не смогут бездельничать за счет белого населения США.
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расист. расисты все либо деграданты либо шизофреники короче дефективные
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Собственно , любой аллигаторх есть враг человечества .
Трамп там , или Петрушилло , без разницы .
В силу своей природы .
Он может стать аллигаторхом только обокрав большинство , и никак иначе .
Какие уж тут права человека ...
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В США бизнесмены-владельцы миллиардных активов никого не обкрадывают с помощью государства. Не сравнивайте с СНГ-шной папуасией.
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Идеалист .
Вы , по-ходу , ещё верите в Деда Мороза ...
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А кто в США сколотил капиталы с помощью неприкрытого воровства?
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Прикрытое или неприкрытое воровство имеет одну природу - воровство .
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Ну так кто воровал? Назовите фамилии таких миллиардеров, компании, которыми они владеют.
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В основе любого крупного капитала лежит преступление .
ЛЮБОГО .
Вот и поспорьте с Марксом .
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Я не живу в прошлом и спорить с покойниками не собираюсь.
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От того , насколько давно была высказанна та или иная истина , она не перестаёт таковою быть .
Один еврейский плотник более двух тысяч лет назад высказал набор постулатов , и вы до сих пор стараетесь их не нарушать ...
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Чего было высказано? Какая такая "истина"? И с какого права на нёё на все времена предоставлены Марксу?
Всё течёт, всё изменяется. Но подгоняйте нынешнюю жизнь под старые цитаты-им место в прошлом.
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Не путайте "старые цитаты" с беспорными истинами .
И вот ещё - да , жизнь меняется .
А человек - нет .
С тех пор , как Каин заныкал окровавленный камень в груде других камней , в природе человека не поменялось ничего .
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У кого и что украли создатели компаний Microsoft, Apple, Amazon ?
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Тут немного сложнее .
Весь гений Джобса состоит в том , что он умудрялся продать товар , цена которому 20 баксов , за 600 .
Это очень сложное воровство , вершина мастерства , это почти злое колдунство .
Убедить простого дебила , что ему нужен именно этот продукт , что без него он неполноценен , что переплатив , он становится избранным - это , конечно , совсем непросто .
Это апогей "прикрытого" воровства .
Наше ворьё так не заморачивается .
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Попробуйте сами создать какой-нибудь софтверный продукт, полезный для человечества. Не понимаю почему вы считаете дебилами миллиарды людей, пользующихся персональными компьютерами (кстати, вы - один из них).
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Вы не хотите понять главного .
Правила игры , а если хотите , и условия нашей жизни , изначально прописаны всё теми же аллигаторхами , нравится вам это , или нет .
И ничего создать , или , тем более , продать в обход этих правил у вас просто не получится .
И уж , тем более , "полезного человечеству" .
Иначе мы бы уже давно имели бы бесплатную медицину и образование , дешёвое жильё и транспорт , никто бы не голодал , а адвокат - была бы самая малооплачиваемая и неуважаемая бы работа .
Но вместо этого мы имеем ситуацию , когда 60 аллигаторхам принадлежит 60% всего мира .
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1) У нас в Австралии есть полностью бесплатная система медицины: Medicare. В США она тоже есть, но распространяется ограниченно: на малоимущих и пенсионеров.
2) Образование вы можете получить абсолютно бесплатно, не выходя из дома, с помощью edx,ord, coursera и им подобных онлайн курсов. Вы можете получить, к примеру, высшее математическое и физическое образование; курсы преподаются лучшими университетами мира.
3) Для малоимущих, опять же, есть гос.жильё.
Вы вообще давно были на Западе ? Хотя бы в виде туриста.
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Неправда. Это здравый смысл, а не левый социализм. Левый социализм - это когда в ваш район, под видом "беженцев", заселяют исламских террористов, а ваши протесты подавляет полиция, т.к. вы "нетолерантны".
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есть такой термин "функциональный социализм", но это все конечно спорное, кто левый, а кто правый, часто за этими названиями скрыты интересы определенных групп.
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Правильно .
Даже более того - закономерно .
Чем меньше в стране аллигаторхов на душу населения - тем бесплатнее медицина и образование , дешевле жильё и транспорт .
Парадокс ?
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Где вы видите "парадокс" ? В нищих странах 3-го мира, где постоянно идут войны, а население больно СПИДом, трахомой, шигелло и проч., нет никаких олигархов.
