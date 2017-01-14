 Пока открыта граница с Россией, настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых "ДНР" "ЛНР". Блокада - это когда в кольце. На сегодняшний день граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины", - заявил глава ВГА.
По его словам, когда говорят о торговле с не подконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.
"Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от того угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть", - отметил Жебривский.
Также он подчеркнул, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.
"Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничений. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", - сказал чиновник.
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Цензор ,это по-молдавски ?
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Голожопая обезьяна с ядерной гранатой, которую она нашла в развалинах советской империи.
ПС
Судя по проросшим сосенкам, тот "крестьянин" свой огород не копал лет так шесть.
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Родители живут в деревне на Кубани, ладно они пенсионеры, им заняться особо нечем, у них огород есть (46 соток). Но из 10 ближайших к ним дворов огороды есть только в 2. У остальных они заросли. Сосед, пацан 25 лет, скупил 5 ближайших огородов, засеял люцерной и косит сено для быков. На вопрос "а почему ты на них не сажаешь хоть бы картошку?" - отвечает: "Да я что - больной?! Ради этой картошки в земле ковыряться?! Я достаточно зарабатываю чтоб купить её в магазине." (работает инженером на станции техобслуживания сельхоз техники)
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...
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ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Бесхозяйственность или работа на сепаров???
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прошло всего три года...
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Якби Україна заморозила виплату пенсій відразу після атаки на Дебальцеве і заявила, що відновить виплату пенсій лише після закінчення війни, підтримка ДЛНР за ці 2 роки впала б до нуля. І це не красиві слова, а реальність ДЛНР і гибридно-інформаційної війни!
Ми думаємо, як обміняти наших полонених і припинити обстріли наших солдатів? У мене є хороший рецепт, заморозити виплату пенсій і через 2-3 місяці обстріли припиняться, а наші солдати повернуться додому.
Україні потрібно вчитися ефективно використовувати ті інструменти гібридної війни, які є в нашому розпорядженні. Не треба намагатися бути святішим Папи Римського і ціною життя наших солдатів доводити всьому світу, які ми добрі і пухнасті.
Сергей Чебозеков
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сирьёзно??
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Кто-нибудь из шоколадных жополизов , объясните !
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а то ещё лет 50 будут соображать
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Наш кагал делает все для уничтожения простого гойского населения в экс-Украине и уже легализировал завоз из западных стран самых токсичных химикатов мира.
Теперь в зоне бывшей Чернобыльской атомной электростанции построят могильник ядерных отходов, и туда будет свозиться отработавшее топливо с ядерных реакторов всей Европы. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Holtec International (США) подписали дополнительное соглашение к контракту по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба "НАЭК "Энергоатом".
По данным пресс-службы, на минувшей неделе в Киеве соглашение подписали президенты компаний Юрий Недашковский и Крис Сингх. Мы заработаем на этом около 320 млн. евро. в год. но что более всего бесценно - уже через 2 года после завоза химикатов от которых отказались за деньги завозить к себе даже АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ (Ангола, Судан, Мали, Танзания) по экологии Нового Израиля будет нанесен мощный удар. Уже через 5 месяцев когда реактивы полностью распадутся, в зоне до 20 км пропадет любая жизнь. Ну а если произойдет утечка, то любой гой в 50 км подпадет под влияние токсичных продуктов.
Новость купируют наши СМИ дабы не будоражить гойство, ни один канал Нового Израиля не показал как мы будем зарабатывать шекели на уничтожении экологии страны акумов. Тель хай!
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