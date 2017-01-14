 Пограничники задержали разыскиваемого полицией жителя Днепра

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Пограничники сразу же задержали 43-летнего мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.
Задержанный подозревается в хулиганстве и умышленном тяжком телесном повреждении.
1298 9
Злоумышленники сбили полицейского в Одессе и скрылись(34)
Два угнанных автомобиля, числившиеся в базе Интерпола, задержаны на границе(8)
Оперативники ДВБ Нацполиции задержали столичного полицейского, требовавшего $6 тыс. взятки с грабителя. ФОТОрепортаж(32)
"Медленно! На колени! Кого ты убивать собрался?!", - патрульные задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, угрожавшего убить собственного месячного ребенка. ВИДЕО(48)
Беспредел в "ДНР". За нарушение комендантского часа задерживают на несколько недель - врач из Енакиево(0)
Офицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба(43)
Поселковый председатель на Сумщине попался на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В сети появился список людей, которых в 2014-2015 года наградил оружием министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Список был опубликован на ресурсе Infogr.am журналистом Романом Ромаанюком
В нем, в частности, фигурируют президент Украины Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак.
Также оружие от Авакова получили нардепы Александра Кужель, Олег Ляшко, Руслана Пашинская, Леся Оробец и другие.
"А ведь кужель могла не только сумкой лупить Тетурука. могла и шмальнуть из Форта", - написал в Facebook журналист Антон Комаров.
Ответить