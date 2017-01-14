EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Экономика, Общество
  1070  62
Материалы по теме:
Все про:блокада (1273) граница (2721) Жебривский (369) ОГА (1223) Донбасс (11856) уголь (532)

 Пока открыта граница с Россией, настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский

Четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР" невозможна, пока открыта граница с РФ.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых "ДНР" "ЛНР". Блокада - это когда в кольце. На сегодняшний день граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины", - заявил глава ВГА.

По его словам, когда говорят о торговле с не подконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкая ОВГА переходит на обслуживание исключительно на украинском языке, - Жебривский. ДОКУМЕНТ

"Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от того угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть", - отметил Жебривский.

Также он подчеркнул, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.

Также читайте: Террористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ

"Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничений. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", - сказал чиновник.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По открыта граница с Россией настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский

Цензор ,это по-молдавски ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока у руля барыги-предатели, то ничего хорошего невозможно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О какой блокаде идет речь?))))...Идет торговля с оккупированными территориями, а что, разве нет гум помощи этим территориям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и есть, барыги-феодалы - причина, а всё остальное следствие, хотя первопричиной является само население Украины, если терпит, то значит достойно такого руководства (ПАНОВ над собой)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы вместо отвода ВСУ из Дебальцево замкнули кольцо вокруг Горловки - ДНР уже бы не было год
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты бы съездил и показал КАК надо кольца замыкать! А ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся Россия в одном фото.

Голожопая обезьяна с ядерной гранатой, которую она нашла в развалинах советской империи.
ПС
Судя по проросшим сосенкам, тот "крестьянин" свой огород не копал лет так шесть.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да в принципе есть. только у кацапских свиней он почему-то обильно бурьяном порос. Совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Если он там вообще живёт... Один вопрос: нахрена нужен огород человеку который имеет работу???

Родители живут в деревне на Кубани, ладно они пенсионеры, им заняться особо нечем, у них огород есть (46 соток). Но из 10 ближайших к ним дворов огороды есть только в 2. У остальных они заросли. Сосед, пацан 25 лет, скупил 5 ближайших огородов, засеял люцерной и косит сено для быков. На вопрос "а почему ты на них не сажаешь хоть бы картошку?" - отвечает: "Да я что - больной?! Ради этой картошки в земле ковыряться?! Я достаточно зарабатываю чтоб купить её в магазине." (работает инженером на станции техобслуживания сельхоз техники)
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть вам столько земли не нужно, а китайцам нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
І це в країні, яка продає нафту і газ. Інженер годує биків... Позорище.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Пока на липецкую фабрику Рошен идут фуры с ингредиентами для шок-батончиков и прочих Петиных изделий для кацапов, никто с россией границу не закроет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо фруктовая начинка идет из украины,, а орехи из молдовы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ашо растет в Кацапии кокос ? Пистец какие вы упоротые шокоботы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В липецке не делают шоколад. Если брешешь,то бреши тоньше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты специально изучил ассортимент липецкого рошена, завтра вам янык заплатит и будете как прежде за рыгов тут горой стоять,прастики тернетные,сгиньте иуды .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо его изучать ? В инете открытая инфа. Это тебе учить надо ,шобы более правдиво брехать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехать тебя минстець учит,я говорю что знаю, и мне пох.чем иуда торгует у агрессора и оккупанта пастилками или шоколадками, если карамельками можно ,значит ты просто упоротый порохобот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот пусть Раися сама и обеспечивает их водой, электроэнергией, продуктами. Так наши торгаши у власти будут против, если конхветки перестанут продавать в дыре
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пля так хай *хуйлостан * і кормить ту колорадську нечисть ..
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Летом 2016(!) Украина использовала угля на 20процентов больше( при Гройсмане), больше чем за зиму 2015/2016 ( при Яценюке). -написал Жебривский.
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Бесхозяйственность или работа на сепаров???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если граница с кацапьем будет закрыта, то и блокада не нужна. Замкнутый круг. Это АТО будет вечным, пока барыги будут на нем зарабатывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сравнению с их финансированием при покупке угля, вместо того чтобы заставлять путина тратить на них больше денег это пердёж в лужу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Пересеканты" в Россию ломанутся за украинской пенсией ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивні слова....ТА ЯКЩО З РОСІЄЮ БУДЕ ЗАКРИТА ГРАНИЦЯ ТО І БЛОКУВАТИ ЛУГАНДОН НЕ ТРЕБА...А ВОНА ЗАВЖДИ БУДЕ ВІДКРИТА І *КРИВАВІЙ МИЛЬНІЙ ОПЕРІ* НЕ БУДЕ КІНЦЯ...ЗАМКНУТЕ КОЛО НАШОЮ НЕНАЖЕРЛИВОЮ ВЛАДОЮ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДействияУкраїні для того, щоб поставити раком всю ДЛНР досить просто НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ на 2-3 місяці зупинити пенсійний туризм. Цього буде достатньо, щоб обміняти всіх наших полонених і заткнути рот Захарченко та іншим клоунам. Їм буде не до взяття Київ і Лондона, їм доведеться воювати з мільйоном пенсіонерів, які за пенсії порвуть на шматки будь-яку Новоросію.

