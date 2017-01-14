 "Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Билецкого, которое было обнародовано на официальной странице "Азова" в Facebook.
Билецкий обвиняет руководство Нацгвардии в "прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов".
"Последние примеры, которые появились в медиа-пространстве, - вне всякого понимания. Командир Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, полковник Александр Голяков - сепаратист. В феврале 2014 он под флагами "Партии регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призвал людей записываться в "Криворожский гвардию". Подобные гвардейцы убивали участников Революции, а позже становились ключевой силой в захватах ОГА и расшатывании ситуации в Украине в целом., - отметил он.
По словам Билецкого, заместитель командира воинской части 3057, полковник Юрий Колмык во время наступления российских войск в Крыму и на Донбассе присоединился в соцсетях к пропаганде "ДНР" и присоединения к России.
Также, как заявил он, заместитель Колмыка, майор Юрий Задерин, в соцсетях голосовал за создание "Новороссии", поддерживал идеи Президента России Владимира Путина и действия полка "Беркут" во время Революции достоинства на Майдане Незалежности в Киеве.
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Так по другому и быть не может если президент - ублюдок ,без чести и совести . Этот скот пархатый за прошедшие три года не выполнил не чего из того что обещал . Вместо армии оно до зубов вооружило репрессивно - карательный аппарат . Его мусора,судьи и прокурора купаются в роскоши а семи миллионам семей он кинул подачку в виде блядской субсидии !
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Я чогось завжди думав, що така запобіжна міра, дає стовідсоткову гарантію прибуття, навіть примусовову доставку, підозрюваного в суд, чи для інших слідчих дій...
Сьогодні було об'явлено судове засідання Печерського районного суду в справі Андрія Мазанько - бійця добробату ОУН на псевдо Патріот. Всі заявлені сторони процеса прибули на 14 годину, як було об'явлено. В 15.30, суддя оголосила, що обвиннувачуваний недоставлений з Лук'янівського СІЗо, в зв'язку з профілактитичними заходами в ізоляторі...
Нормально??? Батько Андріяна - доброволець Олександр Мазанько - боєць батальйону УНСО, важко поранений на сході, на двох костилях, зміг приїхати зі Львова. А держава, яка позбавила свободи і гарантувала доставку, на змогла привезти підсудного. Бо там, бачите, якісь заходи... Ялинку розбирають, чи що?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127..........
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Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, - поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков - сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру - підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.
Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.
Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти.
Порушую іншу тему - систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії. Мабуть, більших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші добровольці, що пішли голіруч на смертельну битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? Їх поступово розчиняють, розформовують, не оформлюють, зрештою виживають. Згадайте батальйон "Донбас" - його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу я трохи не щоденно чую звернення врятувати полк. Ми створили одну з найкращих військових одиниць в Україні. Самодостатню, мотивовану, озброєну. Наші танкісти та артилеристи показали найкращі результати серед збройників 2016 року. Але якщо говорити про минулий рік - Нацгвардія не виділила жодної бойової машини, наші бійці отримували найнижчу зарплатню, ми пережили минулий рік із величезними боргами. Водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями.
Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака - на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.
Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією - це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.
Слава Україні!
Андрій Білецький
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"Жити по - новому" ...........................
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мрачные все лица,
Луидоров и пиастров звон. ...
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Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака - на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.
Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією - це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.
Слава Україні!
Андрій Білецький
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Каклы киборгом звали его.
Только песня сегодня про то,
Что каклам яму рыть под г@мно.
Говорят, не повезет,
Если какл в Донецк в кастрюле приползет.
Вот каклам и не везет,
По кастрюлям метко бьет там миномет.
Целый день по окопам возня.
Соскребают со стенок какла.
Только песня сегодня про то,
Что каклам дальше дохнуть в АТО!
Говорят, не повезет,
Если какл в Донецк в кастрюле приползет.
Вот каклам и не везет,
По кастрюлям метко бьет там миномет.
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Убейте их..
Я вот к примеру уже знаю кого убью в час Х ..Как только наступит время..Ни до роиси ни до гуманности ни кто не доберется..Убью всех..К слову ..в 90е убивал ..и убивать снова - это бальзам..особенно когда осознаешь что убиваешь Бл@ядь..
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