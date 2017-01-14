 Советник Трампа Флинн и посол России Кисляк пять раз созванивались в день введения новых санкций, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.
По информации источников агентства, звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.
Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано.
Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.
Источники Reuters подчеркнули, что не знают, кто был инициатором этих звонков. О содержании этих разговоров они также ничего не знают. Один из источников добавил, что ничего особенно необычного и противоправного в том, что российский посол говорил с советником Трампа, не видит.
Собеседник предположил, что Москва, скорее всего, хотела понять, что думает команда Трампа о новых санкциях. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер подтверждает эту версию, отмечает агентство. В пятницу он заявил, что Вашингтон "не видит проблем в контактах между членами новой администрации и иностранными должностными лицами".
29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы президента США. В частности, из США были выдворены 35 российских дипломатов.
185 0
Материалы по теме: Санкции против России
Трамп намерен сохранить санкции Обамы против России, но допускает их отмену в будущем(155)
Обама продлил антироссийские санкции еще на год(248)
Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст(66)
Позиция Вашингтона звучит четко: разговор с РФ будет происходить с позиции силы, - Чалый(79)
Для виграшу в інформаційній війні потрібно не мільйони газет, а правильний менеджмент(0)
Яценюк о новых санкциях против Кремля: Ожидаем от новой администрации и политиков США волевых решений для усмирения российского агрессора(157)
Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России(229)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума