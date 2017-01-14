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Все про:арест (10070) коррупция (6544) судья (1646)

 Суд арестовал пойманного на взятке в $16 тыс. судью Хозсуда Киева Головатюка и установил залог 293 тыс. гривен

Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ураїнські Новини", соответствующее решение суд вынес в субботу, 14 января.

Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тыс. гривен.

Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.

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Застава менше хабаря! Доки цей пістець буде продовжуватись? Застава для судді має бути не менше 100 млн грн!
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хуле ..судьям же тоже кушать надо... это пипец просто ,нам в лицо тупо плюют!!
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И будут продолжать это интересное занятие!
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ты не гони, вора выгнали, выбрали нормальную власть!!!
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Ну а че )) с половины работают )) Сумма взятки несложными математич.подсчетами равна = 448 000 грн. Акуеть можно...
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Взятку получил 16 зеленью,это около 432 000 грызиков,а залог,залог присудили 293 000гр.В натуре обхохочешся.
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Він вимагав 16 тис, а отримав перший транш, 10 тис. Застава - 293/27,7=10,57тис доларів. Слід бути точним.
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Этого Головатюка мы тоже должны хоронить за свои бабки ?
Как героя Украины , согласно закона ?
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мде... 60% суммы залога от взятки.. ахуеть просто
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Страна дураков! Нас имеют мы крепчаем, Судьба видать!
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...сам ты дурак... ...бо тебе не дают и самому дать незачто...*)
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Табе дають, утырок драный. Или это не тебя е...Имеют?
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...хм... ...я давал... ...и не мало... -- от того и свалил... ...-- не тыркайся, лох хрущёбный...*)
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Судья:
-- Вам не стыдно взятки брать?
Подсудимый:
-- Стыдно!
-- А чего ж берёте?!
-- Так вы ж первый спросили!
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Один наказанный - Сашко Бiлий. Самый страшный враг государства. Противно и мерзко.
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Устанавливать залог меньше размера взятки, это уже устоявшаяся судебная традиция?
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Суд арестовал пойманного на взятке в $16 тыс. судью Хозсуда Киева Головатюка и установил залог 293 тыс. гривен....ХУЛИ ТОЛКУ!????
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Хотелось бы посмотреть, хотя бы на одного честного судью! Это фантастика!
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Это за границу "вільної України". Тут не!
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це в Японію... там судді собі харакірі роблять від сорому...
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А не пора ли автомат откопать, а то судьи и прям считают себя неприкосновенными...
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судья Вита наверное постеснялась присудить большею сумму - свои же люди - как то неудобно)))
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Бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы - начальника налоговой милиции времен президентства Виктора Януковича Андрея Головача отпустили из-под ареста.
При этом журналисты пока не сообщают, когда и кто именно отпустил бывшего налоговика.
"Никаких официальных сообщений по этому поводу компетентными органами не публиковалось", - говорится в сообщении.Напомним, что 9 августа 2016 года сотрудники Военной прокуратуры и СБУ задержали Головача. Его и четырех других чиновников времен Януковича подозревают в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова и Клименко
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интересно в какую страну сбежит этот судья взяточник
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а зачем бежать ? У нас что кого то посадили ? Через недельку всё уляжется и выйдет на работу как ни в чем не бывало.
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Я не спрашивал о жадных лохах-трусах. Я спрашивал о нормальных украинских коррупционерах, которые абсолютно нормально пережили подобные шоу, восстановились и работают дальше или даже пошли на повышение.
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Пока страна однотуровая, никуда и бежать не надо.
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ми вас щас заспамім за оскорблєніє нашого судьї
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судью..на взятке..расстреляйте его на хрен..ці падли ніколи не наідяться................
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Завдаток навіть менший за один (!) хабар. Таким суддям і ще багато кому в Украіні треба руки відтинати і причинне, щоб така мерзота не плодилася!
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странно,я думал вообще отпустят! наверное отпустят после аппеляции или когда забашляет залог и откупного
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Справедливости ради взятку ему никто не оставлял, но вопрос сколько он уже этих взяток набрал.
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А вы знаете, что за дачу взятки могут посадить. И за недачу тоже...
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Фідарасня. Я сплю і марю про неформальну зустріч з Вами. Шановні.
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Правительство покончит с коррупцией только за крупную взятку....
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Да-а-а-а... конца-краю тахой х"йне и не видно... антракт, панове... это должно закончиться, и закончиться не мягко,"реХфомы", бл", это НУЖНО заканчивать ЖУТКО и УЖАСНО. В другом ином варианте не поверят люди...
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как для нормального чела залог дяситекратный, как для ворА, даже не один к одному!
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С 2000 г. в Китае расстреляли 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. Это единственный путь для Украины, иначе ничего не будет...

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"жити по-новому", спасибо однотуровым петерастам
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Цікаво-суму АКУЄТЬ залога суддя вичислила,перерахувавши "карманну" готівку чинуши на час арешту??)))
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а нахера залог назначают.если на нары отправлять надо че за законы долбанутые:?
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То есть, поймали на взятке в 16 000 долларов, а залог дали в 10 000?
И того - 6 000 баксов чистой прибыли?
Класс...
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Пару дней для формальности залог поступит в "кассу" а далее до побаченяя
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Читаю комментарии и не пойму))) Народ!!! Так нужно ловить взяточников или нет? Судя по воплям - лучше не ловить!))))
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Конечно, нужно, однако и с судами надо что-то реальное делать, чтобы эта ловля совсем уж не превратилась в спортивную рыбалку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал пойманного на взятке в $16 тыс. судью Хозсуда Киева Головатюка и установил залог 293 тыс. гривен
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