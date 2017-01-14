 В Лукьяновском СИЗО отрицают, что ухо "торнадовцу" Глебову отрезал бывший командир Онищенко

Об этом он сообщил в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.
В то же время Савченко не смог объяснить кадры видео, на который зафиксирован, вероятно, нападение Онищенко на своего подчиненного.
"Я видел это видео, но не могу объяснить, что там происходило. По словам дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Затем Глебов пытался бросаться на сотрудников, и его держали "торнадовци", вот и все ", - сказал Савченко.
В Министерстве юстиции не смогли подтвердить или опровергнуть факт нападения Онищенко своего подчиненного.
"Были рапорты от дежурных. Потому что это происходило в быстром режиме. А видео смотрели уже вчера. Поэтому, я думаю, расшифровки того видео серверов затянуло время. Если окажется, что видео достоверно, то будет проведено расследование и будут сделаны соответствующие выводы ", - сказал в комментарии Громадському заместитель министра юстиции Денис Чернышов.
По словам Чернышева, если подтвердится, что ухо Глебову отрезал именно его экс-командир Онищенко, то "было бы логичным в дальнейшем держать их в разных местах". "Учитывая решение Оболонского райсуда, мы, вместе с военной прокуратурой, будем думать, как действовать дальше", - уточнил Чернышев.
Напомним, ранее было опубликовано видео , на котором видно, что Глебов не отрезал себе ухо.
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И матиос подтвердил что экспертиза доказала!
Тю!
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А теперь давай, как пришлюк, так и ушлюк.
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Кляті бариги!!!!!!!!!!!!!!!!!
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