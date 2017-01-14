 Суд арестовал пойманного на взятке в $16 тыс. судью Хозсуда Киева Головатюка и установил залог 293 тыс. гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ураїнські Новини", соответствующее решение суд вынес в субботу, 14 января.
Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тыс. гривен.
Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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ОТМАЖУ!!!
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Как героя Украины , согласно закона ?
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-- Вам не стыдно взятки брать?
Подсудимый:
-- Стыдно!
-- А чего ж берёте?!
-- Так вы ж первый спросили!
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При этом журналисты пока не сообщают, когда и кто именно отпустил бывшего налоговика.
"Никаких официальных сообщений по этому поводу компетентными органами не публиковалось", - говорится в сообщении.Напомним, что 9 августа 2016 года сотрудники Военной прокуратуры и СБУ задержали Головача. Его и четырех других чиновников времен Януковича подозревают в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова и Клименко
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И того - 6 000 баксов чистой прибыли?
Класс...
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@billi_67
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