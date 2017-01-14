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Все про:обвинение (302) сепаратизм (12605) Национальная гвардия (1067) Билецкий (56) Азов (168)

 "Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий

Депутат Верховной Рады (внефракционный), глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвиняет руководство Национальной гвардии "в покрывательстве офицеров-сепаратистов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Билецкого, которое было обнародовано на официальной странице "Азова" в Facebook.

Билецкий обвиняет руководство Нацгвардии в "прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов".

"Последние примеры, которые появились в медиа-пространстве, - вне всякого понимания. Командир Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, полковник Александр Голяков - сепаратист. В феврале 2014 он под флагами "Партии регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призвал людей записываться в "Криворожский гвардию". Подобные гвардейцы убивали участников Революции, а позже становились ключевой силой в захватах ОГА и расшатывании ситуации в Украине в целом., - отметил он.

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По словам Билецкого, заместитель командира воинской части 3057, полковник Юрий Колмык во время наступления российских войск в Крыму и на Донбассе присоединился в соцсетях к пропаганде "ДНР" и присоединения к России.

Также, как заявил он, заместитель Колмыка, майор Юрий Задерин, в соцсетях голосовал за создание "Новороссии", поддерживал идеи Президента России Владимира Путина и действия полка "Беркут" во время Революции достоинства на Майдане Незалежности в Киеве.

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по роже видно, поставлен, что бы гроши передавать
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Петя выдвигает подобных себе - мародеров , подлецов , воров , гнид , дебилов , идиотов и конечно же предателей . Другие к нему не приближаются. Забыл . Ишо в почёте у него ссученные олигархи )))))))))))). Как в фильме Свадьба в Малиновке : все в меня .......)))))))))
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Андрей, вы думаете Вас услышали..? Если "да", то ваша жизнь в опасности..
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шоколад окружает себя, типа верными ментами, как будто януку они помогли
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"Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий.
Так по другому и быть не может если президент - ублюдок ,без чести и совести . Этот скот пархатый за прошедшие три года не выполнил не чего из того что обещал . Вместо армии оно до зубов вооружило репрессивно - карательный аппарат . Его мусора,судьи и прокурора купаются в роскоши а семи миллионам семей он кинул подачку в виде блядской субсидии !
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Ψ █ МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ █ Ψвчера в 16:15ДействияАндрей Пастушенко

Я чогось завжди думав, що така запобіжна міра, дає стовідсоткову гарантію прибуття, навіть примусовову доставку, підозрюваного в суд, чи для інших слідчих дій...

Сьогодні було об'явлено судове засідання Печерського районного суду в справі Андрія Мазанько - бійця добробату ОУН на псевдо Патріот. Всі заявлені сторони процеса прибули на 14 годину, як було об'явлено. В 15.30, суддя оголосила, що обвиннувачуваний недоставлений з Лук'янівського СІЗо, в зв'язку з профілактитичними заходами в ізоляторі...
Нормально??? Батько Андріяна - доброволець Олександр Мазанько - боєць батальйону УНСО, важко поранений на сході, на двох костилях, зміг приїхати зі Львова. А держава, яка позбавила свободи і гарантувала доставку, на змогла привезти підсудного. Бо там, бачите, якісь заходи... Ялинку розбирають, чи що?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127..........
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нечего аппелировать к педре и его компании, там практически все под статьей 111 КК Украины ходят.
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Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.

Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.

Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, - поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков - сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру - підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.

Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.

Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти.

Порушую іншу тему - систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії. Мабуть, більших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші добровольці, що пішли голіруч на смертельну битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? Їх поступово розчиняють, розформовують, не оформлюють, зрештою виживають. Згадайте батальйон "Донбас" - його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу я трохи не щоденно чую звернення врятувати полк. Ми створили одну з найкращих військових одиниць в Україні. Самодостатню, мотивовану, озброєну. Наші танкісти та артилеристи показали найкращі результати серед збройників 2016 року. Але якщо говорити про минулий рік - Нацгвардія не виділила жодної бойової машини, наші бійці отримували найнижчу зарплатню, ми пережили минулий рік із величезними боргами. Водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями.

Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака - на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.

Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією - це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.

Слава Україні!

