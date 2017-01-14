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 "Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год", - Гройсман

В 2017 году в Украине начнется экономический рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Год, в который мы вошли, простым не будет: мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста. Об этом сегодня можно уверенно говорить по данным, которые сигнализируют, что началась активизация внутренних процессов в экономической жизни, а это, несомненно, отразится на конечных показателях", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман

"Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год. Украина должна стать сильной и успешной, и в этом заключается наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.
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и меня бесит , , соглашаюсь , респект , но , ниасилил , бо многабукаф
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Господи, благаю Тебе, прибери вже нарешті цього клоуна! бесталанний яйценюх у порівнянні з ггойсманум - просто розумник та красень.
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За 20 с лишним лет в Украине не было "простых" годов. Зато число миллиардеров и миллионеров больше чем в любой другой стране Восточной Европы.
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Например, забрали побором у 130 000 граждан конституционное право вести предпренимательскую деятельность.
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Почему наши
«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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"Год, в который мы вошли, простым не будет: мы все это понимаем." - если вы все это понимаете, то почему вы все продолжаете врать и воровать?
"Запустить маховик экономического развития" - маховик раскручивают, а не запускают, запущенный маховик всё разрушает на своём пути.
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Это случайно не тот маховик, который пытались запустить все папередники начиная от Хрущёва и Членина?
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Не ... Этот маховик запустил Кравчук - 25 лет назад .
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Ой, та я за свои пол века уже наслушался и "обогнать и перегнать" и "перестройку"... Кто только не обещал "поднять экономику".
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Думаю,весна будет горячей и не проконают ихние страшилки . Пришли во власть с доверием- убежите с позором. Интересно, в каком месяце будет короткое замыкание.
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Ети бесполезные зрадодрочеры Бесполезно зрадодрочат А полезные победуны иудеи с пользой для себя Грабчят бесполезных зоадодрочеров Слышь лушпуайка У тебя хоть зачатки логики присутствуют? Может все таки они для иудеев полезные Ведь если бы не они Кого б они грабили Тебя Тебя нищету ограбишь За копейки на победунов работаюшую
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Маховик потрібно мастити привабливими податками, захистом бізнесу та власності і т.д..... За рік скаже,що некрутеться - треба видатки підняти, потерпіти і ось ось покращає.
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Який бізнес захищати? Може той, який зараз волає про непідйомний ЄСВ на одного працівника з мінімалки? А ви знаєте, скільки людей працює взагалі неоформленими. Без лікарняних та відпусток. Бізнес не пропаде. Буде попит - буде і бізнес.
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да у него чумаданы с билетом в Хайфу уже давно готовы. стоят в прихожей.
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чемойданы, чи не майданы- отобрать! билеты ф топку! сало с рожи соскребсти! и на ТЭЦ!
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.,,.када я гаварю жосско. -. миня даже. паследние.тупыйе кастрюли.слушаюцца
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Мне становится ясно, почему же всё таки Гитлер так не любил евреев.
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он еще цыган не любил, поляков, англичан и еще 89 наций...
нынешним, по морально-этическим принципам, срать-пердеть...
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У нас не евреи, а жиды.

А это как говорят в Одессе: две большие разницы.
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а еще в Одессе, говорили так: В Одессе тоже был бардак, но там же был порядок...
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Та який там маховик ! Так собі,шось тіпа дитячої дзиги.
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Зараз і дзигі кітайці роблят,а країна яка мала космічну промисловість і тазікі зробити не здатна,ганебне явище в що Україну перетворили ))))
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"Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал."

"Степан Васильевич Петренко: 422 убитых.

Степа́н Васи́льевич Петре́нко (23 июня 1922, с. Задериевка, ныне Репкинский район, Черниговская область)

Родился 23 июня 1922 года в семье крестьянина. Украинец. После окончания средней школы работал бухгалтером в колхозе."

ХОРОШО МУЖИК СЧИТАЛ! Могбы пересчитать и всю Банковую, и всю Грушевского...
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Маховик по уничтожению Украины пейсатые вместе с хуйлом уже запустили.Это вызов всему народу.И только жестокое сопротивление внутренним и внешним оккупантам сохранит страну и народ.Времени для украинцев на раздумья уже нет.Или они нас или мы их.
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Наши государственные жидомужи не делают обрезание - они подворачивают.
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не треба казати про евреїв якщо серед бандитів та крадіїв 99% українців та єтнічних русських.
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А где тут было хоть слово про ЕВРЕЕВ? Тут о жидах, я так понял, тематика.
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Желательно , чтобы этот маховик им навернул по голове - этим крутильщикам !
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В 2017 году в Украине начнется экономический рост.

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Эту брехню об успехах, но в будущем, мы слышим из года в год.

Но с каждым наступившим годом жизнь простых людей становится все хуже.

Также светлое будущее постоянно обещали комуняки, но оно не приходило, а жизнь простых людей становилась все хуже.

Это невозможно обьяснить никакими обстоятельствами поскольку в то же самое время другая категория людей госчиновники становятся как никогда прежде богатыми.

У госчиновников согласно Законодательства не может быть других источников дохода кроме зарплаты которая по их личным рассказам составляет копейки.

Если деньги откуда то исчезают то в другом месте появляются.