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вы хотите изменить мировой порядок, не выйдет, эти 60 хорошо знают техногии манипулирования и зомбирования миллиардов))
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Нажаль тут за багато людей вважає що платити за софт (музику, кіно) - це зайве.
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А вот это - правда. Онлайн-сервисы очень неразборчивы, и размещают много бесплатного материала, за который платили производители.
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а еще можно придумать новую игру, карнавал, соревнования, фест, шлягер и всякую чепуху без которых жили тысячи лет и зарабатывать на этом млрды! а те кто делает продукты и необходимые вещи получают копейки! конечно они воры! очень умные! но воры...
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Вот уж действительно , это очень полезно человечеству ...
Постарайтесь , чтобы это не прочитал Киркоров .
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меня всегда коробило когда 22 бугая гоняющие один мяч получают сотни тысяч а хлебороб, доярка и портной копейки! одни бездельники а другие трудяги!
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А вы не пользуйте чепуху, вас же никто не заставляет. В интернете масса полезной для человечества информации.
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эта чепуха должна стоить копейки о чем и говорит центроболт! остальное попадает под термин виртуозное воровство!
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Почему же должна стоить "копейки" информация ? 90% усилий всех разведок мира направлены именно на добычу информации с помощью анализа открытых источников. Вы считаете правительства ведущих стран мира глупцами, если они инвестируют гигантские средства в добычу информации ?
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вы без информации , ее большей части проживете как и все население мира, без хлеба , одежды и подобного нет! относительная ценность превышает абсолютную--отсюда вопиющее неравенство между трудягами и умными , но хитрыми джобсанами!
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Информация (включая образование) - это то что делает нас отличными от жвачных животных.
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В далёком 1920 году в Гамбурге собрались производители электролампочек .
На повестке дня стоял один вопрос , лампочки не перегорали так долго , что это грозило разорением самим производителям .
Было принято соломоново решение - ограничить срок службы лампочки 20 000 часов .
Меньше можно - больше нет . Заодно обговорили и цены .
Это был первый в истории зафиксированный сговор производителей .
Потом такие мероприятия старались уже не афишировать .
С тех пор много воды утекло ...
И сейчас уже мало кто сомневается - да , автомобиль для бедных должен стоить 10 000 баксов , это нормально . И когда городская власть выделяет на ремонт дома несколько миллионов - это тоже нормально . И лекарства для бедных ценой в сотни баксов , это тоже нормально ...
И аллигаторхи - это тоже ...
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и шо оно выходит, что с демократией и равенством в США могут наступить проблемы?
или Трамп ловко воспользовался популизмом, давно проверенным методом
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ВСЕ бывшие сотрудники спецслужб США, работающие на Трампа сейчас волнуются о том, что они под колпаком ФБР, пишут что некоторые паникуют
ЧитатьJohn SchindlerПодлинная учетная запись‏@20committeeRemember: all the #natsec wonks who boarded the TrumpTrain are wondering if they're under FBI investigation too. Hence their panicky tweets.
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а кто, северных обезьян за человека , считает ? .. пффф
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А к чему приводит политика "терпимости" лично меня тоже не устраивает. Нужна "золотая середина". Впрочем, она везде нужна между крайностями.
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Сашок,не "терпимости",а политика бездеятельного потворства разного рода криминалу(включая и международный)
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...был такой совковый комментатор Каверзнев... :
-- В Париже светит солнце, но парижане не торопятся выходить на улицу -- резко возросла преступность!
-- В Нью Йорк пришла весна, но горожане не спешат по магазинам -- резко подскочили цены!
-- В Лондоне предновогодняя зима, но лондонцы предпочитают оставаться дома -- резко выросла цена на тёплую одежду!
..."Кубанские новости" курят ТАСС..
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-- Мистер Трамп, как вы относитесь к правам человека?
-- У моего водителя есть права!
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украинским СМИ и властям не стоит раньше времени или вообще примыкать с стае лающих на слона! вот когда слон падет , тогда могут подкрастся и ухватить кусок гниющего мяса!
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Я так понимаю, что если пару суток не читать новости в целом, то возникнет чувство, как буд-то в лесу сидел целый месяц...
Порой возникает чувство, утренние новости уже к вечеру становятся устаревшими...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомHuman Rights Watch назвала Трампа угрозой для прав человека
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