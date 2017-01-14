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 На Луганском направлении боевики применяли минометы и ПТРК, - пресс-центр штаба АТО

Боевики продолжают обстрелы позиций украинской армии в зоне проведения АТО. С начала суток зафиксировано 28 обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талоковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку. По Новомихайловке вела огонь БМП противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мариупольском направлении в зоне АТО произошло два боевых столкновения, - штаб

На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Авдеевке, Новгородскому. По Троицкому вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановку, а из ПТРК - Крымское и Новоалександровку", - говорится в сообщении.

Читайте: "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

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Самое плохое для Украины это то, что оккупация
Крыма и востока Украины будет до тех пор, пока однотуровый будет как бы т.н.
перзидентом.
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Надо применить ударные беспилотники Турчинова и высокточные ракеты. Если конечно, они есть.
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А на Крымское и Новоалександровку что, танки наступали?
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Ніяк Хуйло не вгамуються...І коли ж той педофіл здохне,а з ним разом і вся та підарассєя?...😕
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Послухайте мене, нам усім страшно. І страх вселяє в нас ось це. Тому нам треба його побороти, заховавши ось цю мертву людину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганском направлении боевики применяли минометы и ПТРК, - пресс-центр штаба АТО
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