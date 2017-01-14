 Human Rights Watch назвала Трампа угрозой для прав человека

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, правозащитники подчеркнули, что предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год.
"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой. - Ред.) войны", - отмечается в документе, обнародованном в четверг, 12 января.
По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.
При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму. Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Кеннет Рот.
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http://www.theage.com.au/world/antitrump-protests-kick-off-in-washington-in-leadup-to-inauguration-20170114-gtrldm.html
Левые очень любят демократию - когда она работает исключительно в их интересах. Когда же по итогам демократических выборов к власти приходят разумные люди, у леваков начинается истерика, и они пытаются создавать анархию.
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В США уже 5-ая система партий, начиная с Федералистов и Анти-Федералистов. Противовес между партиями в США будет существовать до тех пор, пока будет существовать их форма демократии. И пока ничего лучше там не придумали, политические партии там "левого толка" будут жить, не зависимо от того, кто возглавляет Белый дом.
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Возможно, я что-то упустил.
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2:140
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Успокойтесь. Америка пережила Буша, переживет и Трампа.
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Трамп там , или Петрушилло , без разницы .
В силу своей природы .
Он может стать аллигаторхом только обокрав большинство , и никак иначе .
Какие уж тут права человека ...
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Вы , по-ходу , ещё верите в Деда Мороза ...
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ЛЮБОГО .
Вот и поспорьте с Марксом .
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Один еврейский плотник более двух тысяч лет назад высказал набор постулатов , и вы до сих пор стараетесь их не нарушать ...
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Всё течёт, всё изменяется. Но подгоняйте нынешнюю жизнь под старые цитаты-им место в прошлом.
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И вот ещё - да , жизнь меняется .
А человек - нет .
С тех пор , как Каин заныкал окровавленный камень в груде других камней , в природе человека не поменялось ничего .
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Весь гений Джобса состоит в том , что он умудрялся продать товар , цена которому 20 баксов , за 600 .
Это очень сложное воровство , вершина мастерства , это почти злое колдунство .
Убедить простого дебила , что ему нужен именно этот продукт , что без него он неполноценен , что переплатив , он становится избранным - это , конечно , совсем непросто .
Это апогей "прикрытого" воровства .
Наше ворьё так не заморачивается .
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Правила игры , а если хотите , и условия нашей жизни , изначально прописаны всё теми же аллигаторхами , нравится вам это , или нет .
И ничего создать , или , тем более , продать в обход этих правил у вас просто не получится .
И уж , тем более , "полезного человечеству" .
Иначе мы бы уже давно имели бы бесплатную медицину и образование , дешёвое жильё и транспорт , никто бы не голодал , а адвокат - была бы самая малооплачиваемая и неуважаемая бы работа .
Но вместо этого мы имеем ситуацию , когда 60 аллигаторхам принадлежит 60% всего мира .
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2) Образование вы можете получить абсолютно бесплатно, не выходя из дома, с помощью edx,ord, coursera и им подобных онлайн курсов. Вы можете получить, к примеру, высшее математическое и физическое образование; курсы преподаются лучшими университетами мира.
3) Для малоимущих, опять же, есть гос.жильё.
Вы вообще давно были на Западе ? Хотя бы в виде туриста.
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Даже более того - закономерно .
Чем меньше в стране аллигаторхов на душу населения - тем бесплатнее медицина и образование , дешевле жильё и транспорт .
Парадокс ?
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Откройте Форбс ...
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Постарайтесь , чтобы это не прочитал Киркоров .
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На повестке дня стоял один вопрос , лампочки не перегорали так долго , что это грозило разорением самим производителям .
Было принято соломоново решение - ограничить срок службы лампочки 20 000 часов .
Меньше можно - больше нет . Заодно обговорили и цены .
Это был первый в истории зафиксированный сговор производителей .
Потом такие мероприятия старались уже не афишировать .
С тех пор много воды утекло ...
И сейчас уже мало кто сомневается - да , автомобиль для бедных должен стоить 10 000 баксов , это нормально . И когда городская власть выделяет на ремонт дома несколько миллионов - это тоже нормально . И лекарства для бедных ценой в сотни баксов , это тоже нормально ...
И аллигаторхи - это тоже ...
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или Трамп ловко воспользовался популизмом, давно проверенным методом
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ЧитатьJohn SchindlerПодлинная учетная запись@20committeeRemember: all the #natsec wonks who boarded the TrumpTrain are wondering if they're under FBI investigation too. Hence their panicky tweets.
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-- В Париже светит солнце, но парижане не торопятся выходить на улицу -- резко возросла преступность!
-- В Нью Йорк пришла весна, но горожане не спешат по магазинам -- резко подскочили цены!
-- В Лондоне предновогодняя зима, но лондонцы предпочитают оставаться дома -- резко выросла цена на тёплую одежду!
..."Кубанские новости" курят ТАСС..
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-- У моего водителя есть права!
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Порой возникает чувство, утренние новости уже к вечеру становятся устаревшими...
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