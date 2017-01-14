 В результате сегодняшних обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Всего произошло 28 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены, один - погиб", - заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин.
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Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что народ не спасут не духовные ценности и культура, а холодильник и кошелек.
Об этом она сказала в эфире NewsOne, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
По мнению Савченко, духовные ценности или культура на сегодняшний день не смогут объединить украинцев.
Она считает, что в условиях тотальной бедности населения объединить украинцев могут только материальные блага.
Депутат подчеркнула, что в условиях, когда люди устали от постоянной травли и начинается непереваривание друг друга, нужно выбирать то, что нужно всем.
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"К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", - сказала Савченко.
Слова Савченко о том, что объединит украинцев, смотрите с 20-й минуты:
http://hronika.info/videonovosti/199755-gromkoe-zayavlenie-savchenko-ob-ukraincah-vzorvalo-set-video.html
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и по себе судит...
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Диалоги с "нулей".
https://docs.google.com/document/d/1U39WfGC5MGoXbrB6YNFy1HKs_rlEsKA6fgdokfn6fG0/edit
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Выменяли на двух 3/14дарасов, такую же профуру...
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Про це пише Говорит Москва.
Задостанов запевнив, що тематика заходу була для нього "дуже важлива", і він не міг упустити таку можливість.
"Я не міг туди не приїхати, мене Ірина Олександрівна Шойгу запросила, розумієте? Як я міг туди не прийти? Не треба всіх записувати в ліберали, тим більше, це була конференція, присвячена патріотичному туризму. Сама тематика, яка там була, мені дуже важлива, потрібні ці контакти, пов'язані з туризмом ", - заявив Хірург.
Він додав, що його доповідь прийняли дуже добре.
"Я навіть себе трошки ніяково почував, так як опинився в центрі уваги в цей момент", - додав Залдостанов.
Нагадаємо, що в списку спікерів байкер і зараз не вказано
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Об этом рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
«Главная гениальность этого плана заключалась в том, что сначала Темплтон (Templeton Foundation - инвестиционный фонд, специализирующий на скупке активов в Восточной Европе, на сегодняшний момент совокупные активы Templeton Group превышают $25 млрд - прим. ред.) скупал по дешевке бонды, потом было объявление о российских инвестициях, и в результате бонды выросли. Прибыль от этой инсайдерской операции, по моей информации, досталась младшему Януковичу. По-моему, что-то еще получил и сам Шувалов, который это разработал», - поведал Пономарев.
«В любом случае, вся фишка, почему надо было покупать бонды, а не дать кредит, как обычно: для того, чтобы были ценные бумаги, которые вырастут и на чем можно сделать сравнительно честно большие деньги», - поведал российский политик.
Также он рассказал, как Путин принял решение отомстить за свержение Януковича.https://www.facenews.ua/news/2017/347119/
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Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії http://azov.press/ukr/zayava-andriya-bilec-kogo-z-privodu-nacional-noi-gvardii … #полк_Азов #АЗОВ #Андрій_Білецький #НГУ
17:03 14.01.2017Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії
Подробнее: http://azov.press/ukr/zayava-andriya-bilec-kogo-z-privodu-nacional-noi-gvardii
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.
Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, - поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков - сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами «Партії Регіонів» створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у «Криворізьку гвардію». Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру - підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував ДНР та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії «Беркута» на Майдані.
Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.
Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти.
Порушую іншу тему - систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії. Мабуть, більших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші добровольці, що пішли голіруч на смертельну битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? Їх поступово розчиняють, розформовують, не оформлюють, зрештою виживають. Згадайте батальйон Донбас - його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу я трохи не щоденно чую звернення врятувати полк. Ми створили одну з найкращих військових одиниць в Україні. Самодостатню, мотивовану, озброєну. Наші танкісти та артилеристи показали найкращі результати серед збройників 2016 року. Але якщо говорити про минулий рік - Нацгвардія не виділила жодної бойової машини, наші бійці отримували найнижчу зарплатню, ми пережили минулий рік із величезними боргами. Водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями.
Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака - на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.
Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією - це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.
Слава Україні!
Андрій Білецький
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/587a3805370f5/
Подробнее: http://azov.press/ukr/zayava-andriya-bilec-kogo-z-privodu-nacional-noi-gvardii
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Вечная и светлая память. Пусть покоится с миром.......
2 получили ранения
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выздоровления..........
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"Мы уже имеем доказательства того, что эта система ворует каждую третью гривну. Вскоре я буду готов обнародовать эти факты. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности страны", - отметил Белецкий.
По его словам, "последние примеры, возникших в медиа-пространстве - что командир Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии, полковник Александр Голяков - сепаратист".
"В феврале 2014 он под флагами "Партии Регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призвал людей записываться в "Криворожскую гвардию", - заявил Белецкий.
Также он отметил, что полку "АЗОВ" Нацгвардия в 2016 году не выделили ни одной боевой машины, бойцы получали самую низкую зарплату, прошлый год полк завершил с огромными долгами, "одновременно руководство завалило полк проверками и инспекциями".
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под Коминтерново противник атакует с трёх направлений: Гнутово, Талаковка, Водяное. Минометы, стрелковое, БМП. Боестолкновения также между ДРГ на площадах между Павлополем (ВСУ) и посёлком Октябрь. Стрелковое, рпг.
Пригороды Докучаевска подверглись миномётным обстрелам ВСУ с позиций новотроицких отвалов и п. Березовое.
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