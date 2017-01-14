 Предостережения экс-президента Качиньского о России сбываются, - министр обороны Польши Мацеревич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время официальной церемонии встречи американских войск на полигоне Жагань на западе РП заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.
"Лех Качиньский предостерегал: если мы сейчас не будем противодействовать этой агрессии, то позже наступит очередь Украины, потом - стран Балтии, а позже, возможно, и моей страны, моего народа и всей Европы. К сожалению, не нужно было долго ждать, чтобы эти слова осуществились... В 2010 году погиб президент Качиньский и значительная часть польской элиты, позже произошла агрессия в Украине, кибератаки и политические атаки на балтийские страны", - заявил Мацеревич.
Он подчеркнул, что именно поэтому сегодня необходимы американские войска в этой части Европе и Польше.
"Вы ныне здесь, чтобы защищать свободу, защищать мир во всей Европе и мире, и мы за это вам благодарны", - констатировал глава минобороны Польши.
В церемонии на полигоне Жагань приняли участие глава польского правительства Беата Шидло, а также представители командования американских войск в Европе.
Напомним, в рамках первой ротации командования бронетанковой бригады США, а также подчиненные батальоны будут дислоцироваться на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец. В целом в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц гусеничной и более 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Бредли". Американские бригады будут находиться в Польше, а также и в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическое решение").
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Украина создала нацгвардию, чтобы гасить кацапов. РФ создала росгвардию, чтобы гасить кацапов. Отсюда вывод: кацапов нигде не любят!
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Именно их экономический рост и привлекает ваших гопников,уже потирают руки от нетерпения. Поляки прекрасно осознают кто будет следующим после нас.
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Отключил рашистским людоедам... Эйфелеву башню и биатлон.
Осознал?! Продолжай закидывать шапками.
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В насыщенном событиями 20 веке было не так уж много случаев , когда кто-либо занимался реваншизмом. Перечислю. Сталин. Гитлер. Муссолини. Император Хирохито. В 21 веке теперь вот путин. Так вот таких - не просто уничтожают. О них стирают память, что они вообще существовали ...
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правда , такое не относится к кацапам . Спроси у итальянца , как они относятся к Муссолини. Они тебя оплюют. Но в россии память о сталине как о прекрасном человеке... Так вот . О таком государстве как россия, что оно когда-то существовало, даже помнить будет неприлично ...
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свежая инфа на суку путлера
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