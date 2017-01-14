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Все про:Госпогранслужба (2343) задержание (4799) пограничники (1021) поезд (568)

 Пограничники задержали разыскиваемого полицией жителя Днепра

Пограничники Харьковского погранотряда при проведении пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог" обнаружили жителя Днепра, разыскиваемого правоохранительными органами.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Пограничники сразу же задержали 43-летнего мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.

Задержанный подозревается в хулиганстве и умышленном тяжком телесном повреждении.

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ни один хулиган не уйдет от заслуженного наказания, только сепаратистам и кацапским террорристам такая привилегия от власти.
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ни на захараста, ни на плотву не открыто уголовных производств. Юга, как же так?
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Ну и нахрена такой поезд курсирует? Это тоже, что пассажирский поезд "Сталинград-Берлин-Сталинград" с заездом в оккупированный Киев и Москву в 43-м. Наши барыги такое чудят, что нарочно не придумаешь. Дебилы, мля.
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А что делают пограничники когда в страну заезжают враги и выезжают корупционеры ! Хвалить конечно надо но проблем больше чем наград в разы.
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Какие молодцы сразу же задержали и проинформировали полицию!
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Хулиган пожалел что программа " Вернись домой " действует только для террористов .
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Опубликован список людей, которых Аваков наградил оружием

В сети появился список людей, которых в 2014-2015 года наградил оружием министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Список был опубликован на ресурсе Infogr.am журналистом Романом Ромаанюком

В нем, в частности, фигурируют президент Украины Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак.
Также оружие от Авакова получили нардепы Александра Кужель, Олег Ляшко, Руслана Пашинская, Леся Оробец и другие.
"А ведь кужель могла не только сумкой лупить Тетурука. могла и шмальнуть из Форта", - написал в Facebook журналист Антон Комаров.



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