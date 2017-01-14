 "Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Год, в который мы вошли, простым не будет: мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста. Об этом сегодня можно уверенно говорить по данным, которые сигнализируют, что началась активизация внутренних процессов в экономической жизни, а это, несомненно, отразится на конечных показателях", - пишет он.
"Запустить маховик экономического развития - ключевая задача, которую мы ставим перед собой на этот год. Украина должна стать сильной и успешной, и в этом заключается наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.
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«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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"Запустить маховик экономического развития" - маховик раскручивают, а не запускают, запущенный маховик всё разрушает на своём пути.
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нынешним, по морально-этическим принципам, срать-пердеть...
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А это как говорят в Одессе: две большие разницы.
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Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал."
"Степан Васильевич Петренко: 422 убитых.
Степа́н Васи́льевич Петре́нко (23 июня 1922, с. Задериевка, ныне Репкинский район, Черниговская область)
Родился 23 июня 1922 года в семье крестьянина. Украинец. После окончания средней школы работал бухгалтером в колхозе."
ХОРОШО МУЖИК СЧИТАЛ! Могбы пересчитать и всю Банковую, и всю Грушевского...
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Эту брехню об успехах, но в будущем, мы слышим из года в год.
Но с каждым наступившим годом жизнь простых людей становится все хуже.
Также светлое будущее постоянно обещали комуняки, но оно не приходило, а жизнь простых людей становилась все хуже.
Это невозможно обьяснить никакими обстоятельствами поскольку в то же самое время другая категория людей госчиновники становятся как никогда прежде богатыми.
У госчиновников согласно Законодательства не может быть других источников дохода кроме зарплаты которая по их личным рассказам составляет копейки.
Если деньги откуда то исчезают то в другом месте появляются.
Поэтому для любого нормального человека совершенно очевидно почему жизнь простых людей ухудшается и в то же время госчиновников существенно улучшается.
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«В 1942 году нацистский оккупационный режим установил образовательные программы для оккупированных территорий, согласно которым в школах для изучения оставались лишь семь предметов: родной язык, немецкий язык, арифметика, география, природоведение, труд и физкультура. Пение, чистописание и рисование было включено в курс родного языка. Вместо литературы и истории факультативно вводились уроки религии. На естествознании рекомендовалось "изучать тех животных, растения и явления природы, с которыми детям приходится иметь дело в повседневной жизни". Арифметика должна была сосредоточиться на четырех арифметических действиях, научить пользоваться счетами и дать представление о землемерных работах.
Маховик крутить некому будет .
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"Таким образом, при подключении в сеть он будет запасать энергию, а при подключении нагрузки - отдавать.КПД этого преобразования достигает 98 %"
Идиот, бл.!!!
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вы думаете, ему известно. что такое маховик и принцип его работы? дурачок где-то услышал слово - понравилось. решило повумничать
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согласна.......
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Но по правде никто его не прогонял, сам сбежал.
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