Поэтому для любого нормального человека совершенно очевидно почему жизнь простых людей ухудшается и в то же время госчиновников существенно улучшается.
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Фізика-Закон сполученних сосудів )))) Діє незалежно від будь чийого бажання чи не бажання ))))
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Какой , на фиг , маховик ? Рекомендована МОН система обучения сократила количество обязательных для изучения предметов в старших классах к 9 - украинский язык, литература (украинская и зарубежная литература), иностранный язык, история, человек и общество, математика, человек и природа, физкультура, защита Отечества. --- Берем пример с нацистской Германии --

«В 1942 году нацистский оккупационный режим установил образовательные программы для оккупированных территорий, согласно которым в школах для изучения оставались лишь семь предметов: родной язык, немецкий язык, арифметика, география, природоведение, труд и физкультура. Пение, чистописание и рисование было включено в курс родного языка. Вместо литературы и истории факультативно вводились уроки религии. На естествознании рекомендовалось "изучать тех животных, растения и явления природы, с которыми детям приходится иметь дело в повседневной жизни". Арифметика должна была сосредоточиться на четырех арифметических действиях, научить пользоваться счетами и дать представление о землемерных работах.

Маховик крутить некому будет .
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Дурачок базарный не знает, что маховику чтобы придать вращение, которое потом использовать в качестве энергии, необходимо "закачать", как минимум на 2% больше той же энергии, которую он отдаст.
"Таким образом, при подключении в сеть он будет запасать энергию, а при подключении нагрузки - отдавать.КПД этого преобразования достигает 98 %"
Идиот, бл.!!!
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он еще не знает, что такое когда "дизель идет в разнос"...
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Есть слухи, в широко известных узких кругах, что к маю 2017 ознакомится и с этим.
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Ребята, не сочтите за нравоучения, мне уже глубоко фиолетово, я свое пожил, дякую шо развалилось ЧМП, начинал работать по контракту под немецким флагом на балкерах, да потом так и остался тут жить, езжу часто в ридну нэньку, люблю ее, за климат, женщин красивых, помидоры и огурцы натуральные, сало люблю, самогонку домашнюю, да мало ли…я вам так скажу, пока не найдется среди военных хоть один, готовый пойти на риск, и в случае провала положить голову на плаху…ничего у вас не получится…Я бы и сам поучаствовал даже знаю как, но мотивации уже и нету... Это ваша страна, вам в ней жить, а я лишь откупаюсь за грехи деньгами в больнице Мечникова…уверен, где-то среди маленьких украинцев уже ходит свой Богдан Хмельницкий…
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та воно ж даже школу путем не закончило, все на базаре отиралось. тройки ставили только из уважения к его маме-училке.
вы думаете, ему известно. что такое маховик и принцип его работы? дурачок где-то услышал слово - понравилось. решило повумничать
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Зато вон умеет на китайськом куркулятори щтитать и огради фарбувать ))))
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Начались от Гроси опять фантастические истории, клоун.
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"Застав дурня Богу молитися, то він і лоба розіб'є." Так что осторожно с повелительным наклонением. А то неровен час...
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"Застав дурня Богу молитися, то він і лоба розіб'є."
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согласна.......
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Пацан сказал-пацан сделал,а если не сделал,то снова сказал )))))
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А ключевая задача украинского народа уничтожить гросю и компанию(хотя кишка тонка, лузеры!)
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Маховик запущено, ФОПи закриваються, наступні фермери ...
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Затем что он тянул Украину в Орду.
Но по правде никто его не прогонял, сам сбежал.
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Сейчас в обменниках уже появились курсы по 32 гривны за доллар, в то же время на бирже гривна пока что начинает штурмовать отметку в 28 гривен на доллар.. В итоге Национальный банк Украины начал спасать ситуацию, слив 100 миллионов долларов своих драгоценных резервов. Пятничное падение остановить получилось, но надолго ли? Основной причиной падения многие эксперты называют национализацию ПриватБанка. За победу олигарха Порошенко в войне с олигархом Коломойским заплатили и продолжают платить простые украинцы. На докапитализацию Министерством финансов Украины было выпущено 107 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа, что и обрушило накануне валюту. Власти же страны попытались объяснить обвал затянувшимися новогодними праздниками. Заместитель главы Нацбанка Олег Чури заявил следующее: «В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней на Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе», - единственное, непонятно, причем тут США и Европа? Праздники действительно повиляли, но лишь с той позиции, что сами украинцы устремились в банки обменивать падающую гривну на доллары, пытаясь таким образом уберечь свои сбережения. В то же время советник главы Ассоциации банков Украины Алексей Кущ прогнозирует дальнейшее падение гривны, отмечая, что дна у украинской валюты нет. «Что бы ни говорили нам политики и эксперты о том, что национализация Привата не обойдется бюджету ни в одну гривну, заплатит за это каждый украинец. В начале года Нацбанк еще пытался приостановить падение, но ничего у него не получилось. Поэтому каждый украинец ежедневно в магазине платит налог на бедность в виде инфляции и роста цен. Тем более в условиях, когда экономика не растет, а огромные субсидии платить нужно, пенсии, пособия. Поэтому политика правительства направлена на ослабление гривны», - заявил экономист. Как отмечают аналитики, национализация ПриватБанка также привела к увеличению государственного долга страны до 82% ВВП. Еще в ноябре Киев был должен 67,54 миллиарда долларов США, а уже на сегодняшний день порядка 72 миллиардов. Теперь каждый работающий украинец должен кредиторам 116,7 тысяч гривен, из них 6,6 тысяч за капитализацию ПриватБанка.
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Промышленность и сельское хозяйство разрушили,а теперь поют на ухо рабам про светлое будущее((.
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досьаьньо просто не заважати чесному бізнесу та закривати нечесний - тоді все буде
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год", - Гройсман
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