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Все про:Качиньский (302) Польша (3570) Мацеревич (15)

 Предостережения экс-президента Качиньского о России сбываются, - министр обороны Польши Мацеревич

Экс-президент Польши Лех Качиньский еще в 2008 году предупреждал, что после Грузии российская агрессия может распространится на Украину, а затем и на страны Балтии и Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время официальной церемонии встречи американских войск на полигоне Жагань на западе РП заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

"Лех Качиньский предостерегал: если мы сейчас не будем противодействовать этой агрессии, то позже наступит очередь Украины, потом - стран Балтии, а позже, возможно, и моей страны, моего народа и всей Европы. К сожалению, не нужно было долго ждать, чтобы эти слова осуществились... В 2010 году погиб президент Качиньский и значительная часть польской элиты, позже произошла агрессия в Украине, кибератаки и политические атаки на балтийские страны", - заявил Мацеревич.

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Он подчеркнул, что именно поэтому сегодня необходимы американские войска в этой части Европе и Польше.

"Вы ныне здесь, чтобы защищать свободу, защищать мир во всей Европе и мире, и мы за это вам благодарны", - констатировал глава минобороны Польши.

В церемонии на полигоне Жагань приняли участие глава польского правительства Беата Шидло, а также представители командования американских войск в Европе.

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Напомним, в рамках первой ротации командования бронетанковой бригады США, а также подчиненные батальоны будут дислоцироваться на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец. В целом в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц гусеничной и более 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Бредли". Американские бригады будут находиться в Польше, а также и в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическое решение").
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Очень справедливол подмечено:
Украина создала нацгвардию, чтобы гасить кацапов. РФ создала росгвардию, чтобы гасить кацапов. Отсюда вывод: кацапов нигде не любят!
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Главное, чтобы польские политики помнили уроки истории. А для Польши они таковы: как только Польша начинает заниматься активной внешней политикой, она теряет независимость. Или её захватывали, или её обманывали и делили. А так как времена хоть и меняются, но люди не меняются, то может не стоило бы им так активничать во внешней политике, у них без этого четверть века с 1990 года так хорошо всё внутри страны получалось. Росли бы экономически и дальше, к чему искушать судьбу ?
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Угрожаете ?
Именно их экономический рост и привлекает ваших гопников,уже потирают руки от нетерпения. Поляки прекрасно осознают кто будет следующим после нас.
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так вы кацапы уже угрожаете...? чем...?\голыми жопами...?\
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Спроси Алеппо, чем рашисты угрожают? И спроси чем ему помог Трусливый Лев - Запад?..
Отключил рашистским людоедам... Эйфелеву башню и биатлон.
Осознал?! Продолжай закидывать шапками.
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Главное, чтобы подохлу пуйло.. И жизнь наладится.. И в Польше, и у нас... Желаю чтоб!!
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Путлер - не причина. Он - результирующий вектор всего Мордора.
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Есть другая тенденция.
В насыщенном событиями 20 веке было не так уж много случаев , когда кто-либо занимался реваншизмом. Перечислю. Сталин. Гитлер. Муссолини. Император Хирохито. В 21 веке теперь вот путин. Так вот таких - не просто уничтожают. О них стирают память, что они вообще существовали ...

___________________________________________________________________
правда , такое не относится к кацапам . Спроси у итальянца , как они относятся к Муссолини. Они тебя оплюют. Но в россии память о сталине как о прекрасном человеке... Так вот . О таком государстве как россия, что оно когда-то существовало, даже помнить будет неприлично ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредостережения экс-президента Качиньского о России сбываются, - министр обороны Польши Мацеревич
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