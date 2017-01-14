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 Советник Трампа Флинн и посол России Кисляк пять раз созванивались в день введения новых санкций, - Reuters

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк несколько раз общались по телефону 29 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

По информации источников агентства, звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.

Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано.

Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.

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Источники Reuters подчеркнули, что не знают, кто был инициатором этих звонков. О содержании этих разговоров они также ничего не знают. Один из источников добавил, что ничего особенно необычного и противоправного в том, что российский посол говорил с советником Трампа, не видит.

Собеседник предположил, что Москва, скорее всего, хотела понять, что думает команда Трампа о новых санкциях. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер подтверждает эту версию, отмечает агентство. В пятницу он заявил, что Вашингтон "не видит проблем в контактах между членами новой администрации и иностранными должностными лицами".

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29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы президента США. В частности, из США были выдворены 35 российских дипломатов.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник Трампа Флинн и посол России Кисляк пять раз созванивались в день введения новых санкций, - Reuters
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