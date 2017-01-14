 На Луганском направлении боевики применяли минометы и ПТРК, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талоковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку. По Новомихайловке вела огонь БМП противника.
На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Авдеевке, Новгородскому. По Троицкому вела огонь БМП противника.
На Луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановку, а из ПТРК - Крымское и Новоалександровку", - говорится в сообщении.
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перзидентом.
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