Андрій Білецький
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Андрей долго молчал...сцуко...я надеялся, что дела получше идут
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сейчас вместо "криворожской гвардии" при полной поддержке и прямом финансировании из городского бюджета создана "муниципальная гвардия" - цепные псы престарелого царька вилхуйла и его сепарской челяди.
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кучерявое, панамское дерьмо под свою крышу всех уродов собирает, чтобы слетив большую пирамиду дерьма стоять на её вершине.
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Епаный стыд.. Столько пацанов погибло за это позорище..
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и сынок тоже сепар,яблоко от яблони,мда после таких новостей тоска находит
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Будь який виступ народного депутата в ЗМІ кваліфікується як депутатський запит. В кожній державній структурі існують підрозділи, які відслідковують інформацію, зокрема, в ЗМІ. Безумовно, СБУ, контррозвідка, Нацгвардія мають відреагувати. Тут питання до Цензора, вони мають проконтролювати, щоб ці органи протягом одного місяці дали офіційну відповідь (Закон про звернення громадян). Цензор, я чекаю на оприлюднення відповіді. Дякую.
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Та не смеши...все спецслужбы зароют голову в песок и будут избегать этой информации как чумы. Для шоколадной власти Билецкий это угроза...с которой они бы очень хотели расправится...но за ним стоит большая сила в виде украинских националистов и добровольческих батальонов.
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В чем отличие Овоща от Вальцмана?
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У Билецкого поддержки и доверия к нему у народа будет побольше,чем у любого трепла- "политика" из любой партии,которых у нас развелось,как грибов после дождя и которые уже достали.
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Зато против патриотов борьба началась по полной. Сейчас идёт травля всех кто за Украину. Негласное подковёрное выдавливание, увольнения, в том числе и запугивания. И это не мои фантазии, даже сюда на цензор инфа уже просачиваеца, хотя бы посмотрите недавнее интервью офицера ВСУ. Шоколядный мерзавец откровенно ненавидит и Украину и украинцев. Более того, этот мерзавец прекасно понимает что с рыгами, путиным, медведчуком, ахметкой он при надобности легко сможет договорица, а вот патриоты этой барыжей швали как кость в горле. Слишком разные уж у них цели, интересы, задачи. ВОт и начала шоколядная банда войну с патриотами. Пока ещё скрытую, подковёрную, негласную. Там посмотрим .
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Ну и шо а Липецкая работает и налоги платит врагу
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Здесь, что ни страница,
мрачные все лица,
Луидоров и пиастров звон. ...
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Текст обращения не полный - вот концовка...


Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака - на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.
Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією - це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.
Слава Україні!
Андрій Білецький



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Щас какой нибудь шоколядный прихвостень быстренько выступит по телеку, и обьявит Белецкого агентом Путина и организатором плана "Шатун". А вся рыгошваль типа Рыг С Вами начнёт визжать что все кто против шоколядного барыги то все агенты кремля и зрадофилы, и кацапы, и не дают их шоколядному боссу творить величайшие рехформы в истории планеты Земля.
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А тобі казали. З трибуни ради кричи на всю країну!!! З одного боку розумію неприсутність, а з іншого - більше треба було робити там. В парламенті.
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Уверен все спецслужбы зароют голову в песок и будут избегать этой информации как чумы. Для шоколадной власти Билецкий это угроза...с которой они бы очень хотели расправится...но за ним стоит большая сила в виде украинских националистов и добровольческих батальонов.
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офицеры-сепаратисты в нгу нужны шоколадной мафии на случай третьего майдана. эти будут рвать протестующих с остервенением
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Журналисты,волонтёры,"майдановцы" и бойцы АТО довольно часто раскрывают "перекрасившихся" и отъявленных врагов в армии и НГУ.Очень удивляет позиция военной прокуратуры и в частности г-на Матиоса,чья прямая функция как раз "выводить на чистую воду",а не "прятать концы в воду" (МУТНУЮ ВОДУ)
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«Я обвиня́ю» (фр. «J'accuse») - статья французского писателя Эмиля Золя, опубликованная в ежедневной газете «Орор» (фр. «L'Aurore»)
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Комбат и ЕДИНСТВЕННЫЙ депутат которого можно УВАЖАТЬ и ДОВЕРЯТЬ!!
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Жило-было в том ДАПе г@мно.
Каклы киборгом звали его.
Только песня сегодня про то,
Что каклам яму рыть под г@мно.

Говорят, не повезет,
Если какл в Донецк в кастрюле приползет.
Вот каклам и не везет,
По кастрюлям метко бьет там миномет.

Целый день по окопам возня.
Соскребают со стенок какла.
Только песня сегодня про то,
Что каклам дальше дохнуть в АТО!

Говорят, не повезет,
Если какл в Донецк в кастрюле приползет.
Вот каклам и не везет,
По кастрюлям метко бьет там миномет.
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А пока наоборот только сепарам везет (грузом 200) в Ростов.
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Не выдержал. Закройте мне доступ навсегда, но!!! Я считаю, что Билецкий- не попрет против Системы! Даже более того: я считаю эту заяву- подставой полка "Азов". Их щас- просто разбросают... по разным подразделениям. Или- ещё хуже- раздавят, если будет попытка сопротивления.
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Непокаране зло завжди повертається...чи його свідомо повертають...
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Ми не раби?? Раби не ми?? Стадо ведуть на убой а воно навіть не пробує мичати((
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Тоже мне горе..
Убейте их..
Я вот к примеру уже знаю кого убью в час Х ..Как только наступит время..Ни до роиси ни до гуманности ни кто не доберется..Убью всех..К слову ..в 90е убивал ..и убивать снова - это бальзам..особенно когда осознаешь что убиваешь Бл@ядь..
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Саркварелидзе тоже пошел против системы и его быстро убрали, но за Билецким Азов народ и поддержит. Интересно что будет, наверное попробуют замолчать и финансирование урезать.
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Белецкий - красавчик , шоколад - барыжное гавно.
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Кто-то ещё удивляется откуда у сепаров моментально списки добровольцев и АТО-шников из донбасса появляются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий
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