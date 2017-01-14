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Все про:конфликт (596) Минюст (1011) СИЗО (862) видеонаблюдение (117) Торнадо (71)

 В Лукьяновском СИЗО отрицают, что ухо "торнадовцу" Глебову отрезал бывший командир Онищенко

Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко отрицает, что арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко отрезал ухо своему бывшему подчиненному Максиму Глебову.

Об этом он сообщил в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.

В то же время Савченко не смог объяснить кадры видео, на который зафиксирован, вероятно, нападение Онищенко на своего подчиненного.

"Я видел это видео, но не могу объяснить, что там происходило. По словам дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Затем Глебов пытался бросаться на сотрудников, и его держали "торнадовци", вот и все ", - сказал Савченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО

В Министерстве юстиции не смогли подтвердить или опровергнуть факт нападения Онищенко своего подчиненного.

"Были рапорты от дежурных. Потому что это происходило в быстром режиме. А видео смотрели уже вчера. Поэтому, я думаю, расшифровки того видео серверов затянуло время. Если окажется, что видео достоверно, то будет проведено расследование и будут сделаны соответствующие выводы ", - сказал в комментарии Громадському заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Смотрите также: "Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения

По словам Чернышева, если подтвердится, что ухо Глебову отрезал именно его экс-командир Онищенко, то "было бы логичным в дальнейшем держать их в разных местах". "Учитывая решение Оболонского райсуда, мы, вместе с военной прокуратурой, будем думать, как действовать дальше", - уточнил Чернышев.

Читайте: Минюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"

 Напомним, ранее было опубликовано видео , на котором видно, что Глебов не отрезал себе ухо.
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тю,ну яке діло,хто кому вухо відрізав.Обоє злочинці і за мародерство мають сидіти дали,хоч з вухами,хоч без вух
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Хм так видео есть ! Как он сам себе его откусил!
И матиос подтвердил что экспертиза доказала!
Тю!
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а матиос тут каким боком?или слово нравится?
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Как можно искать логику в поступках нЕлюдей?
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Кацапы откусили. Украина це Европа. А европейцы не варвары
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А ВОТ И ВБРОС. Кто бы сомневался,что такое будет.
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Майбутній Генпрокурор, Президент не міг такого зробити!!!!!!!!!!
Кляті бариги!!!!!!!!!!!!!!!!!
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нет в стране проблем, давайте разгонять тему кто там кому ухо отрезал...
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Теперь пьер безухов будет писать в камере роман война и мир.
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Очевидно, что онищенко отрезал ухо глебову, и тот рвался к дубакам за помощью, его держали уркоганы. Сейчас уже наверно опустили, если не в изоляторе.
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А кто пустил в камеру этих ребят? И ведь видео камеры не побоялись- были так уверены в руководстве СИЗО?
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Онищенко в Президенты! Руслан прыйде, порядок навэдэ
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Какой позор! Что в стране делается,какой беспредел творится!! Патриотов сажают,обвиняют непонятно в чем,убивают,а ворюги,сепары процветают!
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А самого Пьера спросить, кто ему ухо оттяпал -- не?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Лукьяновском СИЗО отрицают, что ухо "торнадовцу" Глебову отрезал бывший командир Онищенко
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