Якби Україна заморозила виплату пенсій відразу після атаки на Дебальцеве і заявила, що відновить виплату пенсій лише після закінчення війни, підтримка ДЛНР за ці 2 роки впала б до нуля. І це не красиві слова, а реальність ДЛНР і гибридно-інформаційної війни!

Ми думаємо, як обміняти наших полонених і припинити обстріли наших солдатів? У мене є хороший рецепт, заморозити виплату пенсій і через 2-3 місяці обстріли припиняться, а наші солдати повернуться додому.

Україні потрібно вчитися ефективно використовувати ті інструменти гібридної війни, які є в нашому розпорядженні. Не треба намагатися бути святішим Папи Римського і ціною життя наших солдатів доводити всьому світу, які ми добрі і пухнасті.

Сергей Чебозеков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блокада со стороны Украины необходима. Уголь сепаров и убийц давно нужно было заменить другими закупками. Все, кто сейчас торгует с сепарами сядут и будут рассказывать эти сказки на зоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ошибка, не в зоне, а в Израиле и не рассказывать, а писать мемуары!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один правил Украиной, лоб под пулю обещал. И где он сейчас? А из Калифорнии всем украинцам средний палец показывает! Другой стратег высунулся! Когда же в этой стране будет ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика, а не очередное гавканье?
 показать весь комментарий
Ответить
 
покам у власти барыги ...продолжение всем понятно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
О какой "блокаде боевиков" может идти речь , если в тылу врага работает , как минимум , четыре завода Петрушилло ?
Кто-нибудь из шоколадных жополизов , объясните !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня от поддержки полной блокады со стороны Украины останавливает только непонимание ситуации с углём-как это может отразиться на энергетической безопасности Украины. Всё остальное-вообще не волнует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саня,вроде ты сегодняшний и ничего не понимаешь,не включай ваньку,уголь есть где брать кроме параши и анклава,но там гешефта не будет,а это не комильфо,и нам будут рассказывать про энергобезопасность,шо альтернативы нет,к чему ты тонко подводишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ни к чему не подвожу-рынок угля не мой конёк. А вот сложности логистики я очень хорошо понимаю. Не зря так занялись портами и дноуглублением там. Это нужно пояснять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
уголь не причем - через границу идет торговля с и с Лугандонией и с рашкой в полный рост...+ контрабас

 показать весь комментарий
Ответить
 
мужик реально разбирается в военном деле!, его надо в министры обороны, срочно
а то ещё лет 50 будут соображать
 показать весь комментарий
Ответить
 
УКРАИНА - ЯДЕРНАЯ МУСОРКА ЕВРОПЫ

Наш кагал делает все для уничтожения простого гойского населения в экс-Украине и уже легализировал завоз из западных стран самых токсичных химикатов мира.

Теперь в зоне бывшей Чернобыльской атомной электростанции построят могильник ядерных отходов, и туда будет свозиться отработавшее топливо с ядерных реакторов всей Европы. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Holtec International (США) подписали дополнительное соглашение к контракту по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба "НАЭК "Энергоатом".

По данным пресс-службы, на минувшей неделе в Киеве соглашение подписали президенты компаний Юрий Недашковский и Крис Сингх. Мы заработаем на этом около 320 млн. евро. в год. но что более всего бесценно - уже через 2 года после завоза химикатов от которых отказались за деньги завозить к себе даже АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ (Ангола, Судан, Мали, Танзания) по экологии Нового Израиля будет нанесен мощный удар. Уже через 5 месяцев когда реактивы полностью распадутся, в зоне до 20 км пропадет любая жизнь. Ну а если произойдет утечка, то любой гой в 50 км подпадет под влияние токсичных продуктов.

Новость купируют наши СМИ дабы не будоражить гойство, ни один канал Нового Израиля не показал как мы будем зарабатывать шекели на уничтожении экологии страны акумов. Тель хай!


 показать весь комментарий
Ответить
 
а граница открыта, потому, что если закроем - хуйло нападёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как эти твари брехливые,манипулируют народом! Как достало это вранье барыг!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У порохоботов новая методичка, Петя в россии шоколадки не продает, он пастилками и карамельками торгует, а это по мнению минстець уже не грех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому ты лапшу на уши вешаешь??? Кто пытался сделать блокаду????Все сука только наживаются на войне которую называют АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока открыта граница с Россией, настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги задержание Закарпатье Крым Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса погода потери пропаганда разведка ранение Россия санкции стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти